Осужденный в Грузии гражданин России объявил голодовку
Гражданин России Артем Грибуль, приговоренный в Грузии за наркопреступление в сентябре на восемь с половиной лет лишения свободы, в пятницу начал голодовку в знак протеста против ненадлежащего обращения с его супругой россиянкой Анастасией Зиновкиной, которая была осуждена вместе с ним за аналогичное нарушение закона, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как рассказала адвокат Дарья Самодурова, «Грибуль связался с ней и сообщил о начале голодовки в связи с тем, что к его супруге в пенитенциарном заведении относятся плохо, не оказывая своевременную медицинскую помощь».
Грибуль требует снять с работы виновных и наказать их, отметила адвокат в интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс».
Анастасия Зиновкина и Артем Грибуль были приговорены Тбилгорсудом в сентябре за наркопреступления к лишению свободы на 8,6 лет каждому.
Они активно участвовали в антиправительственных акциях протеста в Тбилиси в конце прошлого года. 17 декабря 2024 года их задержали сотрудники крминальной полиции. При личном досмотре и обыске их жилья было обнаружено наркотическое вещество «Альфа ПВП» – 16 гр.
Граждане России виновными себя не признали и заявили о политических мотивах приговора.