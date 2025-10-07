  • Новость часаПутин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года
    Воспоминания Меркель о России разворошили гнездо русофобов
    В США выявили переводы Зеленского в саудовский банк на 50 млн долларов ежемесячно
    Херш: В Белом доме обеспокоены ухудшением умственных способностей Трампа
    Эксперт: Нобелевские лауреаты открыли возможность манипуляции квантовыми эффектами
    Путин сообщил об отступлении ВСУ по всей линии фронта
    Путин заслушал доклад о ситуации на фронтах
    Мерц предупредил немцев о снижении их доходов
    Европа вдвое повысила пошлины на импорт стали
    Трамп сравнил сложность урегулирования на Украине с решением палестинского вопроса
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия предлагает миру разум и справедливость

    В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Меркель придумала объяснение для глупых

    По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать, из-за этого «с Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.

    7 октября 2025, 23:18 • Новости дня

    За три часа вечером вторника над Россией уничтожено 30 дронов ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Силы ПВО уничтожили над четырьмя регионами России 30 дронов ВСУ за три вечерних часа, сообщило в Telegram-канале Минобороны страны.

    «7 октября в период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    Оборонное ведомство уточнило, что 16 дронов были сбиты над территорией Белгородской области, 11 БПЛА – над Курской областью, еще два беспилотника нейтрализованы над Ростовской и один дрон – над Воронежской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны в ночь с понедельника на вторник уничтожили и перехватили 184 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.


    5 октября 2025, 17:20 • Новости дня
    Глава МИД Турции назвал главное препятствие для мира на Украине

    Глава МИД Турции Фидан назвал контроль ДНР главным препятствием мира на Украине

    Глава МИД Турции назвал главное препятствие для мира на Украине
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возможность для урегулирования конфликта между Россией и Украиной может появиться в ближайшие месяцы, основной проблемой сейчас остается контроль над территорией Донецкой Народной Республики, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Фидан в интервью телеканалу TRT Haber отметил, что Украина отказывается выводить свои войска из этого региона, в то время как Россия требует уступить ей контроль, предупреждая Киев о риске потери еще больших территорий. Глава МИД Турции подчеркнул, что у обеих сторон есть свои обоснованные аргументы, и их необходимо сопоставить, передает РБК.

    Министр добавил, что рассматривает различные альтернативные варианты разрешения ситуации, обсуждая их с европейскими и американскими коллегами. Однако, по словам Фидана, эти предложения пока слишком сложны и могли бы вызвать раздражение, если обсуждать их публично.

    Ранее Анкара заявила о готовности взять на себя большую ответственность в поиске путей урегулирования конфликта на Украине, выражая обеспокоенность риском его распространения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что украинский кризис стал одной из приоритетных тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

    6 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

    Политолог Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Дональд Трамп повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, то Ангела Меркель намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки», она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений. Таким образом, экс-канцлер Германии, вероятно, стремится заявить себя «главной переговорщицей» в будущем урегулировании, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Ангела Меркель, по всей видимости, горит желанием вернуться в европейскую и мировую политику. Она дает понять, что все кругом не умеют разговаривать с Владимиром Путиным, а она знает, как найти к нему подход», – считает германский политолог Александр Рар.

    Он признался, что не удивится, если экс-канцлер Германии предложит себя в качестве «главной переговорщицы» в урегулировании украинского кризиса. «В европейских столицах – причем не только в Будапеште и Братиславе – хотят дипломатического разрешения ситуации. Поэтому Меркель намекает на то, что сможет вести переговоры с президентом России не хуже Дональда Трампа», – отметил эксперт.

    Рар увидел параллели между заявлением немецкого политика о событиях 2021 года и словами главы Белого дома: американец повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, а немецкий политик намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки, она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений».

