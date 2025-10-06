Каладзе: Мне не интересно мнение Евросоюза

Мэр Тбилиси Каладзе заявил, что ему не интересно мнение «каких-то Каллас»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Евросоюз вообще не интересен мне, для меня самое важное – это его величество народ Грузии», – сказал он, комментируя совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара Марты Кос, которые призвали стороны в Грузии отказаться от насилия и осудили «дезинформацию о роли Евросоюза».

«Каллас и Кос вас не спасут, народ Грузии вас не поддерживает», – обратился он к журналистам оппозиционных телекомпаний.

По словам Кахи Каладзе, официальный Тбилиси во вторник выступит с ответом на заявление ЕС.

«Хозяевами этой страны являются наши граждане, наше население, а не какие-то там Калласы. Наш народ решает, кому быть во власти Грузии и кому в оппозиции», – отметил градоначальник.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на заявление Каллас и Кос сказал, что грузинское общество хочет услышать извинения от Евросоюза за поддержку попытки свержения власти.

Сообщалось, что более 30 полицейских пострадали в ходе беспорядков на протестной акции в Тбилиси.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за организацию и поддержку этих беспорядков на посла Евросоюза.