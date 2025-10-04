  • Новость часаПремьер Грузии заявил о победе правящей партии во всех муниципалитетах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад сам разрушил миф о «российской диверсии» в Балтийском море
    Военный эксперт рассказал о значении военной операции по освобождению Северска
    Бойцы ВС России подкрались по трубе к позиции ВСУ в ДНР и выбили противника
    Spectator назвал задержание танкера Boracay Францией «чистым театром»
    Минобороны сообщило о потерях ВСУ свыше 1460 человек за сутки
    ВСУ начали вывод штабов бригад из Красного Лимана
    Суд взыскал почти 1 млрд рублей по делу о фортификациях в Белгородской области
    Востоковед: Избрание Санаэ Такаити свидетельствует о больших подвижках в психологии японцев
    ВСУ бежали с позиций в Сумской области в женской одежде
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    12 комментариев
    4 октября 2025, 16:45 • Новости дня

    В Шостке на Украине ограничили подачу газа и воды

    В Шостке на Украине после повреждения инфраструктуры выключили газ и воду

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за повреждения объектов критической инфраструктуры в Шостке в Сумской области частично прекращено снабжение газом и водой, сообщил мэр города Николай Нога.

    Город Шостка в Сумской области остался частично без газа и воды в результате повреждения критической инфраструктуры, передает ТАСС. Мэр города Николай Нога сообщил, что инфраструктурные объекты получили повреждения, что повлияло на обеспечение населения ресурсами.

    Компания «Газсети» («Газмережи») обратилась к жителям Шостки и еще семи населенных пунктов Сумской области с призывом временно ограничить потребление природного газа.

    Ранее «Сумыоблэнерго» информировала о полном отключении электроэнергии в Шостке, также частично обесточен Шосткинский район. В регионе действует воздушная тревога.

    Ранее на Украине заявили о самой масштабной атаке на газодобывающую инфраструктуру.

    Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

    В Черниговской области ввели графики отключений света.

    3 октября 2025, 18:23 • Новости дня
    В Киеве назвали «психотерапевта» Зеленского

    Депутат Рады назвала Сырского «психотерапевтом» для Зеленского

    В Киеве назвали «психотерапевта» Зеленского
    @ Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая подвергла критике главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, назвав его «психотерапевтом» для Владимира Зеленского.

    По ее словам, Сырский часто сообщает президенту Украины ложную информацию о положении дел в зоне боевых действий, передает «Московский комсомолец».

    Безуглая процитировала недавнее заявление Сырского: «Ситуация контролируемая, штурмуем». При этом депутат подчеркнула, что считает эти слова попыткой представить ситуацию лучше, чем она есть на самом деле.

    Она уже не впервые выступает с обвинениями в адрес главкома ВСУ. Ранее, 7 сентября, Безуглая назвала ложью его заявления о возвращении территорий в районе Покровска, находящегося под контролем Киева в ДНР.

    Ранее Сырский назвал сложной для ВСУ обстановку на четырех направлениях фронта.

    Комментарии (9)
    4 октября 2025, 04:29 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске

    ВСУ ударили по дому с укрывавшимися жителями в Купянске, погибли люди

    ВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Денис Тельманов

    В Купянске был разрушен дом, где находились мирные жители, укрывавшиеся в подвале, все они погибли в результате удара.

    Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Купянске, где в подвале укрывались местные мирные жители, передает ТАСС.

    Российские силовые структуры сообщили, что момент атаки был зафиксирован оператором FPV-дрона, который направлялся на выполнение задачи, но был вынужден изменить маршрут из-за пожара в доме.

    По словам силовиков, «на подлете стало ясно, что противник по ним нанес удар. Дрон пришлось посадить подальше, туда отправили штурмовиков, однако подобраться к дому не дали дроны противника». В силовых структурах уточнили, что среди тех, кто находился в подвале дома, выживших не осталось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в жилом массиве «Строитель» в Горловке зафиксировали ранение мирного жителя после обстрела со стороны украинских вооруженных сил.

