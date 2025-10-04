В Шостке на Украине ограничили подачу газа и воды

В Шостке на Украине после повреждения инфраструктуры выключили газ и воду

Tекст: Вера Басилая

Город Шостка в Сумской области остался частично без газа и воды в результате повреждения критической инфраструктуры, передает ТАСС. Мэр города Николай Нога сообщил, что инфраструктурные объекты получили повреждения, что повлияло на обеспечение населения ресурсами.

Компания «Газсети» («Газмережи») обратилась к жителям Шостки и еще семи населенных пунктов Сумской области с призывом временно ограничить потребление природного газа.

Ранее «Сумыоблэнерго» информировала о полном отключении электроэнергии в Шостке, также частично обесточен Шосткинский район. В регионе действует воздушная тревога.

Ранее на Украине заявили о самой масштабной атаке на газодобывающую инфраструктуру.

Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

В Черниговской области ввели графики отключений света.