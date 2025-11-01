Программы профориентации ветеранов СВО сформировали с учетом личных качеств и нозологии

Tекст: Валерия Городецкая

Модератором встречи выступила статс-секретарь – заместитель Министра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Среди участников – представители профильных министерств, ведомств, бизнес-сообщества, ветераны СВО и общественники.

Цивилева сообщила, что фонд «Защитники Отечества» начал совместную работу с Военной академией Генштаба по определению схожих специальностей для воинских и гражданских сфер. По ее словам, разработана методика подбора профессий, образовательных программ и рабочих мест, которые соответствуют личным качествам и состоянию здоровья ветеранов.

«Трудоустройство ветеранов СВО – ключевая задача фонда «Защитники Отечества». Для ее решения нужна системная работа, прежде всего в сфере профориентации. Это должны быть не просто предложения вакансий, основанные на образовании, полученном до участия в специальной военной операции, а подбор наиболее подходящей профессии с ориентацией на личные качества человека и нозологию. Сегодня мы продолжаем работу над законодательными инициативами, которые направлены на расширение возможностей обучения и трудоустройства наших защитников», – заявила Анна Цивилева в ходе круглого стола.

Она подчеркнула, что работа по обучению, переобучению и трудоустройству ветеранов, включая инвалидов, является приоритетом фонда. С начала работы по вопросам трудоустройства в фонд обратились более 14 тыс. ветеранов, среди которых свыше 4,3 тыс. с инвалидностью. Более 55% обратившихся уже нашли работу, а среди ветеранов с инвалидностью показатель составил 46%.

Фонд также уделяет внимание образованию: поступило свыше 9,7 тыс. заявок на обучение и переобучение, и более 7,8 тыс. человек уже получают новые знания. Фонд заключил соглашения с ведущими вузами и крупнейшими работодателями, а филиалы по всей стране проводят ярмарки вакансий и мотивационные встречи для поддержки трудоустройства защитников.