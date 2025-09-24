Песков: Пошлины США отразятся на мировой экономике через несколько лет

Tекст: Алексей Дегтярев

«Все решения, которые принимаются в экономике, решения по пошлинам, которые принимаются в Соединенных Штатах, они аукнутся мировой экономике через несколько лет», – указал Песков в интервью радио РБК, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что страны Европы начали покупать сжиженный природный газ у США по завышенным ценам, и это стало дополнительной нагрузкой для их бюджетов и налогоплательщиков.

Закупки по высоким ценам ложатся «бременем на карманы их налогоплательщиков».

Песков отдельно назвал беспрецедентным контракт по поставкам российских энергоносителей в Китай, заключенный с CNPC, который рассчитан на многие годы и обеспечит не только экспортный потенциал, но и развитие российских регионов.

Кроме того, Песков заявил, что мировая экономика вступила в фазу полной непредсказуемости, а возможности проведения качественного экономического анализа фактически исчезли.

В конце августа власти США ввели тарифы в 50% на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире, новые пошлины вступили в силу в среду и затронули более 55% индийского экспорта в Соединенные Штаты.

Вместе с тем после введения пошлин индийские нефтепереработчики продолжили закупать нефть у России.