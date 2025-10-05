  • Новость часаПремьер Грузии объявил о провале попытки устроить «майдан»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Армию Эстонии пугает военная бравада руководства страны
    Путин назвал последствия поставок Tomahawk Украине (видео)
    Politico: Чехия может стать «новой головной болью» ЕС
    Определилась победительница конкурса «Мисс Россия – 2025»
    СМИ: По Львову проведена одна из крупнейших атак (видео)
    Названа причина «тормоза» переброски войск Франции на Восток
    «Северяне» продолжили создание полосы безопасности на Украине
    Организаторы беспорядков задержаны в Грузии
    В США отметили «удивительное терпение» России на фоне провокаций
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?

    24 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    21 комментарий
    5 октября 2025, 13:08 • Новости дня

    Во Львовской области произошел пожар в газовом хранилище

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возгорание произошло на одном из газовых хранилищ во Львовской области, сообщила областная прокуратура.

    В официальном заявлении прокуратуры говорится: «Возгорание возникло на одном из газовых хранилищ области», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что часть Львова осталась без электричества, в городе возникли крупные пожары после серии взрывов и объявленной воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В разных регионах страны прогремели взрывы.

    5 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    American Conservative отметил «удивительное терпение» России на фоне провокаций

    American Conservative: На фоне провокаций Россия проявляет удивительное терпение

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя разговоры о возможности введения бесполетной зоны над Украиной, журнал American Conservative пишет, что в в условиях растущих провокаций российское правительство «проявляет удивительное терпение».

    При этом American Conservative указывает, что терпение Москвы не бесконечно: официальные лица России все чаще говорят о войне НАТО против страны. Издание назвало инициативу Владимира Зеленского по созданию бесполетной зоны безрассудной и подчеркнуло, что нынешняя политическая и военная ситуация в мире крайне нестабильна, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что реализация идеи бесполетной зоны под контролем НАТО становится крайне рискованной и провокационной, поскольку может привести к началу третьей мировой войны. «Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности», – отмечает издание.

    American Conservative осудило опосредованную войну НАТО против России и выразило обеспокоенность передачей дальнобойного вооружения и разведданных Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обозреватель American Conservative отметил сложность применения ракетных систем Tomahawk без поддержки американской разведки. Указывается, что использование таких вооружений создает риск эскалации между США и Россией.

    Комментарии (8)
    4 октября 2025, 17:00 • Новости дня
    Орбан предложил ЕС и России начать переговоры о безопасности в Европе

    Орбан предложил провести переговоры ЕС и России о европейской безопасности

    Орбан предложил ЕС и России начать переговоры о безопасности в Европе
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Евросоюзу и России начать переговоры о будущей системе безопасности в Европе.

    Венгерский премьер Виктор Орбан выступил с инициативой переговоров между Евросоюзом и Россией по вопросам европейской безопасности, не делая Украину главной темой обсуждения, передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, центральным вопросом таких переговоров должно стать обеспечение безопасной и стабильной жизни в Европе, а не только ситуация на Украине. Орбан подчеркнул, что Украина является частью европейской безопасности, но не должна быть главной темой диалога.

    Премьер отметил, что мир на Украине возможен лишь после переговоров между Россией и США, а Европа уже упустила свой шанс на посредничество из-за невыполнения Минских соглашений. По его мнению, выход из нынешней ситуации возможен только дипломатическим путем, поскольку поддержка Украины со стороны Запада не может продолжаться бесконечно.

    «Самый важный вопрос – как обеспечить безопасную, надежную жизнь без терроризма и войны в Европе, которая дала бы экономическое процветание европейским гражданам?» – подчеркнул Орбан.

    Он также заявил, что война должна завершиться не только прекращением огня, но и достижением всеобъемлющего урегулирования, которое обеспечит всем сторонам долгосрочную безопасность.

    Ранее Орбан предупредил о росте угрозы для Европы, если Евросоюз будет двигаться в сторону войны. Орбан считает, что принятие Украины в ЕС приведет к перераспределению финансовых ресурсов и создаст риск конфликта на территории Евросоюза.

    Президент России Владимир Путин пообещал убедительный ответ России на милитаризацию Европы.

    Комментарии (6)
    4 октября 2025, 12:45 • Видео
    Чехи испортят Евросоюзу жизнь

    В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 03:25 • Новости дня
    Бабиш заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз
    Бабиш заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не готова к вступлению в Евросоюз, заявил лидер движения ANO, которое побеждает на выборах в парламент Чехии, Андрей Бабиш.

    Украинская журналистка спросила Бабиша о его отношении к вопросу вступления Украины в Евросоюз. «Вы не готовы к ЕС», – приводит ответ Бабиша РБК.

