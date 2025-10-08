Швейцария ограничила доступ украинцев к статусу защиты S

Tекст: Дарья Григоренко

Теперь временную защиту будут получать лишь лица, прибывшие из освобожденных Россией или «охваченных боевыми действиями регионов Украины», согласно документу правительства, передает ТАСС.

Власти Швейцарии уточнили, что возвращение беженцев считается приемлемым в такие регионы, как Волынь, Ровно, Львов, Тернополь, Закарпатье, Ивано-Франковск и Черновцы. Для украинцев, уже обладающих статусом S, и их семей, находящихся на Украине, новые ограничения не действуют. Кроме того, обладатели статуса S теперь смогут находиться на Украине не более 15 дней в течение полугода, тогда как ранее ограничение составляло 15 дней в течение квартала.

Правила начнут действовать с 1 ноября 2025 года. Федеральный совет Швейцарии также принял решение не отменять статус S до 4 марта 2027 года, следуя аналогичной мере Евросоюза, но оставил за собой возможность пересмотреть это решение при изменении ситуации на Украине.

Ранее правительство Швейцарии опубликовало заявление о намерении ограничить предоставление статуса беженца гражданам только тех областей Украины, где ведутся боевые действия.