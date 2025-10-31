В Москве стартовал финал чемпионата «Абилимпикс»

Торжественная церемония открытия чемпионата «Абилимпикс» состоялась в Москве 30 октября. Более 1 тыс. собрались на площадках для соревнований, разделившись по возрастным категориям: школьники, студенты и специалисты.

Приветствие президента России Владимира Путина зачитал замминистра просвещения Владимир Желонкин. Глава государства отметил, что проект помогает людям с ограниченными возможностями реализовать свои таланты, наметить перспективы для профессионального роста, получить новые знания и компетенции, найти интересную работу.

В финале впервые также выступят участники СВО, которых отобрали по итогам июльских соревнований в Казани. Теперь 79 финалистов из 38 регионов России будут соревноваться в 15 компетенциях для ветеранов военной службы. Желонкин поблагодарил бойцов, отметив, что они проявили героизм на фронте и показывают пример в мирной жизни.

Часть состязаний проходит в «Тимирязев Центре», также задействованы Политехнический колледж и Центр обучения «Профессии будущего». Представители 17 стран покажут мастерство в открытых соревнованиях, а впервые организуют и «Фестиваль региональных компетенций» с мастер-классами из 13 регионов страны. Для гостей запланированы обширные культурные, профориентационные и спортивные программы.