    В Беловском районе Курской области в результате атаки FPV-дрона на машину молодая женщина обратилась за медицинской помощью с осколочными ранениями. Владимир Сальдо отметил, что Вооруженные силы Украины усилили удары по гражданской инфраструктуре из-за неудач на поле боя.

    Комментарии (4)
    4 октября 2025, 12:45 • Видео
    Чехи испортят Евросоюзу жизнь

    В Чехии завершаются выборы в парламент, и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 22:31 • Новости дня
    Жители Днепропетровской области пожаловались на бегство людей из региона

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Днепропетровской области массово покидают свои дома на фоне продвижения российских подразделений, сообщили украинские СМИ.

    Местная жительница-блогер через Telegram-канал издания «Страна.ua» рассказала о массовом бегстве людей из Днепропетровской области из-за продвижения российских военных. По ее словам, жители региона спешно уезжают, опасаясь оказаться в эпицентре боевых действий, при этом бросают вещи и имущество, передает RT.

    Женщина отметила, что украинские военные намеренно сдают территорию и не оказывают помощь мирным гражданам. Она указала, что подразделения Вооруженных сил России продвинулись вглубь области.

    «До моего дома (от линии соприкосновения) осталось всего 13 километров», – заявила блогер. Она считает, что ситуация в регионе сложная и ухудшается с каждым днем.

    Ранее российские войска освободили Вербовое в Днепропетровской области. До этого российские военные освободили Сосновку в Днепропетровской области.

    Также было освобождено село Хорошее в том же регионе.

    Военные эксперты оценили развитие продвижения ВС России на территории ДНР и Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 23:03 • Новости дня
    Экс-командир ВСУ признался в попытке атаки дронами по флагу в Кремле

    Экс-командир ВСУ Касьянов признался в попытке атаки дронами по флагу в Кремле

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший командир роты ВСУ Юрий Касьянов рассказал, что именно он приказал атаковать беспилотниками флаг на одном из зданий Кремля ночью 3 мая 2023 года.

    Бывший командир подразделения ВСУ Юрий Касьянов сообщил, что именно он отдал приказ нанести удар по одному из зданий в Кремле в ночь на 3 мая 2023 года, сообщает Lenta.ru.

    В публикации на своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России), Касьянов заявил, что целью атаки было сбить флаг на крыше одного из зданий Кремля, однако дроны «промахнулись на несколько метров».

    Напомним, 3 мая 2023 года ВСУ предприняли попытку атаки дронами на резиденцию президента Владимира Путина в Кремле. Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб. В Кремле подчеркнули, что эти действия рассматриваются как спланированная террористическая акция и покушение на президента.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 05:17 • Новости дня
    СБУ объявила ректора МГИМО Торкунова в розыск

    СБУ заочно обвинила ректора МГИМО Торкунова по трем статьям

    Tекст: Денис Тельманов

    Ректор МГИМО Анатолий Торкунов был включен в розыскную базу СБУ, где ему предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям.

    Анатолий Торкунов, возглавляющий Московский государственный институт международных отношений, был объявлен в розыск Службой безопасности Украины, передает ТАСС. По информации базы данных украинского ведомства, это произошло в июне 2024 года.

    СБУ заочно предъявила ректору обвинения сразу по трем статьям, включая «посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины», «совершение преступления по предварительному сговору группой лиц» и «пропаганду войны».

    В марте 2023 года имя Торкунова уже появилось в списках украинского экстремистского сайта «Миротворец». СБУ регулярно выдвигает заочные обвинения в адрес российских государственных, культурных и общественных деятелей. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписывает указы о санкциях, которые касаются граждан России и других стран, обвиняемых Киевом в сотрудничестве с РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ректор МГИМО Анатолий Торкунов получил высшую государственную награду за вклад в российское образование и научно-преподавательскую деятельность.

    Торкунов отметил, что развитие искусственного интеллекта и нейротехнологий становится одним из ключевых факторов в мировой политике. Власти Канады внесли МГИМО, ВШЭ, «Русское географическое общество», клуб «Валдай» и газету ВЗГЛЯД в санкционный список.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 23:47 • Новости дня
    Экс-разведчик США заявил о дистанцировании Трампа от Украины

    Фуллер заявил о планах Трампа оставить конфликт на Украине Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший представитель разведки США считает, что Дональд Трамп отказался вовлекаться в конфликт на Украине и переложил ответственность на европейские страны.

