В Москве стартовал международный симпозиум «Создавая будущее»

Участники из 85 стран собрались в Москве на симпозиум «Создавая будущее»

Tекст: Вера Басилая

В первый день II Международного симпозиума «Создавая будущее» запланировано более 20 мероприятий.

Симпозиум проводится по поручению президента России Владимира Путина и организован при поддержке Министерства иностранных дел России, Министерства науки и высшего образования и Министерства культуры. Мероприятие объединит экспертов и участников из 85 стран и всех регионов России.

Программа первого дня включает панельные дискуссии, лекции, мастер-классы, дебаты с голосованием зрителей и сценарную мастерскую. Симпозиум разделен на три тематических трека: «Общество», «Технологии» и «Глобальное сотрудничество». В каждом из них эксперты обсудят сценарии будущего, социальные инновации, вопросы искусственного интеллекта, новые материалы и международное гуманитарное взаимодействие.

Особое внимание уделят обсуждению пяти сценариев будущего для России и мира, а также созданию банка идей, который ляжет в основу визуализаций с помощью современных технологий искусственного интеллекта. В рамках трека «Глобальное сотрудничество» пройдет дискуссия о перспективах диалога между Россией и странами Африки до 2063 года, где участники смогут совместно сформировать видение будущего.

В просветительской части программы состоятся лекции и обсуждения применения технологий в искусстве, новых трендов и ценностей созидательного общества. Известные спикеры – архитекторы, дизайнеры, инженеры, представители креативных индустрий – представят свои взгляды на то, каким будет один день человека будущего, а аудитория сможет проголосовать за лучшие идеи.

Гости симпозиума смогут посетить экспозицию робототехники, увидеть робота-художника, робособаку, робокошку и пообщаться с человекоподобным роботом Арди, а также попробовать свои силы в дрон-спорте.

В гастрономической зоне предусмотрены мастер-классы по приготовлению блюд будущего, в том числе с участием роботов-официантов.

В завершение дня состоится церемония награждения лауреатов литературной премии в области научной фантастики.