    При этом Меркель признает, что те договоренности сыграли важную роль в милитаризации украинской стороны. «Она не на стороне России. Экс-канцлер хочет показать, что она твердый орешек в переговорах, но умеет достигать поставленных целей. Меркель готова пойти навстречу Москве только в вопросе членства Украины в НАТО. По всем остальным пунктам она будет искать жесткие компромиссы», – заключил Рар.

    Ранее Ангела Меркель рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

    Экс-канцлер Германии пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Поляки и прибалты боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, уточнила политик.

    «Сейчас времена изменились, и нам нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира», – отметила Меркель. Экс-канцлер также выразила мнение, что Европе нужно показать реальную сдерживающую силу и поддержать Киев.

    Ранее политик заявляла, что ее сделали «козлом отпущения» за украинский кризис из-за того, что она не поддержала в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Меркель признавала при этом, что Минские соглашения были призваны дать украинской стороне время, чтобы сделать республику сильнее.

    7 октября 2025, 18:10 • Видео
    Франция шокировала Евросоюз

    Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    6 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»

    Фон дер Ляйен после речи Путина призвала сохранить ей власть ради мира в Европе

    Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала очень внимательно послушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай», и сохранить ей власть, чтобы бороться с «угрозой с Востока».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза тщательно выслушать речь президента России Владимира Путина, произнесенную на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    Она обратилась к евродепутатам, напомнив, что Путин возложил ответственность «за продолжение боевых действий на Украине на Европу». По словам фон дер Ляйен, европейцам следует «очень внимательно прислушаться к его словам».

    Фон дер Ляйен также заявила, что «глобальный миропорядок разлетается в щепки быстрее, чем мы могли бы ожидать», передает ТАСС.

    «В Европе звучит боевая тревога. <...> Европе угрожают с Востока. Европе грозят изнутри», – заявила фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии попросила оставить ее у власти для «спасения миропорядка», аргументируя это необходимостью защиты Европы. Она подчеркнула, что глобальный Юг внимательно следит за действиями ЕС. Ее выступление прозвучало в преддверии запланированного 9 октября голосования по вотумам недоверия Еврокомиссии в Европарламенте, инициированным крайне правыми и крайне левыми депутатами.

    Ранее депутаты Европейской народной партии в Европарламенте выразили недовольство политикой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Они могут поддержать вотум недоверия.

    Напомним, Владимир Путин заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он также назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. Президент пошутил, что больше не будет запускать дроны в Данию, Францию и другие страны.

    7 октября 2025, 14:18 • Новости дня
    В Москве оценили планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России

    Эксперт Климов: Планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России повлечет ответ Москвы

    В Москве оценили планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Планируемые Брюсселем ограничения на перемещения российских дипломатов в зоне ЕС противоречат уставным документам Евросоюза, а также международным дипломатическим документам. Но вырабатывать ответные меры нужно с учетом специфики каждой страны, сказали газете ВЗГЛЯД экс-сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее в Евросоюзе согласовали новые ограничения против сотрудников российских диппредставительств.

    «Брюссель хочет вернуть дипломатический уровень взаимодействия с Россией к 80-м годам, когда в отношении наших дипломатов также действовали ограничения и производились высылки из стран Европы. Впрочем, Москва уже наверняка прорабатывает ответные меры», – отметил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике.

    «При этом, не уверен, нужно ли вводить аналогичные меры против всех стран ЕС, зачесывая их, что называется, под одну гребенку. Государства, входящие в сообщество, их власти, а также политический и деловой истеблишмент весьма неоднородны, как и их отношения с Москвой», – отметил собеседник.

    «В плане перемещения дипломатов Россия может работать с некоторыми европейскими странами по системе взаимных двусторонних соглашений», – добавил спикер. «К тому же, наши специалисты не слишком часто ездят из одной страны ЕС в другую. Я с трудом могу представить, зачем работающему в Греции сотруднику российского диппредставительства вдруг понадобилось бы побывать во Франции», – заметил он.