    Как передает ТАСС, бывший вице-председатель Национального совета США по разведке Грэм Фуллер отметил, что Трамп фактически устранился от участия в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что нынешний президент США предоставил европейцам самим решать проблему, заявив: «Это ваша война, ребята, и удачи».

    Фуллер указал, что у европейских чиновников возникло чувство отчаяния из-за такой позиции Соединенных Штатов. Он отметил отсутствие симпатий Трампа к Европе и критически высказался о лидерах стран Евросоюза, назвав их «семью гномами» и усомнившись в их статuse как настоящих лидеров.

    По мнению Фуллера, Европа стала «самой опасной силой в мире» из-за своей склонности провоцировать военные конфликты, особо выделив Британию. Он считает, что Лондон хочет управлять действиями Вашингтона, несмотря на утрату статуса мировой империи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные специалисты уже оказывают поддержку Киеву при нанесении ударов вглубь территории России с использованием западных вооружений.

    Президент США Дональд Трамп сохраняет негативное отношение к финансированию помощи Украине из средств американских налогоплательщиков и отдает предпочтение поставкам через союзников по НАТО.

    Дональд Трамп также велел ведомствам США приготовиться к обмену разведданными с Киевом для нанесения ударов по целям вглубь России.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 06:45 • Новости дня
    Две штурмовые группы ВСУ уничтожили под Константиновкой Сумской области

    Российские силовые структуры сообщили о ликвидации подразделений 225-го полка ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Константиновки на Сумщине уничтожены две штурмовые группы украинских войск при попытке прорыва границы.

    Две штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ были уничтожены в районе Константиновки Сумской области, передает ТАСС. Источник в российских силовых структурах сообщил, что украинские подразделения пытались выдвинуться к позициям бойцов группировки «Север».

    По словам собеседника агентства, противник провел четыре контратаки в районе Андреевки с участием 158-й отдельной механизированной бригады на бронемашинах. Все атаки были отражены комплексным огневым поражением.

    Он отметил, что, согласно замыслу командования ВСУ, штурмовые группы 158-й омбр должны были отвлечь огонь на себя, чтобы подразделения 225-го полка могли совершить прорыв госграницы в районе Константиновки. В ходе атак ВСУ задействовали западную бронетехнику и артиллерию, однако попытки были пресечены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия за сутки потеряла значительное количество личного состава и техники под ударами российских войск на восточном и южном направлениях.

    Бойцы группы «Север» продвинулись на триста метров в Волчанске и нанесли потери украинским силам. Российская авиация и артиллерия группировки «Север» уничтожили более 210 украинских военных и значительное количество техники на Сумском и Харьковском направлениях за сутки.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 01:50 • Новости дня
    Мирный житель Горловки получил ранение после атаки ВСУ

    Стало известно о ранении жителя Горловки в результате атаки ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В жилом массиве «Строитель» в Горловке зафиксировано ранение мирного жителя после обстрела со стороны украинских вооруженных сил.

    О ранении гражданского лица в результате обстрела Горловки сообщил глава города Иван Приходько, передает ТАСС. По его словам, удар был нанесен по жилому сектору в районе массива «Строитель».

    «В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве «Строитель» ранен мирный житель Горловки», – написал Приходько в своем телеграм-канале.

    Ранее Приходько уточнял, что в результате массовой атаки украинских беспилотников на Горловку также пострадала местная жительница. Были повреждены здание образовательного учреждения и несколько многоквартирных домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике зарегистрировали семь атак ВСУ, в результате которых пострадали четверо мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних.

    В Центрально-Городском районе Горловки в результате серии ударов дронами пострадали объекты местной системы теплоснабжения. Пять мирных жителей города Дзержинска в городском округе Горловка получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 22:41 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде

    Tекст: Вера Басилая

    В Павлограде в Днепропетровской области прозвучали взрывы, совпавшие с объявлением воздушной тревоги в регионе в пятницу, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    Телеканал сообщил, что в городе Павлоград Днепропетровской области были зафиксированы звуки взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги действовал по всей Днепропетровской области.

