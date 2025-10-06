  • Новость часаСбит летевший на Москву беспилотник
    Китай вторгся в самое сердце французской моды
    Путин назвал последствия поставок Tomahawk Украине
    Эксперт объяснил внезапный запрос Зеленского на перемирие в небе
    Депутат Европарламента надел георгиевскую ленту (фото)
    В Турции назвали главное препятствие для мира на Украине
    МИД Израиля оценил данные о жестоком обращении с Гретой Тунберг
    СМИ: По Львову проведена одна из крупнейших атак (видео)
    Украинские яйца вызвали кризис в Британии
    В США отметили «удивительное терпение» России на фоне провокаций
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался: что же в моей жизни некачественно?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    6 октября 2025, 06:29 • Новости дня

    Спикер парламента Грузии призвал ЕС извиниться

    Спикер парламента Грузии Папуашвили: Общество ждет от ЕС извинений

    Tекст: Антон Антонов

    Грузинское общество хочет услышать извинения от Евросоюза за поддержку попытки свержения власти, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

    Совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара Марты Кос призвало стороны в Грузии отказаться от насилия и осудило «дезинформацию о роли Евросоюза» в этих событиях, передает РИА «Новости».

    «Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не приносят извинений за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению правительства, в результате чего 25 полицейских пострадали во время нападения на президентский дворец Грузии, а это то, чего грузинское общество ожидает сегодня от Европейского союза», – заявил Папуашвили.

    Спикер также обратился к представителям Евросоюза с призывом воздерживаться от распространения ложных сообщений о выборах в Грузии и не вводить общественность в заблуждение. По его мнению, подобная риторика только усиливает стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что более 30 полицейских пострадали в ходе беспорядков на протестной акции в Тбилиси. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за организацию и поддержку этих беспорядков на посла Евросоюза.

    5 октября 2025, 11:11 • Новости дня
    Организаторы беспорядков задержаны в Грузии
    Организаторы беспорядков задержаны в Грузии
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Все пять членов оргкомитета по «мирному свержению власти» задержаны МВД Грузии на рассвете в воскресенье, сообщил заместитель министра Александр Дарахвелидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, им грозит до девяти лет лишения свободы за попытку насильственной смены власти и призывы к свержению конституционного строя. Также им инкриминируется руководство и участие в групповом насилии.

    Задержаны оперный певец Паата Бурчуладзе, отставной полковник Лаша Беридзе и оппозиционные политики, сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, - Паата Манджгаладзе, Ираклий Надирадзе и Муртаз Зоделава. Зоделава при Саакашвили был Генпрокурором Грузии.

    По данным министерства здравоохранения, во время беспорядков в Тбилиси и попытки штурма президентского дворца пострадали 21 правоохранитель и шесть участников акции.

    3 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Представитель ЕК отказалась отвечать журналистам на вопросы о речи Путина на «Валдае»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Паула Пинью не смогла ответить на вопросы журналистов о речи президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай».

    «Мы не следим за выступлениями президента Путина», – сказала Пинью на брифинге, когда ее спросили о саркастических заявлениях российского лидера об НЛО над Европой, передает ТАСС.

    На уточняющий вопрос журналистов о том, почему ЕК, которая называет себя «геополитической структурой», не отслеживает ключевые выступления на геополитические темы, представитель ЕК заявила: «Мы более не комментируем это».

    В то же время Пинью прокомментировала сообщение Минобороны Бельгии о том, что 2 октября над авиабазой на границе с Германией были замечены 15 неопознанных дронов. Она отметила, что этот инцидент, по ее мнению, подтверждает необходимость реализации европейского проекта «стены дронов».

    Ранее Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в шутку пообещал больше «не отправлять дроны во Францию и Данию» и отметил, что у России нет беспилотников, способных долететь до Лиссабона.

