Митингующие в Тбилиси подожгли мебель кафе у президентского дворца

Tекст: Вера Басилая

Участники акции протеста в Тбилиси у президентского дворца подожгли инвентарь и мебель близлежащих кафе, передает ТАСС. Протестующие использовали мебель для строительства баррикад перед зданием. Силовики полностью оттеснили демонстрантов от резиденции, но часть митингующих осталась у баррикад вместе со стражами порядка.

Во время стычек с митингующими пострадали несколько сотрудников полиции. Как заявил представитель МВД Грузии Каха Бухрадзе телеканалу «ТВ Пирвели», точное число пострадавших полицейских назвать затруднительно.

Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца. Полиция Тбилиси применила водометы и перцовый спрей против протестующих.

Участники акции протеста в Тбилиси избили съемочную группу телеканала «Имеди».

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

Правящая партия в Грузии, по словам Кобахидзе, одержала победу во всех муниципалитетах.