    Латинская Америка поворачивается лицом к США
    Анпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность
    Набиуллина: Россияне воспринимают высокую инфляцию как несправедливый налог
    Отец Илона Маска заявил о тайных визитах сына в Россию
    В Карелии создали народные дружины для помощи охраны границы с Финляндией
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    Кремль не увидел признаков новой гонки вооружений между Россией и США
    Роскосмос объявил сроки разработки российской многоразовой ракеты «Корона»
    В Германии трех немцев с российским гражданством осудили за «работу на Россию»
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    30 октября 2025, 16:04 • Новости дня

    Глава TotalEnergies признал убытки после отказа от российской нефти

    Глава TotalEnergies Пуянне признал убытки после отказа от российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что компания прекратила закупки российской нефти с конца 2022 года и понесла дополнительные убытки по сравнению с другими энергетическими компаниями.

    «TotalEnergies, как вы знаете, прекратила торговлю российской нефтью с конца 2022 года. В некоторых случаях мы сами себя наказывали по сравнению с другими компаниями», – заявил он, передает ТАСС.

    Пуянне подчеркнул, что это решение соответствовало соблюдению санкций против России, несмотря на финансовые потери компании.

    В сентябре США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть.

    29 октября 2025, 17:56 • Новости дня
    Песков раскрыл подробности испытаний ядерного подводного аппарата «Посейдон»
    Песков раскрыл подробности испытаний ядерного подводного аппарата «Посейдон»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ход испытаний новейшего подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой, находился на личном контроле Владимира Путина. Несмотря на то, что президент не присутствовал на испытаниях лично, он получал оперативные сводки об их ходе и был детально ознакомлен с достигнутыми результатами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о нотификации США об испытаниях перспективных вооружений вроде «Буревестника» или «Посейдона» Песков подтвердил, что все обязательные процедуры выполняются, передает ТАСС.

    «Все испытания подобных видов вооружений перспективных осуществляются в строгом соответствии со всеми международными правилами и двусторонними договоренностями, с соблюдением всех правил нотификации», – сообщил представитель Кремля.

    Он также уточнил, что президент России Владимир Путин лично не наблюдал за испытаниями аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой, но был оперативно проинформирован о результатах, внимательно отслеживал ход событий и получал доклады.

    По словам Пескова, «Посейдон» является абсолютно новым шагом в области обеспечения безопасности страны.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    В среду российский лидер заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон», отметив, что мощность аппарата «Посейдон» значительно выше, чем у самой перспективной межконтинентальной ракеты России – «Сармат».

    30 октября 2025, 12:20 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной масштабной сделке с Китаем по нефти и газу с Аляски
    Трамп заявил о возможной масштабной сделке с Китаем по нефти и газу с Аляски
    @ Francis Chung/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможной крупной сделке между Китаем и Соединенными Штатами по поставкам энергоносителей с Аляски.

    Китай готов приступить к закупкам американских энергоносителей, заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином, пишет «Коммерсантъ».

    Трамп отметил, что «может состояться очень масштабная сделка, связанная с покупкой нефти и газа у великого штата Аляска».

    Американский лидер сообщил, что команды, отвечающие за энергетику в США и Китае, скоро встретятся, чтобы обсудить возможность заключения энергосоглашения. По словам Трампа, встреча с Си Цзиньпином прошла «отлично», а договоренности, достигнутые сторонами, «обеспечат процветание и безопасность миллионам американцев».

    Также, по словам Трампа, стороны достигли соглашения по торговой сделке. Вашингтон намерен немедленно возобновить поставки сои в Китай и снизить пошлины на импорт из КНР с 57% до 47%. В ответ Пекин отменит ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

    Ранее президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, которые длились один час сорок минут.

    В начале встречи Си Цзиньпин отметил, что развитие Китая не противоречит концепции MAGA.

    Президент США заявил, что оценивает переговоры с Си Цзиньпином «на 12 баллов из 10 возможных».

    После переговоров Соединенные Штаты приостановили на один год ограничительные меры против судостроительной отрасли КНР. Пошлины на часть китайских товаров снизили с 20% до 10%.

    30 октября 2025, 15:50 • Видео
    США увидели на Украине «огромный прогресс»

    «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    30 октября 2025, 09:50 • Новости дня
    Макрон потребовал блокировать соцсети за «политическую предвзятость»
    Макрон потребовал блокировать соцсети за «политическую предвзятость»
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французские власти рассмотрят возможность запрета соцсетей, не раскрывающих алгоритмы и источники политической предвзятости, а также использующих анонимные аккаунты и ботов, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

    Необходим запрет платформ, которые не раскрывают свою политическую предвзятость, заявил Макрон, пишет Bloomberg.

    Важно, чтобы соцсети имели прозрачные алгоритмы, чтобы можно было установить предвзятость, пояснил политик.

    Также под запрет должны попасть социальные сети, применяющие ботов и анонимные аккаунты. «Мы хотим свободы, но не хотим свободы для несуществующих людей», – указал французский лидер.

    Он пообещал продвигать ужесточение регулирования соцсетей, чтобы бороться с используемыми ими механизмами, которые, как считает президент, способствуют усилению негативных эмоций, оказывая вредное влияние в особенности на молодежь.

    Глава государства также предостерег другие страны от попыток вмешиваться во внутренние выборы через такие платформы.

