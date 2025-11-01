Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.2 комментария
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Гидрометцентр объявил в Москве и области желтый уровень опасности из-за тумана
Вечером и ночью в Москве и области прогнозируется густой туман, который способен снизить видимость на дорогах и создать сложности для водителей, предупредили в Гидрометцентре
Желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области был объявлен на предстоящие вечер, ночь и утро воскресенья, передает ТАСС.
По информации Гидрометцентра, туман ожидается с 21.00 до 9.00 в отдельных районах региона, наиболее сильное ухудшение видимости прогнозируется в ночное и утреннее время.
Желтый уровень отражает потенциально опасные погодные условия и отображается на прогностических картах для предупреждения жителей. Метеорологи отмечают, что ночью прогнозируется облачная с прояснениями погода, осадки маловероятны.
Температура воздуха ночью в Москве будет от двух до четырех градусов выше нуля, по области – от нуля до пяти градусов тепла. Днем в воскресенье столбики термометров достигнут семи градусов в столице и восьми градусов в Подмосковье. Ветер ожидается юго-восточного и южного направления с порывами до 8 м/с.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 октября власти Москвы решили объявить желтый уровень погодной опасности в городе уже четвертую ночь подряд.
Синоптики пообещали москвичам облачную и теплую субботу.