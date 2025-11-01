Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.11 комментариев
Вильфанд: В ноябре ожидается избыток осадков в четырех округах России
В ноябре значительная часть регионов страны столкнется с обильными осадками, а в Центральном округе и на восточных территориях ожидается их дефицит, указал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Избыток влаги ожидается на территориях Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, указал Вильфанд в беседе с ТАСС.
Также избыток осадков в ноябре прогнозируется на Кольском полуострове, в Мурманской, Ленинградской областях и Карелии, также на севере Урала, добавил он.
При этом почти по всему Центральному федеральному округу, а также на Дальнем Востоке, Чукотке, в Магаданской области, Камчатском крае и на северо-востоке Якутии, ожидается дефицит осадков. На остальной территории страны, по его словам, осадков будет около нормы.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Центральной России метеорологическая зима начнется в последней декаде ноября.
До этого Вильфанд отмечал, что в январе 2026 года в России прогнозируются частые смены погоды с чередованием резких оттепелей и похолоданий.