    В восточной части Харьковской области зафиксировали восемь взрывов.

    Ранее в Днепропетровске (украинское название Днепр) и ряде районов Днепропетровской области произошли массовые перебои с электроснабжением после появления крупной вспышки в небе.

    Власти Черниговской области Украины ввели графики почасового отключения света из-за аварии в энергосети, а ситуацию с электроснабжением назвали мегакритической.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 22:57 • Новости дня
    В Харьковской области Златополь обесточен из-за повреждения инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    В Златополе Харьковской области полностью отключено электроснабжение из-за повреждения критической инфраструктуры, сообщил мэр города Николай Бакшеев.

    Мэр города Николай Бакшеев сообщил, что в результате повреждения критической инфраструктуры в Златополе произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской), передает РИА «Новости».

    Город Златополь ранее назывался Первомайским до 2024 года и расположен в Лозовском районе Харьковской области. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

    Ранее в восточной части Харьковской области ранее зафиксировали восемь взрывов.

    В Днепропетровске и некоторых районах области произошли массовые перебои с электроснабжением после крупной вспышки в небе.

    Власти Черниговской области Украины ввели графики почасового отключения электричества из-за аварии в энергосети, а ситуацию со светом назвали мегакритической.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 22:21 • Новости дня
    В Харьковской области прогремели восемь взрывов

    Tекст: Вера Басилая

    В восточной части Харьковской области зафиксировали восемь взрывов, после чего была объявлена воздушная тревога в регионе и соседних областях, сообщили украинские СМИ.

    По данным издания «Общественное. Новости»,не менее восьми взрывов прогремели в Чугуевском районе Харьковской области, передает ТАСС.

    В регионе после инцидента была объявлена воздушная тревога, сирены зазвучали также в Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.

    Ранее мэр Одессы сообщил о взрывах во время воздушной тревоги.

    В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 00:48 • Новости дня
    ВСУ за сутки семь раз обстреляли населенные пункты ДНР

    Стало известно о ранениях четырех жителей ДНР, включая двоих детей

    Tекст: Денис Тельманов

    В Донецкой Народной Республике зарегистрировали семь атак ВСУ, в результате которых пострадали четверо мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних.

    Как сообщает ТАСС, военнослужащие ВСУ за сутки нанесли семь ударов по населенным пунктам ДНР. По данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, в результате обстрелов ранены четыре мирных жителя, среди которых двое детей 2009 и 2011 годов рождения.

    В сообщении отмечается: «Семь фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины зафиксировано. Поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц, в том числе детей 2009 и 2011 годов рождения».

    Также стало известно о повреждении жилого домостроения и трех объектов гражданской инфраструктуры. Всего по территории республики было выпущено семь единиц различных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Центрально-Городском районе Горловки в результате серии ударов дронами пострадали объекты местной системы теплоснабжения. Российские войска за сутки по различным направлениям уничтожили свыше 1,5 тыс. украинских военнослужащих, а также несколько складов с боеприпасами и техникой.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 02:24 • Новости дня
    Марочко: Силы РФ вышли к северным окраинам Северска

    Марочко сообщил о плотном давлении ВС РФ на северные окраины Северска

    Военный эксперт сообщил о сложной обстановке в районе Северска и регулярном продвижении российских войск на северных окраинах города.

    Российские военные продолжают наступление на широком участке фронта в районе Северска, передает

    ТАСС. Как заявил военный эксперт Андрей Марочко, практически все северные окраины города находятся под огневым контролем российских сил.

    «Ситуация в Северске очень сложная, но вместе с тем наши военнослужащие постоянно оказывают давление на украинских боевиков и продвигаются на широком участке фронта. Практически все северные окраины Северска сейчас под огневым воздействием наших вооруженных сил», – отметил Марочко.

