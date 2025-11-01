Дробницкий счел спекуляцией данные об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk Киеву

Американист Дробницкий: Принимать решение о поставках Киеву Tomahawk будет не Трамп

Tекст: Анастасия Куликова

«Публикация CNN об одобрении Пентагоном поставок Украине Tomahawk («Томагавк») похожа на спекуляцию. В обозримом будущем в США закончится шатдаун. Конгресс и некоторые чиновники поднимут вопрос о ракетах. В преддверии этого в СМИ появляются разнообразные «сливы», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, факты противоречат сведениям «источников» CNN.

Так, телеканал сообщает, что передача Tomahawk не окажет негативного воздействия на американские арсеналы. При этом ранее в официальном докладе Пентагона говорилось: этих ракет у Штатов впритык, напомнил собеседник. Кроме того, у Пентагона мало наземных установок для использования Tomahawk, добавил политолог. «С чего ВСУ собираются их запускать?», – риторически задался вопросом Дробницкий.

«Что касается возможных дальнейших действий Дональда Трампа, то ситуация крайне неопределенная. Скорее всего, не главе Белого дома принимать решение. Складывается впечатление, что из-под него власть уже выдернули. Не случайно санкции против российских нефтяных компаний были введены не указом президента, а распоряжением минфина со ссылкой на постановление Джо Байдена. Не позор ли это?», – рассуждает аналитик.

Как бы то ни было, позиция России четко озвучена: запуск Tomahawk с территории Украины станет прямым вовлечением США в конфликт, поскольку применять эти ракеты без участия американских военных невозможно. «Как сказал Владимир Путин, на поле боя это не скажется, но отношения Москвы и Вашингтона будут испорчены», – напомнил Дробницкий.

Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, в свою очередь, полагает, что сообщение CNN – это американская реакция на безрезультатное для США обсуждение с Китаем конфликта на Украине. «Несколько истеричная реакция», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских и европейских должностных лиц сообщил, что Пентагон разрешил поставку Украине Tomahawk. По информации СМИ, ведомство проинформировало Белый дом, что передача дальнобойных ракет не окажет негативного влияния на американские арсеналы.

Министерство войны направило уведомление в администрацию президента США перед встречей Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября. Представленная оценка Пентагона сначала воодушевила европейских союзников, но позднее они были удивлены решением главы Белого дома не давать согласия на передачу Tomahawk Украине.

Дональд Трамп заявил, что ему не хотелось бы отдавать Украине ракеты, поскольку они, как и многое другое оружие, необходимы самим Штатам. «Это проблема. Нам нужны Tomahawk. И нам нужно много других вещей, которые мы посылали за последние четыре года на Украину», – сказал американский лидер. CNN подчеркивает, что итоговое решение по поставкам ракет Украине все еще остается за президентом США.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Он напомнил, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.