    «Решение Брюсселя – это проявление дискриминации в отношении нашей страны. Думаю, это повлечет за собой ответные ограничения со стороны Москвы», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его словам, готовящиеся ограничения противоречат уставным документам Евросоюза, а также Венской конвенции о дипломатических сношениях. «Не могу сказать, что теперь за российскими дипломатами будут следить активнее, поскольку европейские профильные службы и так стараются не выпускать их из зоны внимания», – продолжил спикер.

    «Впрочем, учитывая нынешний уровень реальных отношений России с подавляющим большинством стран Евросоюза, новые ограничения не создадут нашим дипломатам дополнительных серьезных проблем. Но они затруднят процессы, относящиеся к коммуникации, и вынудят сотрудников российских диппредставительств направлять дополнительные нотификации в контролирующие органы европейских стран», – полагает собеседник.

    Во вторник стало известно, что в ЕС преодолели вето Венгрии и согласовали ограничения на перемещения российских дипломатов внутри сообщества – они должны будут уведомлять принимающую страну не менее, чем за 24 часа до пересечения границы, пишет Financial Times. Инициатива, продвигаемая Чехией, является частью нового 19-го пакета санкций.

    Также дипломаты должны будут указывать марку, тип и номер авто, пункты пересечения границы, даты въезда и выезда. В случае с поездом, автобусом или самолетом потребуется предоставить данные о перевозчике и маршруте. Любая страна-член ЕС может ответить отказом без объяснения причин, сообщает ТАСС.

    Стоит отметить, что «юридическое принятие» пакета может быть отложено из-за спора по поводу заявки Австрии на включение еще одной меры, которая сняла бы санкции с активов, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать банку Raiffeisen ущерб, понесенный в России.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры со стороны Москвы неизбежно последуют, если в ЕС ограничат свободу передвижения российских дипломатов. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство изучило «безумную новеллу» Чехии.

    В Москве считают возможное ограничение свободы перемещения российских дипломатов в ЕС откровенно конфронтационным шагом, который не останется без ответа, предупреждал, в свою очередь, директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    7 октября 2025, 04:00 • Новости дня
    Экс-советник Зеленского Арестович повторно объявлен в розыск в России
    Экс-советник Зеленского Арестович повторно объявлен в розыск в России
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская база МВД обновила информацию о розыске экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, ранее заочно арестованного в Москве.

    Данные ведомственной базы МВД России, с которыми ознакомилось агентство РИА «Новости», свидетельствуют о переобъявлении в розыск бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, включенного в перечень террористов и экстремистов в России. В карточке по розыску указано: «Арестович Алексей... Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен».

    В 2024 году суд Москвы заочно арестовал Арестовича за призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганду терроризма, а также распространение дезинформации об использовании Вооруженных сил России. В мае 2023 года Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень террористов и экстремистов.

    В начале октября 2023 года Арестович уже был объявлен в федеральный розыск в России. В интервью журналистке Ксении Собчак он заявлял о согласии с идеей передачи России четырех новых регионов и Крыма без формального признания, что вызвало широкий общественный резонанс.

    Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре 2022 года. По итогам голосования большинство жителей поддержали вступление в состав России. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, власти России считают этот вопрос окончательно закрытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Владимир Зеленский потеряет свой статус после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Зеленский подписал указ о санкциях в отношении Арестовича. Басманный суд Москвы арестовал Арестовича заочно за публичные призывы к терроризму.

    7 октября 2025, 02:21 • Новости дня
    Ким Чен Ын поздравил Путина, пообещав вечную дружбу с Россией

    Лидер КНДР пообещал вечную дружбу России и КНДР в поздравлении Путину

    Ким Чен Ын поздравил Путина, пообещав вечную дружбу с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В послании по случаю дня рождения Владимира Путина лидер КНДР подчеркнул важность союзнических отношений между Россией и КНДР.

    Поздравление президенту России Владимира Путина с днем рождения направил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В своем обращении Ким Чен Ын заявил: «Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения».

