Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.4 комментария
Пользователи «Хороших новостей» получили почти 8 тыс. призов
Всероссийский проект «Хорошие новости» поощрил участников за активность в приложении призами и бонусами за публикации и участие в специальных событиях.
Итоги года работы федерального проекта «Хорошие новости» подвели в Национальном центре «Россия» в рамках форума «Сообщество». Согласно итогам, пользователи приложения получили 7 710 призов и поощрений за вовлеченность в марафоны, специальные задания и тематические события, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Призы предоставили 55 партнеров проекта, среди которых федеральные органы исполнительной власти, госкорпорации и компании, поддерживающие развитие позитивной информации. Механика участия проста – пользователи делятся позитивными новостями и создают тематический контент, зарабатывая баллы для обмена на призы в «Хорошем маркете».
Особенно востребованными оказались задания, связанные с наукой, медициной и современными технологиями, которые готовили совместно с Федеральным медико-биологическим агентством. По словам Анны Авериной из ФМБА, проект объединил сотни тысяч граждан с активной позицией и интересом к позитивным изменениям.
В поддержку внутреннего туризма и регионального развития активно подключалась корпорация «Туризм.РФ», а госкорпорация «ВЭБ.РФ» мотивировала пользователей за участие в образовательных и социальных инициативах. За год реализовали 243 партнерских события, участники которых совершили более 130 тыс. действий.
Особое внимание развитию столичной среды уделяет Департамент транспорта Москвы: москвичи делятся личными историями, контентом о развитии города и участвуют в опросах благодаря мобильному приложению. Среди других партнеров – Центр образовательных технологий «Advance», Росагролизинг, Роскомнадзор, издательство «Бомбора», Минвостокразвития, онлайн-кинотеатр Wink и др.
«Сегодня важно видеть, что партнеры поддерживают пользователей, а их инициативы видны не только подписчикам, но и федеральным структурам», – отметил дагестанский лидер мнений Эльдар Адельшинов. Авторы проекта подчеркивают, что вспомогательная система мотивации работает на формирование нового сообщества и развитие позитивной информационной среды.