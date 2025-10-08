Стала известна программа второго дня симпозиума «Создавая будущее»

Второй день симпозиума «Создавая будущее» объединил 30 мероприятий

Tекст: Вера Басилая

Около 30 событий включены во второй день Международного симпозиума «Создавая будущее», который проходит в Национальном центре «Россия».

В этот день предусмотрены дискуссии, интерактивные сессии, лекции, научные кейс-стади, конкурс «Первый кубок нейроконтента», дебаты о будущем технологий, шоу «Еда будущего», видеомастерская, выставка робототехники. Итоги обсуждений будут представлены в виде визуализаций с помощью искусственного интеллекта.

В треке «Общество» участники обсудят роль культурных институций, изменения на рынке труда, стиль современной России и социальное доверие. Аналитический центр ВЦИОМ сформирует банк демографических решений. На «Мастерской новых медиа» подготовят методики работы с медиаконтентом будущего.

Эксперты трека «Технологии» рассмотрят развитие биотехнологий, вопросы квантовых технологий и космической отрасли. В треке «Глобальное сотрудничество» произойдет анализ развития человечества и мегапроектов с участием России и стран Глобального Юга.

В открытой программе пройдут лекции об изменениях в дизайне и стратегическом прогнозировании, публичной дипломатии, а также дебаты между сторонниками разных взглядов на технологии и дипломатию. Слушателей ждет также секция «Кейс-стади: проекты и инновации, меняющие мир», где ученые расскажут о личном опыте.

Особое место отведено финалу конкурса «Успешный патент», молодежной видеомастерской и кулинарному шоу с использованием новейших технологий. Запланировано подписание соглашений о сотрудничестве по развитию научно-популярных жанров, ИИ и привлечению молодежи.

В течение дня на выставке робототехники продемонстрируют робота-художника, робо-собак, дрон-баскетбол, а также сервисы робо-официантов и робот-бариста.

В Национальном центре «Россия» открылся II Международный симпозиум «Создавая будущее».

Заместитель председателя оргкомитета Максим Орешкин заявил, что этот симпозиум становится частью экосистемы «Открытого диалога».