    Он пояснил, что удары российских подразделений по северу города ослабляют противника и дают возможность армии России двигаться вперед, пусть и небольшими темпами, но регулярно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные аналитики отметили резкое падение эффективности украинских систем ПВО, особенно дальнобойных ЗРК типа Patriot. Российские Вооруженные силы регулярно уничтожают установки Patriot на Украине.

    Россия применяет новые модификации дальнобойных ракет против украинских ПВО. За прошедшую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов: Кировск, Шандриголово, Дерилово, Майское, Северск Малый, Степовое и Вербовое.

    ВС России обходят Дроновку Донецкой Народной Республики с двух направлений и формируют огневой карман для ВСУ.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 05:27 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 425 военных за сутки на двух направлениях

    Названы потеряи ВСУ под ударами группировок «Восток» и «Южная»

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская армия за сутки понесла крупные потери живой силы и техники под ударами российских войск на восточном и южном направлениях.

    Потери ВСУ за сутки в результате действий группировки войск «Восток» составили до 295 военных и две станции радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС.

    Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев. Он уточнил, что за сутки украинская армия также лишилась двух танков Т-64, буксируемой гаубицы и шестнадцати автомобилей.

    По его словам, подразделения «Востока» продвинулись вглубь обороны противника и нанесли удары по формированиям механизированных, нацгвардии и теробороны в районах Успеновки, Новогригоровки и Полтавки.

    Потери ВСУ от действий Южной группировки войск за сутки достигли до 130 военнослужащих и четырех артиллерийских орудий, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Он отметил, что артиллерия и ударные беспилотники уничтожили четыре боевые бронированные машины, девятнадцать автомобилей, четыре артиллерийских орудия, одну станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склады боеприпасов и горючего.

    По словам Астафьева, подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, а авиация и барражирующие беспилотники нанесли удары по ряду украинских соединений в районах Северска, Васютинского, Кузьминовки, Веролюбовки, Плещеевки и Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Север» ликвидировали склады и нанесли потери ВСУ в районах нескольких населенных пунктов Сумской области и Волчанска.

    Бойцы группы «Север» продвинулись на триста метров в Волчанске и нанесли потери украинским силам. В результате ударов российских войск по позициям ВСУ на различных направлениях за сутки уничтожено свыше 1,5 тыс. украинских военнослужащих, а также несколько складов с боеприпасами и техникой.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 05:10 • Новости дня
    Группировка «Север» уничтожила 205 боевиков и четыре склада ВСУ

    Якимкин сообщил об уничтожении четырех складов и 205 боевиков ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    За сутки военнослужащие группировки «Север» ликвидировали склады и нанесли потери ВСУ в районах нескольких населенных пунктов Сумской области и Волчанска.

    Как передает ТАСС, начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин заявил об уничтожении до 205 украинских боевиков за минувшие сутки, а также четырех складов с боеприпасами и материальными средствами ВСУ. По словам Якимкина, были уничтожены боевая бронированная машина, три автомобиля и артиллерийское орудие противника.

    Якимкин уточнил: «За сутки ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля и артиллерийское орудие. Также уничтожены четыре склада боеприпасов и материальных средств противника».

    По его данным, формирования трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ были поражены в районах Спасского, Новой Сечи, Искриковщины, Красноярского и Петрушевки Сумской области. Кроме того, подразделение механизированной бригады ВСУ было поражено в районе Волчанска на Харьковском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация и артиллерия группировки «Север» уничтожили более 210 украинских военных и значительное количество техники на Сумском и Харьковском направлениях за сутки.

    Подразделения Южной группировки освободили Северск Малый в Донецкой народной республике. Войска «Северян» за сутки продвинулись на ряде направлений, уничтожив несколько штурмовых групп противника и нанеся ему значительные потери.

    Комментарии (0)
    Главное
    Митингующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели у парламента
    Орбан предложил ЕС и России начать переговоры о безопасности в Европе
    Израиль приказал армии прекратить наступление на Газу после переговоров
    Главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО
    Турист погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке
    Минпросвещения позволило детям мигрантов пересдать тест по русскому языку
    Макрон сообщил о гибели французского журналиста на Украине

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Перейти в раздел

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент, и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

      Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    • Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

      Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации