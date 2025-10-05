Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?20 комментариев
Каладзе получил более 71% голосов на выборах мэра Тбилиси
Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси с результатом 71,6%
Победу на муниципальных выборах мэра Тбилиси одержал Каха Каладзе, уверенно опередив конкурентов и набрав свыше 71% голосов по итогам подсчета 100% бюллетеней, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии.
Каха Каладзе, представляющий правящую партию «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», одержал победу на муниципальных выборах мэра Тбилиси, набрав 71,621% голосов, передает ТАСС. Эти результаты опубликованы Центральной избирательной комиссией Грузии после полной обработки всех бюллетеней.
Второе место занял Ираклий Купрадзе, кандидат от партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию». За него проголосовали 12,275% избирателей. Замыкает тройку лидеров Яго Хвичия из партии «Гирчи», получивший 7,624% голосов.
