В ходе беспорядков на акции протеста в Тбилиси пострадали более 30 полицейских

Tекст: Антон Антонов

«Всего пострадали 32 полицейских. Из них 30 полицейских имеют легкие травмы, у одного тяжелые травмы, но, к счастью, его состояние стабильно, также у одного повреждение средней тяжести», – приводит слова Дарахвелидзе ТАСС.

Дарахвелидзе сообщил, что задержаны пятеро организаторов акции. Паата Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе обвиняются в призывах к насильственному свержению власти и участии в организации насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

Следствие установило, что во время митинга на площади Свободы в Тбилиси прозвучали призывы к насильственным действиям. Замминистра отметил, что несмотря на неоднократные предупреждения правоохранительных органов, участники акции снесли ворота президентской резиденции и пытались проникнуть внутрь здания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» одержала победу на местных выборах. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за организацию и поддержку беспорядков на посла Евросоюза. Кобахидзе также заявил, что власти Грузии готовы жестко реагировать на попытки свержения власти со стороны иностранных спецслужб.