    5 октября 2025, 18:33 • Видео
    Как Тайвань помогает России

    Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    3 октября 2025, 13:30 • Новости дня
    Рар объяснил, почему страны ЕС отвергают план фон дер Ляйен о «стене дронов»

    Политолог Рар: Страны ЕС сопротивляются плану фон дер Ляйен о «стене дронов» по трем причинам

    Рар объяснил, почему страны ЕС отвергают план фон дер Ляйен о «стене дронов»
    @ GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен превышает свои полномочия. Во многих европейских столицах к ней начинают относиться с раздражением. И это стало одной из причин, почему лидеры Старого Света отвергают план по созданию «стены дронов», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее издание Politicо сообщило, что идея «стены дронов» встретила сопротивление в ЕС.

    «Большинство лидеров стран ЕС отвергают план Урсулы фон дер Ляйен о создании «стены дронов» по разумным причинам», – отметил германский политолог Александр Рар. По его словам, первая связана с фигурой председателя Еврокомиссии – во многих европейских столицах к чиновнице начинают относиться с раздражением.

    «Фон дер Ляйен делает жесткие заявления. Она возомнила себя неким фельдмаршалом Старого Света, в то время как ей не подчиняются ни НАТО, ни армии членов Евросоюза. Председатель ЕК превышает свои полномочия», – пояснил собеседник.

    Вторая причина, почему европейцы выступают против проекта, – финансовая. «Стена» будет стоить миллионы. Эти средства заложены в бюджетах стран Североатлантического альянса на милитаризацию, но не на фантасмагорию», – уточнил эксперт.

    «Наконец, в некоторых государствах ЕС нарастает возмущение тем, как Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия пытаются втянуть объединение в войну с ядерной державой – Россией. На юге Европы, в отличие от севера континента, устали от конфликта на Украине», – добавил политолог.

    В этой связи примечательна позиция Фридриха Мерца: если сначала он твердо стоял за защиту Польши и прибалтов от «российской агрессии», то теперь скорее придерживается осторожного мнения по примеру Эммануэля Макрона, заключил Рар.

    Ранее газета Politico сообщила, что идея создания «стены дронов», предложенная председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для защиты восточных границ Евросоюза от «российских беспилотников», столкнулась с критикой еще до практической реализации.

    Для Польши и стран Балтии инициатива кажется своевременным ответом на «растущую угрозу». В то же время ряд государств, более удаленных от России, выражают сомнения в осуществимости, стоимости и влиянии проекта на их национальную оборонную политику, говорится в материале.

    Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в «очень резких» выражениях раскритиковал идею финансирования «стены дронов» из фондов ЕС. Как сообщили источники Politico, немецкий политик высказал это мнение за закрытыми дверями на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. Стоимость реализации проекта первоначально оценивалась в один миллиард евро.

    Страны юга Евросоюза, включая Италию и Грецию, настаивают, чтобы подобные инициативы приносили пользу всему союзу, а не только восточным рубежам. В ответ премьер-министр Финляндии Петтери Орпо напомнил о важности солидарности: «Мы проявляли солидарность в течение последних двух десятилетий – во время пандемии, в экономике, в вопросах миграции. Сейчас настало время солидарности в сфере безопасности».

    Другие участники встречи негативно отреагировали на название и концепцию. Так, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс полагает, что слово «стена» может «ввести в заблуждение». Он надеется, что проект «не будет новой линией Мажино», имея в виду оборонительные французские сооружения времен Второй мировой войны, которые Германия преодолела с минимальными потерями.

    При этом ряд стран уже выражают готовность заменить терминологию: премьер-министр Дании Метте Фредериксен предпочла говорить о «европейской сети антидроновых мер», заявив, что название ее мало волнует, если инициатива будет эффективной. Несмотря на споры, в ходе встречи в Копенгагене лидеры ЕС в целом одобрили предложения Еврокомиссии, включая проект дроновой стены, хотя детали – сроки, бюджет и точные параметры – еще предстоит согласовать.

