Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.11 комментариев
Москвичам пообещали облачную и теплую субботу
В столичном регионе в выходные ожидается облачная погода, местами с небольшим дождем и дневной температурой до семи градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В субботу в Москве ожидается облачная погода с небольшими дождями, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Гидрометцентра России. Днем столбики термометров поднимутся до 5-7 градусов тепла, а ночью температура опустится до плюс 2 градусов.
Ветер будет дуть с севера со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне около 751 миллиметра ртутного столба.
В Московской области днём воздух прогреется до 3-8 градусов тепла, а ночью возможно понижение температуры до нуля. Местами также ожидаются кратковременные осадки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Специалист сообщила о скором начале бабьего лета в столице. Метеоролог ранее прогнозировала достижение рекордных значений атмосферного давления в Москве.