    Глава КНДР подчеркнул, что благодаря руководству Путина Россия стала могучей державой, возглавляющей создание нового многополярного мира. Он выразил уверенность в том, что дружба между Пхеньяном и Москвой будет вечной, а союзнические отношения будут играть ключевую роль в формировании справедливого миропорядка.

    Ким Чен Ын также выразил уверенность, что КНДР продолжит всестороннюю поддержку российской стороны в деле защиты суверенитета и территориальной целостности, отмечается в сообщении агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал двусторонние отношения между Россией и КНДР интенсивными. Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил необходимость непрерывного повышения боеспособности флота страны. Президент США Дональд Трамп может посетить корейскую демилитаризованную зону для встречи с Ким Чен Ыном.

    6 октября 2025, 22:37 • Новости дня
    В Белгороде прогремели взрывы во время сигнала ракетной опасности

    Серия взрывов прогремела в Белгороде во время объявления ракетной опасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером в Белгороде прозвучали громкие взрывы сразу после объявления ракетной опасности, что вызвало тревогу у местных жителей.

    Сигнал ракетной опасности был объявлен на всей территории Белгородской области в 22.20 по московскому времени, передает РИА «Новости». Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей немедленно укрыться в подвалах и оставаться там до официальной отмены угрозы.

    Через несколько минут после объявления тревоги в Белгороде были слышны резкие громкие звуки, раздававшиеся в небе. По информации корреспондента, характер взрывов был различным по интенсивности, а на улицах у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.

    Гладков подчеркнул необходимость сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб до получения сигнала об окончании опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку шестнадцати беспилотников на Севастополь, инфраструктура города не пострадала. В результате атаки на объекты инфраструктуры в Белгородской области произошли существенные перебои с подачей электроэнергии, часть учреждений перевели на резервное питание.

    7 октября 2025, 00:44 • Новости дня
    Четверть россиян ощутили потерю времени из-за коротких видео

    Исследование показало, что 25% россиян пожаловались на пустоту после просмотра видеороликов

    Tекст: Денис Тельманов

    Просмотр коротких и абсурдных интернет-видео вызывает ощущение потери времени и пустоты у четверти пользователей, считают участники опроса Rambler&Co.

    Результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co свидетельствуют, что 25% россиян после просмотра коротких видео в интернете жалуются на пустоту и потерю времени, передает РИА «Новости». При этом 46% опрошенных воспринимают такие ролики как обычное развлечение без последствий, а 24% отметили раздражение. Только 3% указали, что подобный контент помогает расслабиться, и 2% – что вдохновляет.

    Согласно итогам опроса, 15% смотрят несерьезные видео перед сном, 14% – в дороге, по 7% – на работе или в компании друзей, но более половины, а именно 57% признаются, что теряют контроль над временем и ресурсами из-за просмотра. Каждый день короткие видео смотрят 15%, еще 8% делают это несколько раз в неделю, четверть – случайно залипают при встрече с такими роликами в ленте. В то же время 28% заходят на такие видео редко, а 24% стараются избегать совсем.

    Главной причиной просмотра залипательных роликов стало желание быстро развлечься – об этом сообщили 18% участников. Еще 15% выбирают милые или абсурдные сюжеты для расслабления, 13% отвлекаются от рутины, 4% признали это вредной привычкой. Половина респондентов подчеркнула, что подобный контент не вызывает интереса. Среди альтернативных способов отдохнуть лидируют сериалы и фильмы (26%), полезные материалы (21%), книги (19%), прогулки и спорт (14%), музыка и подкасты (10%). Каждый десятый не видит замены просмотру коротких видео.

    Исследование проводилось на ресурсах Rambler&Co с 25 сентября по 2 октября 2025 года, в нем участвовали 161523 пользователя интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бурное развитие сайтов с виртуальными девушками на базе искусственного интеллекта стало одной из главных тем взрослой индустрии. Сервис TikTok частично возобновил работу в США через браузер, при этом мобильные приложения остаются недоступными. Аналитики VK Видео выявили, что зумеры чаще используют ускоренный просмотр видео, а старшие поколения предпочитают длинные ролики.

