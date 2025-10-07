По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать, из-за этого «с Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.0 комментариев
Axios: Киев не знает о решении Трампа по ракетам Tomahawk
На Украине не знают о решении президента США Дональда Трампа относительно поставок крылатых ракет Tomahawk, сообщает портал Axios.
Неназванные украинские чиновники заявили порталу Axios, что Киев не знает, какое решение принял Трамп по вопросу поставок крылатых ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».
По данным Axios, неназванные украинские чиновники сообщают, что в последние недели представители администрации Трампа выражали обеспокоенность смогут ли США контролировать применение ракет Tomahawk Киевом после того, как их купят и оплатят страны НАТО.
Ранее Трамп заявил, что «почти принял решение» по передаче Tomahawk на Украину, но хочет знать, как их будет использовать Киев.
Трамп отметил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.
Президент России Владимир Путин предупредил, что поставки Tomahawk Киеву разрушат отношения России и США.
Путин также указал, что передача ракет Tomahawk не повлияет на ситуацию на фронте.