    Он заявил, что необходимо урегулировать конфликт на Украине. Бабиша отметил возможность сотрудничать с Киевом, но повторил, что Украина «не готова к ЕС».

    Он указал, что Чехия помогает Украине через механизмы Евросоюза и эти меры поддержки предусмотрены в бюджете ЕС. Бабиш добавил, что его страна вносит значительный вклад в европейский бюджет, и таким образом продолжит оказывать помощь Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение ANO под руководством Бабиша одерживает победу на парламентских выборах в Чехии. ANO набирает около 34% голосов.

    Комментарии (4)
    5 октября 2025, 07:58 • Новости дня
    «Северяне» продолжили создание полосы безопасности на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях Украины.

    «Группировка войск «Север» продолжила создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер». – За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 140 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), три взято в плен».

    Российские подразделения продолжают продвижение на правом фланге наступления на Сумском направлении. ВСУ восстанавливают боевой потенциал после попыток прорвать оборону «Северян». По скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Кондратовки, Андреевки, Юнаковки и Садков работали российские авиация и артиллерия. Штурмовые группы «Северян» продвинулись на 100 м в лесополосах, активных действий со стороны ВСУ не отмечено.

    На Теткинском и Глушковском направлениях изменений не произошло, авиация ВКС России била по выявленным целям ВСУ.

    На Харьковском направлении в Волчанске и в лесу возле Синельниково продолжаются ожесточенные бои. «Северяне» расширили плацдарм на 300 м на левом берегу Волчанска, а западнее Синельниково штурмовые группы продвинулись на 400 м вглубь леса. В ходе боев в плен взяты трое военнослужащих ВСУ.

    На участке фронта Меловое-Хатнее российские авиация, артиллерия и ТОСы нанесли удары по позициям ВСУ в районах Новоувжиновки, Двуречанского, Чугуновки и Бологовки. Липцовский участок фронта остается без изменений, ВСУ активных действий не предпринимали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее сообщалось, что за сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 210 человек.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 15:34 • Новости дня
    Российские бойцы вычислили замаскированную позицию ВСУ по упаковке воды

    Tекст: Вера Басилая

    Упаковка воды, оставленная украинскими военными в лесополосе Харьковской области, помогла российским операторам FPV-дронов обнаружить и уничтожить замаскированный блиндаж, рассказал оператор БПЛА с позывным «Муха».

    Расчеты FPV-дронов группы «Контора» 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» обнаружили позицию ВСУ по упаковке с водой, оставленной в лесополосе, передает РИА «Новости».

    Оператор БПЛА с позывным «Муха» рассказал, что после уничтожения машины украинских военных расчеты отправились искать новую цель и заметили признаки пребывания противника.

    «В данном случае увидели спайку воды. Залетели внутрь посадки, осмотрели, увидели вход в блиндаж и отработали по блиндажу противника», – сообщил оператор.

    По его словам, неосторожность противника, который не замаскировал упаковку воды, упростила задачу российским военным. Было зафиксировано сильное возгорание блиндажа. Оператор отметил, что возгорание могло быть вызвано наличием большого количества дизельного топлива или боеприпасов.

    Минобороны сообщило о потерях ВСУ свыше 1460 человек за сутки.

    Бойцы ВС России подкрались по трубе к позиции ВСУ в ДНР и выбили противника.

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области.


    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 20:59 • Новости дня
    Взвод ВСУ с командиром покинул позиции у Изюма

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Изюма взвод 151-й механизированной бригады ВСУ вместе с командиром полностью оставил свои позиции, что стало частью массового отступления украинских подразделений, сообщили в российских силовых структурах.

    Взвод 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ вместе с командиром покинул позиции на изюмском направлении. Это стало известно из радиоперехватов, полученных российскими силовыми структурами, передает ТАСС.

    В силовых ведомствах уточнили, что аналогичная ситуация наблюдается и на других участках фронта, в том числе на северном участке ДНР, где командование ВСУ, по их словам, смирилось с потерей Красного Лимана, а на западном берегу реки Оскол подразделения отступают целыми группами.

    По информации силовых структур, украинские позиции подвергаются ударам российской авиации, артиллерии и дронов. Представители силовых ведомств отмечают, что даже командиры взводов возглавляют отступления, фиксируется начало «эффекта домино» в рядах ВСУ.

    Ранее командование и штабы 53-й и 60-й механизированных бригад ВСУ начали отводить войска из Красного Лимана в тыловые районы из-за угрозы потери города.

    ВСУ предприняли попытку вывести спецназ из Купянска после авиаударов.

