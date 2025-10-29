Медведев назвал «Посейдон» оружием судного дня

России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».10 комментариев
Медведев назвал подводный аппарат «Посейдон» оружием судного дня
Подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой может рассматриваться как оружие судного дня, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев написал в своем канале Max., что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергетической установкой может считаться оружием судного дня.
Также политик поздравил «всех друзей России (и особенно министра обороны Бельгии) с успешным испытанием подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой».
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.
Журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса.
Министр обороны Королевства Бельгии Тео Франкен пообещал сравнять Москву с землей в случае удара по Брюсселю. Посольство России назвало угрозы Франкена стереть Москву с карты мира «маразмом».