    Напомним, идея создания «стены» стала обсуждаться в связи с участившимися в последние недели случаями нарушения воздушного пространства стран блока неопознанными БПЛА. В произошедшем ЕС бездоказательно обвиняет Россию. Одно из последних происшествий произошло вечером 2 октября в Мюнхене: аэропорт приостановил работу в связи с обнаружением беспилотников в воздушном пространстве.

    Президент России Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес Москвы, пошутил, что больше не будет посылать дроны «ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген». Говоря серьезно, он подчеркнул, что у российской армии нет целей для ударов БПЛА в Европе.

    3 октября 2025, 09:55 • Новости дня
    Чеснаков: Путин предостерег Запад от попыток разозлить дремлющего медведя
    Чеснаков: Путин предостерег Запад от попыток разозлить дремлющего медведя
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Во время выступления на форуме «Валдай» президент России Владимир Путин обозначил позицию России по отношению к Западу – это «дремлющий медведь», готовящийся к зиме, заявил политолог Алексей Чеснаков.

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай» предостерег западные страны от попыток «разозлить дремлющего медведя», считает политолог Алексей Чеснаков.

    В своем Telegram-канале он отметил, что многие тезисы российского лидера прозвучали впервые и позволяют более четко сформулировать позицию России по отношению к Западу, прежде всего к Европе.

    Путин подчеркнул, что Россия не стремится к прямой конфронтации с европейскими странами. Однако он предупредил: «Если Брюссель будет иметь неосторожность вывести медведя из дремоты, то последствия будут самыми печальными». В своей метафоре президент напомнил, что медведи особенно опасны, если потревожить их зимой.

    Чеснаков отметил, что этот сигнал вряд ли повлияет на основную часть европейской элиты, которая предпочитает нагнетать истерию и видеть в России угрозу.

    «Им сейчас очень нравится находиться в фокусе внимания медиа – находить различные «угрозы» и грозить в восточном направлении. Механизм нагнетания истерии запущен, его просто так не остановить», – отметил Чеснаков.

    В то же время аналитик считает, что предупреждение Путина может быть услышано теми, кто действительно принимает решения в Европе.

    «Пока все указывает на то, что Брюссель одновременно до ужаса боится (видно по панике с дронами), но при этом уже оказался в берлоге с дремлющим медведем и не знает из нее выхода. Просто пятиться назад тоже опасно», – подытожил Чеснаков.

    Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» призвал западные страны, угрожающие России, успокоиться и изменить курс.

    Путин пообещал убедительный ответ России на милитаризацию Европы. Путин заявил, что любой, кто захочет бросить вызов России в военной сфере, может попробовать свои силы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе пленарной сессии Валдайского клуба Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины современных конфликтов, в том числе на Украине.

    3 октября 2025, 12:46 • Новости дня
    Тбилиси запретил Евросоюзу готовить террористов в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия не допустит подготовку в стране террористов на деньги Евросоюза, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью телекомпании «Имеди» он призвал Службу государственной безопасности «окончательно расшифровать схему иностранного финансирования радикальных планов», которая может осуществляться через местные вузы, включая «Сакартвелос университети» («Грузинский университет») матери экс-президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания.

    «Этот университет говорит своим студентам и приглашенным старшеклассникам, что террорист может быть «борцом за свободу». Это финансируют иностранцы», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

    «Я ожидаю, что СГБ окончательно расшифрует, кто финансирует из-за рубежа подготовку террористов в Грузии», – заявил Шалва Папуашвили.

    «И мы будем очень четки и громогласны, если хотя бы один цент на эти цели зачислен из Брюсселя или из столицы какой-либо страны Евросоюза», – сказал он.

    По его словам, «Грузия не допустит подготовку террористов на деньги Брюсселя или еще откуда-нибудь».

    «Это – финансирование терроризма – «красная линия»», – сказал он.

    По его словам, «Сакартвелос университети» стал в Грузии «символом поощрения радикализма и радикализации детей».