    Пленный заявил о подготовке ВСУ к сдаче Красноармейска.

    Комментарии (2)
    5 октября 2025, 01:20 • Новости дня
    Бабиш пообещал не мешать чешским фирмам поставлять вооружения на Украину
    Бабиш пообещал не мешать чешским фирмам поставлять вооружения на Украину
    @ Michael Heitmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер движения ANO, которое побеждает на выборах в парламент Чехии, Андрей Бабиш заявил, что не намерен мешать чешским фирмам в поставках вооружений на Украину.

    «Конечно, мы не мешаем чешским фирмам экспортировать оружие на Украину, это никакая не проблема», – приводит слова Бабиша РИА «Новости».

    При этом он заявил, что инициатива по поставкам боеприпасов на Украину требует прозрачности. По словам Бабиша, его беспокоит возможность получения «кем-то» прибыли в размере 30 млрд крон (около 1,4 млрд долларов) за счет Украины и ее граждан.

    Бабиш добавил, что готов обсудить этот вопрос лично с украинским лидером Владимиром Зеленским, если тот проявит интерес. Он отметил, что нельзя допускать извлечения выгоды из конфликта на Украине.

    Лидер ANO также выразил надежду на роль США в завершении конфликта при поддержке европейских лидеров.

    Он сообщил, что Чехия продолжит развитие системы противовоздушной обороны и отметил осведомленность о новой системе ПВО, разработанной Данией и Францией, которую он назвал европейским аналогом комплекса Patriot. Бабиш добавил, что Европа остается уязвимой перед угрозой со стороны дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение ANO под руководством Бабиша одерживает победу на парламентских выборах в Чехии, набирая более 34% голосов. Коалиция SPOLU во главе с премьером Петром Фиалой заняла второе место с 23% голосов. Бабиш обещал радикальные перемены в экономике и сокращение военной помощи на Украине.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 17:28 • Новости дня
    Орбан заявил о заинтересованности Венгрии в существовании Украины

    Орбан заявил о стратегической важности Украины как буферной зоны для Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия заинтересована в существовании Украины как буферной зоны между ней и Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Премьер-министр Виктор Орбан подчеркнул, что сохранение Украины в роли буферной зоны между Венгрией и Россией соответствует стратегическим интересам его страны, передает РИА «Новости» .

    По словам Орбана, Венгрии выгодно, чтобы между ней и крупными государствами, такими как Германия, Турция и Россия, сохранялись буферные территории. В беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем Орбан добавил, что идеальным сценарием для Украины станет статус буферной зоны между Россией и НАТО. В противном случае, уверен премьер Венгрии, украинцы рискуют потерять свою страну.

    NBC сообщал о планах создать буферную зону на Украине без участия НАТО. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о призывах к Владимиру Зеленскому уступить часть территорий по примеру Финляндии в 1940-х годах.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Евросоюзу и России начать консультации по вопросам безопасности Европы.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 16:45 • Новости дня
    В Шостке на Украине ограничили подачу газа и воды

    В Шостке на Украине после повреждения инфраструктуры выключили газ и воду

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за повреждения объектов критической инфраструктуры в Шостке в Сумской области частично прекращено снабжение газом и водой, сообщил мэр города Николай Нога.

    Город Шостка в Сумской области остался частично без газа и воды в результате повреждения критической инфраструктуры, передает ТАСС. Мэр города Николай Нога сообщил, что инфраструктурные объекты получили повреждения, что повлияло на обеспечение населения ресурсами.

    Компания «Газсети» («Газмережи») обратилась к жителям Шостки и еще семи населенных пунктов Сумской области с призывом временно ограничить потребление природного газа.

    Ранее «Сумыоблэнерго» информировала о полном отключении электроэнергии в Шостке, также частично обесточен Шосткинский район. В регионе действует воздушная тревога.

    Ранее на Украине заявили о самой масштабной атаке на газодобывающую инфраструктуру.

    Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

    В Черниговской области ввели графики отключений света.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 15:19 • Новости дня
    Орбан заявил о вмешательстве спецслужб Украины при поддержке ЕС в дела Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские спецслужбы регулярно осуществляют деятельность на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью порталу Hetek.

    Орбан в интервью порталу Hetek заявил о постоянной активности украинских спецслужб в стране и поддержке со стороны Брюсселя, передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, эти действия направлены на влияние на внутреннюю политику Венгрии и смену власти. Премьер отметил, что венгерские спецслужбы, «выявляют это и защищаются от этого».

    Он подчеркнул, что цель Брюсселя – добиться формирования в Венгрии проукраинского правительства, а украинская сторона также поддерживает венгерскую оппозицию.