    7 октября 2025, 00:18 • Новости дня
    Жительницу Ленобласти задержали за попытку заказать убийство мужа

    В Ленинградской области женщину обвинили в приготовлении к заказному убийству супруга

    Tекст: Денис Тельманов

    Пятидесятишестилетняя жительница Ленинградской области передала деньги «киллеру» за убийство мужа, но была задержана в ходе оперативного эксперимента.

    Правоохранители задержали женщину в Ленинградской области, передает РИА «Новости». По данным следствия, подозреваемая решилась на преступление из-за личной неприязни к супругу и начала искать исполнителя убийства за денежное вознаграждение.

    Сотрудники ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области провели оперативный эксперимент с участием «киллера», которому женщина в городе Тосно передала аванс, предоставила сведения о муже и его образе жизни, а также потребовала предъявить фото «трупа» в качестве доказательства исполнения заказа.

    Встреча между женщиной и подставным исполнителем состоялась шестого октября, когда тот показал ей сфабрикованную фотографию. После этого подозреваемая была задержана сотрудниками полиции и следственного комитета. В отношении нее возбуждено уголовное дело за приготовление к покушению на убийство по найму.

    В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отмечают в следственных органах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемого в убийстве человека топором из-за спора о квартире в Москве поместили под стражу. Действия обвиняемого переквалифицировали на статью «Убийство, совершенное из корыстных побуждений».

    Суд избрал арест для 36-летней женщины после конфликта в Мышкинском районе Ярославской области, где погиб 30-летний мужчина. Следствие установило, что женщина нанесла мужу около 36 ножевых ранений ночью 13 мая.

    В Туапсинском районе Краснодарского края арестовали исполнителя и заказчика убийства местного жителя. Убийство произошло 11 апреля возле бассейна, мужчину застрелили.

    7 октября 2025, 01:38 • Новости дня
    Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки чикунгунья в России

    Роспотребнадзор заявил об отсутствии опасности эпидемии чикунгуньи из-за климата

    Tекст: Денис Тельманов

    В России угрозы массового распространения лихорадки чикунгунья нет, поскольку отсутствуют устойчивые популяции комаров-переносчиков и подходящие экологические условия.

    Риски распространения лихорадки чикунгунья на территории России отсутствуют, передает ТАСС. В Роспотребнадзоре отметили, что в стране нет устойчивых популяций комаров-переносчиков инфекции, а климат и экология не способствуют их размножению и передаче вируса между людьми и насекомыми.

    В ведомстве подчеркнули, что единичные завозные случаи не приводят к локальной циркуляции инфекции, однако россиянам, отправляющимся в эндемичные регионы, рекомендуют соблюдать меры защиты.

    «На территории Российской Федерации отсутствует эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья, поскольку нет устойчивых популяций комаров-переносчиков, а климатические и экологические факторы не способствуют их размножению и постоянной передаче вируса между людьми и насекомыми», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

    Для выявления и реагирования на возможные случаи заболевания была разработана отечественная тест-система, проводится регулярный энтомологический мониторинг популяций комаров, их численности и степени инфицированности различными возбудителями.

    Роспотребнадзор напомнил, что лихорадка чикунгунья характерна для тропических регионов Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, а также отдельных стран Латинской Америки. Туристам, планирующим поездки в эти регионы, советуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и применять средства защиты от насекомых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в южной китайской провинции Гуандун уже вторую неделю подряд фиксируют более 3 тыс. новых случаев лихорадки чикунгунья, а в Цзянмэне объявлен третий уровень реагирования. Высокая температура тела до плюс 40 градусов, сильная головная боль, боли в суставах и мышцах, сыпь, отеки, тошнота и общая слабость могут быть признаками лихорадки чикунгунья. В России зарегистрировали второй случай завоза лихорадки чикунгунья, заболевший вернулся с Шри-Ланки вместе с семьей.

