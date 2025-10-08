В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.6 комментариев
Захарова сделала предположение о теме обещанного Макроном заявления
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, какой может быть тема заявления, которое анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон в свете кризиса власти и не только.
«Российский «теневой флот» доконал?» – задалась риторическим вопросом дипломат в Telegram-канале.
Перед этим Захарова привела цитату зарубежных СМИ о том, что Макрон намерен выступить с заявлением в среду вечером.
Как пишет Figaro, несмотря на охватившую кулуары власти дрожь, у президента есть право роспуска Национального собрания (нижняя палата парламента) после серии консультаций с председателями обеих палат и премьер-министром.
«Это дискуссии, направленные на поиск точек равновесия», – заявил газете источник, знакомый с ходом дискуссий.
Тогда как Эммануэль Макрон официально надеется на минимальное соглашение между политическими силами для обеспечения подобия стабильности после краха правительства Себастьена Лекорню. При этом, пишет газета, угроза роспуска парламента не была так близка, хотя некоторые думаю, что Макрон объявит даты парламентских выборов.
При этом ирония реплики Захаровой в том, что, несмотря на глубокий кризис власти во Франции, ее глава заботится о другом. Первого октября французские военные захватили находящийся в международных водах нефтяной танкер, который шел под флагом Бенина, и арестовали двух человек: капитана и его помощника.
Франция заявила, что «подозрительный корабль» якобы относился к «теневому флоту» России, который «помогает стране обходить наложенные на нее санкции». Французские власти 3 октября отпустили танкер Boracay.
Президент России Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал ситуацию с задержанием танкера французскими властями пиратством.