В Подмосковье завершился Всероссийский слет студентов-спасателей и добровольцев

Tекст: Ольга Иванова

В Московской области завершился V Всероссийский слет студентов-спасателей и добровольцев в чрезвычайных ситуациях, который собрал 200 участников со всех регионов страны. Мероприятие прошло на учебно-тренировочном полигоне департамента гражданской обороны и защиты населения Москвы в Апаринках. Основным испытанием стали масштабные учения по ликвидации последствий условной катастрофы, где добровольцам нужно было развернуть штаб и координировать спасательные работы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках учений участники отрабатывали 16 эпизодов, в числе которых разбор завалов, тушение лесных пожаров, ликвидация разлива нефтепродуктов, оказание первой помощи и эвакуация пострадавших. Один из этапов был посвящен очистке территории от нефтепродуктов с помощью специального оборудования и сорбентов, что смоделировано по опыту ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье. Кроме того, добровольцы учились действовать при падении сбитого «вражеского» дрона – эвакуировали «пострадавших» и оказывали им первую и психологическую помощь до прибытия служб.

Перед учениями для студентов-спасателей провели трёхдневную интенсивную подготовку: мастер-классы по первой помощи, альпинизму, психологии, пожарной безопасности, топографии, радиосвязи и работе с аварийно-спасательным инструментом проводили опытные инструкторы. В слете приняли участие представители федеральных органов власти, правительства Москвы и Московской области, а также некоммерческих организаций, развивающих добровольчество.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко направил приветствие участникам слета, особо отметив вклад Всероссийского студенческого корпуса спасателей в поддержку жителей Донбасса, Новороссии, Белгородской и Курской областей. Каждый участник слета уже прошел обучение в региональных отделениях ВСКС и имеет опыт работы в спасательных операциях и гуманитарных миссиях.

Всероссийский студенческий корпус спасателей, созданный в 2001 году, объединяет более 8 тыс. добровольцев в 88 регионах страны. За это время добровольцы ВСКС принимали участие в ликвидации последствий более 50 крупнейших чрезвычайных ситуаций. Слет проводится ежегодно с 2021 года, его организуют ВСКС при поддержке Росмолодежи, правительства Москвы и Московской области в рамках федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети».