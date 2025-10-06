НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
В Подмосковье завершился Всероссийский слет студентов-спасателей и добровольцев
В Апаринках под Москвой прошли учения для двухсот студентов-спасателей, где участники отработали действия при условных ЧС, включая тушение пожаров и эвакуацию.
В Московской области завершился V Всероссийский слет студентов-спасателей и добровольцев в чрезвычайных ситуациях, который собрал 200 участников со всех регионов страны. Мероприятие прошло на учебно-тренировочном полигоне департамента гражданской обороны и защиты населения Москвы в Апаринках. Основным испытанием стали масштабные учения по ликвидации последствий условной катастрофы, где добровольцам нужно было развернуть штаб и координировать спасательные работы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В рамках учений участники отрабатывали 16 эпизодов, в числе которых разбор завалов, тушение лесных пожаров, ликвидация разлива нефтепродуктов, оказание первой помощи и эвакуация пострадавших. Один из этапов был посвящен очистке территории от нефтепродуктов с помощью специального оборудования и сорбентов, что смоделировано по опыту ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье. Кроме того, добровольцы учились действовать при падении сбитого «вражеского» дрона – эвакуировали «пострадавших» и оказывали им первую и психологическую помощь до прибытия служб.
Перед учениями для студентов-спасателей провели трёхдневную интенсивную подготовку: мастер-классы по первой помощи, альпинизму, психологии, пожарной безопасности, топографии, радиосвязи и работе с аварийно-спасательным инструментом проводили опытные инструкторы. В слете приняли участие представители федеральных органов власти, правительства Москвы и Московской области, а также некоммерческих организаций, развивающих добровольчество.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко направил приветствие участникам слета, особо отметив вклад Всероссийского студенческого корпуса спасателей в поддержку жителей Донбасса, Новороссии, Белгородской и Курской областей. Каждый участник слета уже прошел обучение в региональных отделениях ВСКС и имеет опыт работы в спасательных операциях и гуманитарных миссиях.
Всероссийский студенческий корпус спасателей, созданный в 2001 году, объединяет более 8 тыс. добровольцев в 88 регионах страны. За это время добровольцы ВСКС принимали участие в ликвидации последствий более 50 крупнейших чрезвычайных ситуаций. Слет проводится ежегодно с 2021 года, его организуют ВСКС при поддержке Росмолодежи, правительства Москвы и Московской области в рамках федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети».