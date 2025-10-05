Каладзе получил более 71% голосов на выборах мэра Тбилиси

Премьер Грузии обвинил посла ЕС в организации беспорядков в Тбилиси

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла Евросоюза, заявив, что представители ЕС поддерживали попытки дестабилизации, передает РИА «Новости».

По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС.

«На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это», – заявил премьер Грузии.

Он призвал европейского дипломата выйти к публике и публично осудить происходящее на улицах Тбилиси.

Также Кобахидзе назвал уголовным преступлением беспорядки у президентского дворца, отметив, что участники акции будут наказаны.

«Мы предупредили этих людей, что примем самые строгие меры, эти строгие меры будут приняты сегодня на улице, конечно, любая попытка насилия будет пресечена», – подчеркнул Кобахидзе.

По словам премьера, один полицейский находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС. Кобахидзе подчеркнул, что государство будет «очень строгим по отношению к любому человеку, который поднимет руку на полицейского».

Кроме того, глава правительства пообещал полностью нейтрализовать иностранную агентуру, которую он обвинил в организации беспорядков.

Ранее кандидат в мэры Тбилиси Каладзе набрал 77,4% голосов по данным экзитполов. Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.

Полиция Тбилиси применяла водометы и перцовый спрей против протестующих. Участники акции протеста в Тбилиси избили съемочную группу телеканала «Имеди».

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

По словам Кобахидзе, правящая партия в Грузии одержала победу во всех муниципалитетах.