Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Землетрясение магнитудой 5 произошло на востоке Тайваня
На востоке Тайваня в уезде Хуалянь зафиксировано землетрясение с эпицентром на глубине более шестидесяти километров, сообщает Центральное метеорологическое управление острова.
Землетрясение магнитудой 5 было зафиксировано в уезде Хуалянь на востоке Тайваня, передает ТАСС. Центральное метеорологическое управление острова сообщило, что эпицентр находился примерно в 156 километрах к востоку от административной столицы уезда города Хуалянь.
Очаг залегал на глубине 61,7 километра. Подземные толчки ощущались преимущественно в окрестностях уезда и не повлекли сообщений о пострадавших или разрушениях.
В последние месяцы уезд Хуалянь и прилегающие районы уже несколько раз сталкивались с подобными сейсмическими событиями. С 12 июня здесь были зафиксированы толчки магнитудой 6,2, а также последующие землетрясения магнитудой 5 и 5,3, произошедшие 8 и 18 октября соответственно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в восточной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,1. На юго-западе Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. У побережья Камчатки отметили землетрясение магнитудой 8,5.