Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Президент Аргентины принял отставку главы правительства и назначил нового
Президент Аргентины Хавьер Милей принял отставку главы правительства Гильермо Франкоса и назначил нового, которым стал уже бывший пресс-секретарь президента Мануэль Адорни, сообщила пресс-служба Милея.
«Президент Хавьер Милей принял отставку главы кабинета министров. <...> Преемником с понедельника станет новый глава кабинета министров Мануэль Адорни», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы главы Аргентины.
Как пишет аргентинский таблоид Perfil, Милей работает над реструктуризацией своей правительственной команды.
«Назначение Адорни, неоднократно заявлявшего, что его выдвижение в городской законодательный орган Буэнос-Айреса «было не просто символическим», стало неожиданностью даже для партии La Libertad Avanz. Пресс-секретарь настаивал на том, что доработает свой срок в Законодательном собрании города, на который он был избран 18 мая. Однако его назначение на пост главы правительства укрепило бы его положение как одной из самых влиятельных фигур в правительстве страны», – сказано в статье.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Аргентины получил в нос микрофоном во время выборов. В октябре партия президента Аргентины Милея «Свобода наступает» одержала победу на промежуточных парламентских выборах в стране.