    Шалва Папуашвили сказал, что «за любой факт насилия в Грузии 4 октября, в день местных выборов, политическую ответственность разделит Брюссель».

    «Брюсселю не избежать этой ответственности, так как там (официальные лица) поддержали план (радикалов) о «мирном свержении» в Грузии, – сказал Шалва Папуашвили. – Мы скажем громко обо всем и потребуем от Брюсселя политической ответственности».

    По его словам, «народ Грузии хочет сам избирать свою власть, а некоторые в Брюсселе хотят назначать нам правительство».

    4 октября 2025, 21:20 • Новости дня
    Премьер Грузии обвинил посла ЕС в организации беспорядков в Тбилиси

    Премьер Грузии Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил на посла Евросоюза ответственность за организацию и поддержку беспорядков в Тбилиси.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла Евросоюза, заявив, что представители ЕС поддерживали попытки дестабилизации, передает РИА «Новости».

    По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС.

    «На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это», – заявил премьер Грузии.

    Он призвал европейского дипломата выйти к публике и публично осудить происходящее на улицах Тбилиси.

    Также Кобахидзе назвал уголовным преступлением беспорядки у президентского дворца, отметив, что участники акции будут наказаны.

    «Мы предупредили этих людей, что примем самые строгие меры, эти строгие меры будут приняты сегодня на улице, конечно, любая попытка насилия будет пресечена», – подчеркнул Кобахидзе.

    По словам премьера, один полицейский находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС. Кобахидзе подчеркнул, что государство будет «очень строгим по отношению к любому человеку, который поднимет руку на полицейского».

    Кроме того, глава правительства пообещал полностью нейтрализовать иностранную агентуру, которую он обвинил в организации беспорядков.

    Ранее кандидат в мэры Тбилиси Каладзе набрал 77,4% голосов по данным экзитполов. Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.

    Полиция Тбилиси применяла водометы и перцовый спрей против протестующих. Участники акции протеста в Тбилиси избили съемочную группу телеканала «Имеди».

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    По словам Кобахидзе, правящая партия в Грузии одержала победу во всех муниципалитетах.

    4 октября 2025, 20:25 • Новости дня
    Правящая партия Грузии получила более 80% голосов после обработки 55% бюллетеней

    ЦИК сообщил о 80% голосов у «Грузинской мечты» после подсчета 55% бюллетеней

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» набрала свыше 80% голосов на муниципальных выборах после подсчета 55% бюллетеней, следует из данных ЦИК Грузии.

    По результатам подсчета более половины бюллетеней на муниципальных выборах в Грузии партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» получила свыше 80% голосов, передает ТАСС.

    На втором месте оказалась партия «Сильная Грузия» с результатом более 6,8%. Третью позицию занимает оппозиционная партия «Гахария за Грузию», получившая 3,8% голосов.

    Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе по итогам обработки почти 74% бюллетеней получил 71,29% голосов, о чем сообщила Центральная избирательная комиссия. Кандидат от партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе занял второе место с 12,52%, а третьим стал Яго Хвичия из либертарианской партии «Гирчи» с поддержкой 7,62% избирателей.

    Представители ЦИК подчеркнули, что результаты основаны на данных после частичной обработки бюллетеней и могут измениться после окончательного подсчета.

    Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе набрал 77,4% голосов по данным экзитпола.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Правящая партия в Грузии, по словам Кобахидзе, одержала победу во всех муниципалитетах.

    4 октября 2025, 18:53 • Новости дня
    Возле президентского дворца в Тбилиси начались стычки с полицией

    Полиция применила водометы против митингующих у президентского дворца в Тбилиси

    Возле президентского дворца в Тбилиси начались стычки с полицией
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На акции протеста у президентского дворца в Тбилиси силовики применили спецсредства после того, как митингующие пробили ограждения и бросали камни.

    Дополнительные бригады спецназа были мобилизованы у президентского дворца в Тбилиси, когда протестующие прорвали железные ограждения. Сотрудники спецназа выстроились в ряд, а после этого к месту событий был подогнан и использован водомет, передает РИА «Новости».

