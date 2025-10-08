В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.6 комментариев
В Росавиации пояснили слова Ядрова о пессимистичном сценарии
Слова главы Росавиации Дмитрия Ядрова о пессимистичном сценарии для российских авиакомпаний, которые к 2030 году могут лишиться более 330 самолетов, пояснили с перечнем мер по недопущению этого.
«Для недопущения пессимистичного сценария выбытия до 2030 года из парка российских эксплуатантов 339 самолетов Росавиация при поддержке Минтранса России продолжает реализацию пакета мер, которые должны максимально сохранить действующий флот, безусловно с абсолютным соблюдением всех мер по безопасности их полетов», – сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.
Среди мер названы продление ресурсов самолетов, в первую очередь Ан-24/26 и Як-40, увеличение ресурса российско-французского двигателя SaM146 для самолетов Superjet 100, формирование необходимой нормативной базы, формирование дополнительных компетенций по работе с воздушными судами импортного производства сертифицированными Росавиацией российскими центрами по техобслуживанию и ремонту авиатехники.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Ростеху разработать предложения по финансовой модели производства самолетов и вертолетов, чтобы сделать закупку импортозамещенных машин более выгодной для авиакомпаний.
Доклад руководителя Росавиации на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике по теме обеспечения безопасности авиаперевозок в России содержал данные о том, что к 2030 году российские авиакомпании могут лишиться 339 самолетов и 200 вертолетов, включая 230 отечественных и 109 иностранных лайнеров.