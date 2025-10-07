По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать, из-за этого «с Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.0 комментариев
FT: ЕС готов вмешаться в конфликт США и Италии из-за макарон
Европейский союз рассматривает возможность подачи иска против США во Всемирную торговую организацию в связи с планами Вашингтона повысить ввозные пошлины на макароны итальянских производителей, сообщает газета Financial Times (FT).
По данным FT, Европейский союз рассматривает возможность подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против США из-за запланированного увеличения американских пошлин на макароны от крупнейших итальянских производителей, передает РИА «Новости».
Поводом для рассмотрения вопроса послужило обращение премьер-министра Италии Джорджи Мелони в ЕК после появления планов США по введению новых тарифов. Еврокомиссия уже заявила о намерении провести совместное расследование с американской стороной и при необходимости вмешаться.
По словам представителя ЕК Олофа Гилла, если меры США признают необоснованными, ЕС готов подать иск в ВТО. Хотя Вашингтон часто не исполняет вердикты этой организации, победа в споре позволит Брюсселю ввести ответные меры против американской продукции.
Глава итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини назвал обвинения итальянских макаронных компаний в демпинге «неприемлемыми», и заявил, что это часть плана администрации Трампа по переносу производств в США. В ассоциации подчеркивают, что пошлины станут «смертельным ударом» для производителей пасты.
США занимают первое место среди импортеров итальянских вин и продуктов питания, а введение ограничений может нанести ущерб экономике Италии. Американское Минторг предварительно признало обоснованным введение антидемпинговых пошлин против 13 итальянских компаний, в их числе Barilla, La Molisana и Pastificio Lucio Garofalo. Размер пошлин может достичь 92% и вступить в силу с января 2026 года.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых пошлин на товары из Евросоюза и более 60 стран с 7 августа.
Трамп заявил, что доходы от новых тарифов ежегодно превысят 1 трлн долларов и уже приносят результаты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что эти пошлины отразятся на мировой экономике спустя несколько лет.