    Силовики применяли перцовый спрей против участников митинга, передает ТАСС. Митингующие бросают камни в сторону президентского дворца и запускают пиротехнику по направлению к сотрудникам полиции.

    Министерство внутренних дел Грузии выпустило заявление, в котором назвало акцию незаконной и призвало участников разойтись. Спецназ задействовал спецсредства для разгона толпы, отмечено в официальном сообщении.

    Ранее митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Кобахидзе заявил, что правящая партия одержала победу во всех муниципалитетах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ход и результат грузинских выборов имеют значение в том числе для России.

    4 октября 2025, 17:42 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил о победе правящей партии во всех муниципалитетах

    Премьер Грузии Кобахидзе заявил о победе правящей партии во всех муниципалитетах

    Премьер Грузии заявил о победе правящей партии во всех муниципалитетах
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» набрала более 70% голосов на выборах во всех муниципалитетах, включая Тбилиси, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что, согласно данным избирательных штабов правящей партии, «Грузинская мечта» одерживает победу как на выборах мэров, так и в муниципальных собраниях во всех регионах страны, передает ТАСС.

    По его словам, во всех муниципалитетах, в том числе в Тбилиси и других больших городах фиксируется результат выше 70% в пользу «Грузинской мечты».

    Ранее участники акции протеста против итогов муниципальных выборов в Тбилиси перекрыли проспект Руставели, который считается одной из главных улиц города.

    Опросы показали, что партия «Грузинская мечта» может получить две трети голосов на выборах 4 октября.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал максимально жестко реагировать на любые попытки свержения власти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ход и результат выборов в Грузии имеют важное значение и для России.

    5 октября 2025, 11:40 • Новости дня
    Премьер Грузии объявил о провале попытки устроить «майдан»
    Премьер Грузии объявил о провале попытки устроить «майдан»
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Попытка переворота в Грузии провалилась, заявил в воскресенье журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя беспорядки в Тбилиси в день муниципальных выборов 4 октября, выигранных правящей «Грузинской мечтой» с подавляющим преимуществом, премьер-министр сообщил о «провале попытки свергнуть власть».

    По его словам, отныне правительство Грузии «ответственно перед одним миллионом ста тысячами проголосовавших за нее избирателей окончательно избавить страну от «коллективного «Единого национального движения», иностранных агентов, экстремистских группировок, действующих по инструкциям иностранных спецслужб и на их финансы».

    Ираклий Кобахидзе заявил, что это уже была пятая за последние четыре года попытка устроить в Грузии «майдан» и свергнуть власть. «Государство ответило соответствующим надлежащим образом», – отметил он.

    Глава правительства отметил, что часть экстремистских группировок действует на базе «Сакартвелос университети» («Грузинский университет»), который принадлежит матери экс-президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания. Ираклий Кобахидзе отметил, что «глубинное государство» попыталось заменить власти Грузии оппозиционными партиями, но это «практически провалилось».

    При этом премьер-министр заявил, что Грузия «готова забыть попытки внешнего вмешательства и протянуть руку дружбы Евросоюзу и США».

    «Еще многие годы «Грузинская мечта» будет ответственной за развитие Грузии и желательно с прагматичной точки зрения для всех перезагрузить отношения с народом Грузии, правительством страны и правящей партией», – заявил Кобахидзе.

    По его словам, в Грузии сформировалась «концепция односторонней дружбы в международной политике». «Мы готовы со всеми к односторонней дружбе, но готовы все вмешательства забыть и перегрузить отношения, начать с чистого листа, обновить отношения. Наша рука протянута, мы готовы к отношениям и к дружбе», – сказал премьер-министр Грузии.

    «Это касается Евросоюза и это касается США. Наше желание – перегрузить отношения. Мы надеемся на ответные шаги с их стороны. Особенно это касается ЕС, откуда идет больше агрессии по отношению к народу Грузии из-за его поддержки «Грузинской мечты», – заявил он.

