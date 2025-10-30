Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Выпускники Мастерской новых медиа заняли два поста вице-губернаторов
Два выпускника программы Мастерская новых медиа получили руководящие должности в Курской области и Краснодарском крае, заняв ключевые посты заместителей губернаторов.
О назначении Виктории Лукашовой и Александра Руденко заместителями губернаторов сообщили «Диалог» и «Мастерская управления «Сенеж», созданные в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Так, Виктория Лукашова вошла в состав нового правительства Курской области, заняв пост заместителя губернатора по информационной политике. Она более двадцати лет работала в журналистике, руководила медиапроектами и участвовала в образовательных программах для управленцев и медийщиков.
Александр Руденко после карьеры на региональном телевидении и работы генеральным директором медиахолдинга «Кубань 24» назначен вице-губернатором Краснодарского края по социальным вопросам. Он будет курировать направления здравоохранения, образования, культуры и социальной политики. «Первостепенные планы – ознакомление с задачами, деятельностью министерств, обозначение зон роста, чтобы всецело контролировать блок», – отметил Руденко. Он подчеркнул, что рассчитывает не только сохранить высокий уровень работы, но и использовать креативные решения для развития региона.
В пресс-службе подчеркивают, что подобные назначения стали возможны благодаря выстроенной системе подготовки кадров на Президентской платформе, выпускники которой регулярно занимают руководящие посты как в органах власти, так и в бизнесе. В командах курских и кубанских управленцев уже работают другие представители Мастерской новых медиа.