Межэтнические семьи – участники конкурса «Это у нас семейное» рассказали о традициях

Tекст: Валерия Городецкая

В конкурсе участвуют представители десятков народов: татары, мордвины, марийцы, чукчи, даргинцы, буряты, калмыки и другие, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В центре внимания семей – единство и принятие разных культур, несмотря на различия в вероисповедании и обычаях.

«На территории Российской Федерации проживают представители более 190 различных народов и этнических групп, многие из которых стали участниками конкурса. Среди них есть межнациональные семьи, где разные культуры и традиции лишь обогащают друг друга. Это доказывает, что крепкие отношения возможны в любой семье, если есть общие ценности: любовь к детям, толерантность, взаимовыручка и уважение к старшим», – подчеркнула замгендиректора президентской платформы Оксана Ачкасова.

Семья Смирновых-Тумановых из Пятигорска объединила русский и татарский уклады. «Мы познакомились в конце 2015 года и быстро поняли, что хотим создать семью... Мы заранее обсудили спорные моменты, решили, что дети сами выберут себе конфессию», – поделилась мама Айгуль. В их доме отмечают и православные, и мусульманские праздники. Айгуль считает, что смешение культур подарило супругам уникальный опыт и помогло пройти в полуфинал конкурса.

В семье Абдулгазизовых-Кортунковых из Оренбургской области родители придерживаются разных традиций: мама Елена – русская, папа Вадим – татарин. Они отмечают все важные праздники обеих культур и считают, что такие традиции только сплачивают семью. Елена уверена, что межнациональная семья делает воспитание детей богаче – они учатся уважать разные народы.

Семья Вээм из Челябинской области объединяет чукотские и русские традиции. «Все-таки когда муж и жена разных национальностей, в этом есть изюминка... От смешения кровей рождаются умные и красивые дети», – отметила мама Алена. В семье отмечают разные праздники, а дети воспитываются с уважением к обоим вероисповеданиям.

В семье Яфаровых из Саратова мама – русская, папа – татарин. Марина и Ильдус уважают веру друг друга, не заставляют менять конфессию, а дети сами выберут, какой путь ближе. Родители особо ценят возможность приблизиться к культуре разных народов и подчеркивают, что доброта и любовь важнее национальности.

Семья Пашаевых-Никитиных из Оренбургской области насчитывает представителей чувашей, марийцев и даргинцев. Наталья рассказывает, что вместе отмечают Масленицу и Курбан-байрам, а дети с детства учатся терпимости и открытости. Сейчас они живут в Катаре, где сын Марсель видит примеры разных религий и учится относиться к ним с уважением.

Каждая семья признает, что многообразие традиций и культур в России – не только сложность, но и большое богатство, объединяющее разные народы на основе общих человеческих ценностей.