    Ранее заместитель министра Александр Дарахвелидзе сообщил, что все пять членов оргкомитета по «мирному свержению власти» задержаны МВД Грузии на рассвете в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе беспорядков на акции протеста в Тбилиси пострадали более 30 полицейских. Премьер Грузии обвинил иностранные спецслужбы в попытке свержения власти. В Грузии возбудили уголовное дело по четырем статьям после беспорядков в Тбилиси.

    4 октября 2025, 16:04 • Новости дня
    Митингующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели у парламента
    Митингующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели у парламента
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Собравшиеся у здания парламента в Тбилиси протестующие против муниципальных выборов перекрыли проспект Руставели, одну из главных магистралей города.

    Акция сторонников оппозиционных партий и гражданских активистов проходит в центре Тбилиси. Демонстранты перекрыли проспект Руставели у здания парламента, а сцену для выступлений политиков разместили на площади Свободы, прилегающей к проспекту, передает ТАСС.

    Во дворе первого корпуса Тбилисского государственного университета собрались студенты, которые планируют пройти маршем к парламенту по проспекту Илии Чавчавадзе. Ситуация у парламента остается спокойной, однако ранее МВД усилило присутствие правоохранителей во дворе здания парламента.

    Власти Грузии неоднократно предупреждали организаторов акций о недопустимости нарушений закона и обещали строгое наказание за противоправные действия. Ранее были задержаны бывший глава основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили и другой член партии, депутат тбилисского городского собрания Звиад Куправа за антиправительственные призывы.

    Согласно данным опроса, правящая партия «Грузинская мечта» получит две трети голосов на местных выборах 4 октября.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ход и результат грузинских выборов имеют значение в том числе для России.

    5 октября 2025, 17:31 • Новости дня
    В Грузии заявили об украинском следе в подготовке диверсий в Тбилиси
    В Грузии заявили об украинском следе в подготовке диверсий в Тбилиси
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Служба государственной безопасности Грузии сообщила об обнаружении в лесном массиве близ Тбилиси тайника с оружием, боеприпасами и взрывчаткой для организации диверсий, след ведет на Украину, заявил первый замруководителя ведомства Лаша Маградзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Обнаружены большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатки и детонаторы к ней. Все это по указанию воюющего на Украине члена грузинского подразделения приобрел гражданин Грузии, объявленный в розыск», – сообщил он на брифинге.

    По его словам, «оружие и взрывчатку планировалось использовать для диверсионных актов 4 октября во время акций протеста у парламента и президентского дворца». «СГБ превентивно нейтрализовало круг лиц, которые, предположительно, должны были все это доставить в центр Тбилиси», – сказал Лаша Маградзе.

    По его мнению, «идентифицировано лицо, изготовившее пульты для приведения в действие взрывчатки, с ним в СГБ проводят следственные мероприятия».

    Следствие ведется по статье УК, которая подразумевает от пяти до восьми лет лишения свободы за незаконное приобретение, изготовление, хранение, ношение оружия и взрывчатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что попытка переворота в Грузии провалилась. Замминистра Александр Дарахвелидзе сообщил, что все пять членов оргкомитета по «мирному свержению власти» задержаны МВД Грузии на рассвете в воскресенье.

    5 октября 2025, 03:25 • Новости дня
    Бабиш заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз
    Бабиш заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не готова к вступлению в Евросоюз, заявил лидер движения ANO, которое побеждает на выборах в парламент Чехии, Андрей Бабиш.

    Украинская журналистка спросила Бабиша о его отношении к вопросу вступления Украины в Евросоюз. «Вы не готовы к ЕС», – приводит ответ Бабиша РБК.

    Он заявил, что необходимо урегулировать конфликт на Украине. Бабиша отметил возможность сотрудничать с Киевом, но повторил, что Украина «не готова к ЕС».