    7 октября 2025, 03:37 • Новости дня
    Суды Москвы приняли 26 исков Союзмультфильма о защите авторских прав

    Tекст: Денис Тельманов

    В столичных судах рассматриваются два десятка новых исков киностудии, связанных с незаконным использованием узнаваемых мультгероев в коммерческих проектах.

    Московские суды рассматривают 26 новых исков киностудии «Союзмультфильм» о защите авторских прав, передает РИА «Новости». Как уточняется в судебных документах, заявления были направлены в Бутырский, Кузьминский, Люблинский, Нагатинский, Никулинский, Симоновский, Таганский и другие районные суды столицы.

    Иски касаются случаев неправомерного использования персонажей популярных мультфильмов студии в коммерческих целях. В документах указывается, что предприниматели использовали изображения, принадлежащие «Союзмультфильму», без разрешения правообладателя.

    Неделей ранее Таганский суд Москвы взыскал в пользу киностудии 50 тысяч рублей с предпринимателя за незаконное использование изображения крокодила Гены. Прецедент усилил позицию «Союзмультфильма» в аналогичных спорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы вынес решение о выплате компенсации киностудии за использование образа крокодила Гены без разрешения правообладателя. Государство провело приватизацию киностудии «Союзмультфильм». Московский суд взыскал со столичного предпринимателя 100 тыс. рублей за незаконную продажу футболок с изображением Чебурашки без согласия владельца товарного знака.

    7 октября 2025, 06:44 • Новости дня
    Россияне увеличили покупки аэрогрилей и гаджетов для заготовок

    Спрос на аэрогрили и маринаторы вырос в сентябре в несколько раз

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители страны в сентябре проявили заметно больший интерес к аэрогрилям и приспособлениям для домашних заготовок на фоне популярности здорового питания.

    Спрос на аэрогрили в сентябре вырос в пять раз по сравнению с прошлым годом, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на данные пресс-службы Ozon. Маринаторы пользовались еще большей популярностью – их приобрели в десять раз чаще. Представители маркетплейса объяснили это трендом на натуральные продукты и здоровое питание, который мотивирует россиян делать домашние заготовки.

    Вдвое увеличились продажи электротерок, а спрос на ломтерезки вырос в 1,7 раза. Покупатели стали больше интересоваться и вакуумными упаковщиками (рост в 1,6 раза), а также сушилками, где чаще выбирают продвинутые дегидраторы с конвекционной сушкой.

    Также продажи свежих овощей и фруктов на Ozon fresh в сентябре выросли более чем в 2,2 раза, а расходные материалы для заготовок – уксус и специи – стали покупать существенно чаще. В частности, уксус приобрели в 2,1 раза чаще, а специи для закруток – почти в два раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Адыгеи могут приготовить шарлотку за 117 рублей. На Чукотке цена приготовления этого пирога достигает 527 рублей. Шарлотка в Адыгее обходится почти в пять раз дешевле, чем на Чукотке.

    7 октября 2025, 22:37 • Новости дня
    В Москве в НЦ «Россия» вручили первую Всероссийскую премию в области научной фантастики

    Tекст: Ирма Каплан

    В Москве в Национальном центре «Россия» прошла церемония награждения победителей первой Всероссийской премии за достижения в отечественной научной фантастике с призовым фондом четыре млн рублей.

    Церемония вручения первой Всероссийской премии в области научной фантастики состоялась в рамках симпозиума «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия». Общий призовой фонд составил четыре млн рублей, которые распределили между четырьмя лауреатами в различных номинациях.

    Премию в номинации «Художественное произведение» получил Роман Афанасьев за книгу «Звездный пилот». В номинации «Визуальный образ» наградили Дарью Конопатовову за проект «Старгейзер 256». В номинации «Перевод» победу одержала Татьяна Черезова за перевод книги Рэя Нэйлара «Гора в море». В категории «Издательский проект» отмечено Евразийское Книжное Агентство за цикл космической НФ для старшеклассников.

