NYT сообщила о массовых задержках авиарейсов из-за шатдауна в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Задержки авиарейсов и временные приостановки работы многих аэропортов на восточном побережье США произошли из-за нехватки авиационных диспетчеров и технических специалистов, что связано с приостановкой финансирования федерального правительства, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

В Международном аэропорту Орландо среднее время задержек составило два часа сорок минут. По информации издания, отдельные рейсы ожидали вылета до 12 часов, а часть рейсов полностью отменили.

В Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке был введен режим наземной остановки для части рейсов по причине нехватки персонала управления воздушным движением. В Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне приостановки рейсов отмечались, главным образом, во второй половине дня и вечером в четверг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности шатдауна в США. Правительство США ранее получило финансирование до сентября. Сенат США в марте одобрил законопроект, который направлен на предотвращение шатдауна.