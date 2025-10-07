Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.0 комментариев
Песков заявил о зависимости ЕС от политики Прибалтики и Польши
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что влияние прибалтийских стран и Польши определяет многие шаги ЕС во внешней политике.
По его словам, Европейский союз оказался в положении заложника радикальной политики стран Балтии и Польши, передает РИА «Новости».
«Вы знаете, здесь очевидно, что по многим вопросам внешней политики, к сожалению, Европейский союз и Брюссель находятся в положении заложника оголтелой политики, которую проводят прибалтийские государства и Варшава. Это действительно так, это видно невооруженным глазом, что называется», – подчеркнул Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики несут ответственность за начало спецоперации на Украине. Польша и Прибалтика обвинили Меркель в попытке оправдать действия России. Заявления Меркель спровоцировали дипломатический скандал между Польшей и Германией.