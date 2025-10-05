Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».0 комментариев
Во Львовской области произошел пожар в газовом хранилище
Возгорание произошло на одном из газовых хранилищ во Львовской области, сообщила областная прокуратура.
В официальном заявлении прокуратуры говорится: «Возгорание возникло на одном из газовых хранилищ области», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что часть Львова осталась без электричества, в городе возникли крупные пожары после серии взрывов и объявленной воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В разных регионах страны прогремели взрывы.