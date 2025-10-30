Выпускники Мастерской новых медиа заняли два поста вице-губернаторов

Tекст: Ольга Иванова

О назначении Виктории Лукашовой и Александра Руденко заместителями губернаторов сообщили «Диалог» и «Мастерская управления «Сенеж», созданные в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Так, Виктория Лукашова вошла в состав нового правительства Курской области, заняв пост заместителя губернатора по информационной политике. Она более двадцати лет работала в журналистике, руководила медиапроектами и участвовала в образовательных программах для управленцев и медийщиков.

Александр Руденко после карьеры на региональном телевидении и работы генеральным директором медиахолдинга «Кубань 24» назначен вице-губернатором Краснодарского края по социальным вопросам. Он будет курировать направления здравоохранения, образования, культуры и социальной политики. «Первостепенные планы – ознакомление с задачами, деятельностью министерств, обозначение зон роста, чтобы всецело контролировать блок», – отметил Руденко. Он подчеркнул, что рассчитывает не только сохранить высокий уровень работы, но и использовать креативные решения для развития региона.

В пресс-службе подчеркивают, что подобные назначения стали возможны благодаря выстроенной системе подготовки кадров на Президентской платформе, выпускники которой регулярно занимают руководящие посты как в органах власти, так и в бизнесе. В командах курских и кубанских управленцев уже работают другие представители Мастерской новых медиа.