    Орбан заверил, что пока национально ориентированное правительство сохраняет власть, любые попытки нарушить суверенитет страны будут пресекаться.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина активизировала работу спецслужб с целью повлиять на выборы 2026 года и привести к власти в Венгрии проукраинское правительство.

    Орбан отметил, что народ Венгрии не желает умирать за интересы Киева и не хочет повторить судьбу Украины.

    Владимир Зеленский обвинил венгерскую разведку в попытках собрать информацию о дислокации систем ПВО и воинских частей на Украине.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 07:26 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На всей территории Украины действует воздушная тревога, в разных регионах страны звучат взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, во Львове, Чернигове, Ровно, а также в городе Бурштын Ивано-Франковской области. Кроме того, сообщается о взрывах в контролируемой властями Украины части Запорожской области, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях сообщалось, что в Златополе Харьковской области было полностью отключено электроснабжение из-за повреждения критической инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 18:08 • Новости дня
    За четыре часа уничтожены 17 БПЛА над российскими регионами

    Минобороны сообщило об уничтожении 17 БПЛА над российскими регионами

    Tекст: Вера Басилая

    В течение четырех часов на территории России были ликвидированы 17 беспилотников самолетного типа, атаковавших сразу несколько областей, сообщило Министерство обороны России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 13.00 до 17.00 по московскому времени, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    По данным ведомства, 12 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, два – над Курской, по одному – над Брянской, Орловской и Тульской областями. Все цели были обнаружены и успешно поражены, информация о возможных разрушениях или пострадавших не приводится. Местные власти контролируют ситуацию в указанных регионах, угрозы для жителей нет.

    Ранее средства ПВО уничтожили 20 украинских БПЛА за два часа над тремя регионами.

    Минобороны ранее сообщило о перехвате 117 украинских БПЛА за ночь.

    За три часа утром над Белгородской областью уничтожили 29 беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 14:18 • Новости дня
    Средства ПВО уничтожили 20 украинских БПЛА за два часа над тремя регионами

    Минобороны сообщило об уничтожении 20 украинских БПЛА над тремя областями России

    Tекст: Вера Басилая

    За два часа российские системы ПВО ликвидировали 20 украинских беспилотников самолетного типа в трех регионах, из них 17 аппаратов сбиты над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России.

    В течение двух часов, с 11:00 до 13:00 мск, российские дежурные средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны. При этом, 17 из них были сбиты над территорией Белгородской области.

    Еще два беспилотных летательных аппарата ликвидированы над Брянской областью, а один – над Орловской областью.

    Минобороны сообщило о перехвате 117 украинских беспилотников за ночь. Минобороны также уничтожило 29 беспилотников над Белгородом.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 14:11 • Новости дня
    В Белгороде приостановили работу торговых центров из-за угроз БПЛА

    Губернатор Гладков объявил о закрытии торговых центров в Белгороде из-за БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Работа ряда крупных торговых центров в Белгороде была временно приостановлена до конца дня из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Работа ряда торговых центров в Белгороде временно приостановлена до конца субботы из-за угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.

    Данные меры касаются таких крупных объектов, как «Сити Молл», «МегаГринн», «РИО», а также открытой части «Центрального рынка» и территории возле магазина «1000 Мелочей».

    О возобновлении работы торговых центров власти обещают проинформировать дополнительно.

    Минобороны сообщило, что над Белгородской областью уничтожили 29 самолетных беспилотников.

    В результате атаки дронов ВСУ в пятницу в Белгородской области пострадала женщина.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 21:29 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над тремя областями

    Минобороны заявило о уничтожении 11 украинских дронов над тремя регионами

    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Тульской и Орловской областями, сообщило Министерство обороны России.

    В период с 17:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что восемь беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, еще два – над Тульской областью, а один – над Орловской областью.

    Силы ПВО уничтожили17 беспилотников самолетного типа, атаковавших российские регионы в течение четырех часов.

    Минобороны ранее сообщило о перехвате 117 украинских БПЛА за ночь.

    За три часа утром над Белгородской областью уничтожили 29 беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (0)
    Главное
    Востоковед: Избрание Такаити свидетельствует о больших подвижках в психологии японцев
    Бабиш заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз
    Солодов: Спасение туристов-нарушителей должны оплачивать организаторы тура
    Военврач вручную «завел» сердце бойца в ходе операции
    Бундестаг собрался обсудить законопроект о военной службе в Германии
    Трамп распорядился отправить нацгвардию в Чикаго
    Главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Перейти в раздел

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

      Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    • Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

      Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации