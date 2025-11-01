Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.3 комментария
Скворцова: Медики ФМБА добились низкой летальности среди раненых бойцов на СВО
Медики Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в зоне проведения специальной военной операции показали уникальные результаты по снижению смертности среди раненых, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.
Глава агентства Вероника Скворцова отметила, что врачам удалось свести к минимуму количество ампутаций и уменьшить время пребывания бойцов на поле боя, потому что был сокращен период нахождения на поле боя бойцов.
«Второй момент, у нас была совершенно уникальная низкая летальность, 0,1%. То есть это очень низкая, фактически нулевая», – подчеркнула Скворцова в эфире «России 24».
По словам Скворцовой, подобный результат стал возможен благодаря быстрой эвакуации пострадавших и эффективной работе медицинских бригад.
Министерство обороны поручило ускорить внедрение новых медицинских технологий для военнослужащих.
Медицинские батальоны во время спецоперации на Украине начали применять сухую плазму крови на передовой, что уже спасло жизни множеству военных.