    Победители получили специальные статуэтки, символизирующие дерзновение и гармонию, а также денежные призы.

    Как отметил помощник президента России Владимир Мединский, научная фантастика сегодня перестала быть новомодным современным фэнтези и  развлечением.

    «Это действительно очень хорошая и очень нужная и полезная литература, которая выполняет важную социальную функцию и позволяет заглянуть за горизонт», – подчеркнул он.

    Премия призвана возродить интерес к жанру и поддержать новых авторов, а также поощрить создание произведений, способствующих научному и техническому развитию. В 2025 году к участию будут допущены произведения, опубликованные за прошедший период.

    Напомним, 7 октября в Национальном центре «Россия» открылся II Международный симпозиум «Создавая будущее». Он проводится по поручению президента России Владимира Путина и организован при поддержке Министерства иностранных дел России, Министерства науки и высшего образования и Министерства культуры. Мероприятие объединит экспертов и участников из 85 стран и всех регионов России.

    7 октября 2025, 22:13 • Новости дня
    Минобороны сообщило о прибытии Белоусова с рабочим визитом в Таджикистан

    Минобороны сообщило о прибытии Белоусова в Таджикистан

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Таджикистан с рабочим визитом, в ходе которого посетит объекты военной инфраструктуры на территории страны, сообщило Минобороны.

    «Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Душанбе (Республика Таджикистан) с рабочим визитом. Андрей Белоусов посетит объекты военной инфраструктуры Минобороны России, находящиеся на территории Таджикистана», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

    В Минобороны указали на то, что визит предусматривает серию переговоров с военно-политическим Таджикистана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин с 8 по 10 октября совершит государственный визит в Таджикистан, где проведет переговоры с президентом Эмомали Рахмоном и лидерами ряда других стран.

    7 октября 2025, 22:25 • Новости дня
    В Липецке взрывотехники прибыли на место обнаружения обломков БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    На одной из улиц Липецка обнаружили взрывоопасные обломки дрона и вызвали специалистов-взрывотехников, рассказал в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

    «На улице Буденного в Липецке обнаружены взрывоопасные обломки БПЛА. На месте работают специалисты-взрывотехники и экстренные службы. Для обеспечения безопасности поручил мэру города провести эвакуацию части жителей, организовав их размещение в ПВР, – сказано в посте.

    Губернатор Артамонов призвал жителей Липецкой области сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ночью система ПВО отразила атаку 30 беспилотников в районе промзоны Дзержинска Нижегородской области, обломки повредили здания и автомобили, но промышленные объекты не пострадали.

    Герасимов: Группировка «Запад» завершает разгром ВСУ в южных кварталах Купянска
    Россия уведомила МАГАТЭ об ударе дрона ВСУ по Нововоронежской АЭС
    Трамп сравнил демпартию США с Сомали
    Росавиация озвучила пессимистичный сценарий сокращения авиапарка РФ
    Арестован владелец склада с суррогатным алкоголем в Ленобласти
    Верховный суд признал законным решение по иску актера Козловского к Бородину
    Дуров сумел избежать штрафа за купание в заповедном озере

    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом

    Россию ждет новый исторический рекорд в 2025 году по производству и экспорту минеральных удобрений. Отрасль ставит рекорды уже второй год подряд. Это не сиюминутные успехи, а логичный результат работы за последние несколько десятилетий. Россия помогает аграриям с урожаями буквально по всему миру. В чем секрет популярности российских удобрений за границей? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Провал цветной революции в Грузии обнажил слабость ЕС

    План проевропейских сил в Грузии устроить государственный переворот после муниципальных выборов провалился. Речь идет о пятой за последние четыре года неудачной попытке организовать «майдан». Почему прежние тактики цветных революций не срабатывают и что это говорит о влиянии Брюсселя? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
