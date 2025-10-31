Осужденный в Грузии гражданин России объявил голодовку

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Как рассказала адвокат Дарья Самодурова, «Грибуль связался с ней и сообщил о начале голодовки в связи с тем, что к его супруге в пенитенциарном заведении относятся плохо, не оказывая своевременную медицинскую помощь».

Грибуль требует снять с работы виновных и наказать их, отметила адвокат в интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс».

Анастасия Зиновкина и Артем Грибуль были приговорены Тбилгорсудом в сентябре за наркопреступления к лишению свободы на 8,6 лет каждому.

Они активно участвовали в антиправительственных акциях протеста в Тбилиси в конце прошлого года. 17 декабря 2024 года их задержали сотрудники крминальной полиции. При личном досмотре и обыске их жилья было обнаружено наркотическое вещество «Альфа ПВП» – 16 гр.

Граждане России виновными себя не признали и заявили о политических мотивах приговора.