Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.2 комментария
На Украине увеличили сроки отключения света
На Украине с пятницы графики отключения электроэнергии будут действовать в течение всех суток, что связано с повреждением объектов энергетики в нескольких областях, сообщила пресс-служба Минэнерго страны.
Графики отключения электроэнергии вновь введены на всей территории Украины и теперь распространяются на все сутки, передает ТАСС.
В пресс-службе Минэнерго страны отметили: «Сегодня запланировано, что с 00.00 до 24.00 (23.00 30 октября – 23.00 31 октября по московскому времени) по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и области начались экстренные отключения света. В Киеве отключили две теплоэлектроцентрали. Энергетический объект в Одесской области получил повреждения.