    Он указал, что Чехия помогает Украине через механизмы Евросоюза и эти меры поддержки предусмотрены в бюджете ЕС. Бабиш добавил, что его страна вносит значительный вклад в европейский бюджет, и таким образом продолжит оказывать помощь Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение ANO под руководством Бабиша одерживает победу на парламентских выборах в Чехии. ANO набирает около 34% голосов.

    4 октября 2025, 17:00 • Новости дня
    Орбан предложил ЕС и России начать переговоры о безопасности в Европе

    Орбан предложил провести переговоры ЕС и России о европейской безопасности

    Орбан предложил ЕС и России начать переговоры о безопасности в Европе
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Евросоюзу и России начать переговоры о будущей системе безопасности в Европе.

    Венгерский премьер Виктор Орбан выступил с инициативой переговоров между Евросоюзом и Россией по вопросам европейской безопасности, не делая Украину главной темой обсуждения, передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, центральным вопросом таких переговоров должно стать обеспечение безопасной и стабильной жизни в Европе, а не только ситуация на Украине. Орбан подчеркнул, что Украина является частью европейской безопасности, но не должна быть главной темой диалога.

    Премьер отметил, что мир на Украине возможен лишь после переговоров между Россией и США, а Европа уже упустила свой шанс на посредничество из-за невыполнения Минских соглашений. По его мнению, выход из нынешней ситуации возможен только дипломатическим путем, поскольку поддержка Украины со стороны Запада не может продолжаться бесконечно.

    «Самый важный вопрос – как обеспечить безопасную, надежную жизнь без терроризма и войны в Европе, которая дала бы экономическое процветание европейским гражданам?» – подчеркнул Орбан.

    Он также заявил, что война должна завершиться не только прекращением огня, но и достижением всеобъемлющего урегулирования, которое обеспечит всем сторонам долгосрочную безопасность.

    Ранее Орбан предупредил о росте угрозы для Европы, если Евросоюз будет двигаться в сторону войны. Орбан считает, что принятие Украины в ЕС приведет к перераспределению финансовых ресурсов и создаст риск конфликта на территории Евросоюза.

    Президент России Владимир Путин пообещал убедительный ответ России на милитаризацию Европы.

    4 октября 2025, 18:32 • Новости дня
    Митингующие ворвались во двор президентского дворца в Тбилиси

    Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца

    Митингующие ворвались во двор президентского дворца в Тбилиси
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Во время массовой акции оппозиции в центре Тбилиси демонстранты сумели прорвать ограждение и проникли во двор президентского дворца, полицейские применили перцовый газ.

    Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца на улице Атонели. Во дворе произошла потасовка между протестующими и сотрудниками полиции, которые пытались оттеснить участников акции, используя перцовый газ. Протестующие были вынуждены временно отступить, но затем предприняли новые попытки штурма, снова прорвав ограждени, передает ТАСС.

    С трибуны митинга выступил бывший оперный певец, сторонник оппозиции Паата Бурчуладзе. Он заявил, что «власть в стране нелегитимна, и ее нужно вернуть народу». Кроме того, Бурчуладзе призвал задержать и передать суду премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, спикера парламента Шалву Папуашвили, главу Службы госбезопасности Мамуку Мдинарадзе, вице-спикера парламента Тею Цулукиани, основателя партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили и главу госохраны Анзора Чубинидзе.

    В акции протеста участвуют несколько тысяч сторонников оппозиции и гражданских активистов. Демонстрация началась у здания парламента на проспекте Руставели, после чего участники переместились на площадь Свободы. К протесту присоединились студенты, прошедшие маршем от Тбилисского государственного университета до площади Свободы.

    Ранее участники акции против итогов муниципальных выборов в Тбилиси перекрыли проспект Руставели.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Правящая партия в Грузии одержала победу во всех муниципалитетах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ход и результат муниципальных выборов в Грузии имеют значение в том числе для России.

