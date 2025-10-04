В Шостке на Украине ограничили подачу газа и воды

Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?4 комментария
Из-за повреждения объектов критической инфраструктуры в Шостке в Сумской области частично прекращено снабжение газом и водой, сообщил мэр города Николай Нога.
Компания «Газсети» («Газмережи») обратилась к жителям Шостки и еще семи населенных пунктов Сумской области с призывом временно ограничить потребление природного газа.
Ранее «Сумыоблэнерго» информировала о полном отключении электроэнергии в Шостке, также частично обесточен Шосткинский район. В регионе действует воздушная тревога.
Ранее на Украине заявили о самой масштабной атаке на газодобывающую инфраструктуру.
Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.
В Черниговской области ввели графики отключений света.