    При этом Макрон высказывается в поддержку технологических инноваций и ИИ, последовательно отстаивает идею ограничения деятельности компаний в цифровой сфере ввиду угрозы демократическим институтам и здоровью молодежи.

    В Австралии ранее приняли закон, повышающий минимальный возраст для доступа к соцсетям до 16 лет, новый порядок вступит в силу в декабре.

    Еврокомиссия рассматривает аналогичные ограничения для соцсетей. С этого месяца в ЕС действует норматив TTPA, который требует от платформ раскрывать финансирование и содержание политической онлайн-рекламы для борьбы с иностранным влиянием на выборы.

    Meta и Google считают, что этот регламент создает новые проблемы и неопределенность для их деятельности.

    Кроме того, французские законодатели приняли поправку в бюджет 2026 года о повышении налога на цифровые доходы крупных IT-компаний до 6% с прежних 3%. Это решение может привести к новым трениям между США и Францией, а в случае его сохранения – к возможным ответным мерам со стороны Вашингтона.

    Ранее обвиняемые в распространении фейков о супруге президента Франции Брижит Макрон заявили в суде, что их публикации были сатирой в духе Charlie Hebdo.

    29 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    В Копейске нашли тела 16 погибших после взрыва на заводе

    Tекст: Денис Тельманов

    На месте взрыва в Копейске завершили аварийно-спасательные работы, число погибших по итоговому списку достигло шестнадцати человек.

    Число жертв после взрыва на одном из заводов Копейска Челябинской области увеличилось до шестнадцати, передает ТАСС. Представители пресс-службы правительства региона уточнили, что тела всех погибших обнаружены, а аварийно-спасательные работы завершены.

    В официальном сообщении отмечается: «Аварийно-спасательные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации завершены. В итоговом списке жертв трагедии 23 человека. Найдены тела 16 погибших».

    Взрыв произошел 22 октября, и уже несколько дней на месте происшествия велись поисково-спасательные работы. На данный момент местные власти продолжают устанавливать причины ЧП и оказывают помощь пострадавшим и родственникам погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Челябинской области подтвердили гибель тринадцати сотрудников после взрыва на промышленном объекте в Копейске. Губернатор Алексей Текслер назначил компенсации в размере 10 млн руб. для семей погибших от предприятия.

    29 октября 2025, 16:41 • Новости дня
    Суд Парижа одобрил экстрадицию баскетболиста Касаткина в США
    Суд Парижа одобрил экстрадицию баскетболиста Касаткина в США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Апелляционный суд Парижа признал законным запрос американской стороны на экстрадицию российского баскетболиста Даниила Касаткина.

    «Удовлетворить запрос на экстрадицию Касаткина», – огласила решение судья, передает ТАСС.

    Напомним, Касаткин в июне после прибытия в аэропорт Парижа был задержан по запросу США по подозрению в киберпреступлениях.

    В середине июля российские дипломаты посетили Касаткина в тюрьме Френ под Парижем – тогда он впервые встретился с представителем России после задержания.

    Касаткин заявил, что из-за «абсурдных обвинений» его карьера оказалась под угрозой.

    30 октября 2025, 11:20 • Новости дня
    Орбан заявил о возможном нападении на венгерский НПЗ с российской нефтью

    Орбан: Пожар на НПЗ MOL в Венгрии мог произойти вследствие внешнего нападения

    Орбан заявил о возможном нападении на венгерский НПЗ с российской нефтью
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии не исключают, что крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе MOL, работающем на российской нефти, мог быть вызван нападением извне, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Власти Венгрии не исключают, что крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе MOL, работающем на российской нефти, мог быть вызван нападением извне, передает ТАСС.

    Премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что обсуждал инцидент с главой МВД Шандором Пинтером и заслушал доклад по ситуации на предприятии в Сазхаломбатте.

    По словам Орбана, расследование происшествия продолжается. Он подчеркнул, что на данный момент не ясно, стал ли пожар следствием несчастного случая, технической неисправности или внешней атаки. Орбан отметил, что власти намерены тщательно разобраться в причинах происшествия и не исключают ни одну из версий.

    Напомним, ранее сообщалось. что на перерабатывающих нефть из России заводах Венгрии и Румынии произошли взрывы с последующими пожарами.

    29 октября 2025, 19:30 • Новости дня
    Дрон ВСУ устроил погоню за машиной главы Белгородского района
    Дрон ВСУ устроил погоню за машиной главы Белгородского района
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время рабочей поездки по приграничью Белгородской области дрон ВСУ преследовал автомобиль главы района, который загорелся после удара.

    Дрон Вооруженных сил Украины преследовал автомобиль, в котором находилась глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова, об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Белгородской области, передает ТАСС.

    При движении из Салтыково за машиной следовал вражеский дрон, который настиг авто в населенном пункте Ясные Зори.

    «Сегодня во время рабочей поездки по приграничью за машиной главы администрации Белгородского района Татьяны Петровны Кругляковой начиная с Салтыково гнался вражеский дрон. И догнал в Ясных Зорях. Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом», - говорится в сообщении.

    В результате атаки дрона автомобиль полностью сгорел. Круглякова и водитель автомобиля не пострадали, они покинули транспортное средство перед атакой беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший командир роты ВСУ Юрий Касьянов заявил, что именно он отдал приказ атаковать беспилотниками флаг на одном из зданий Кремля ночью третьего мая 2023 года. В Сумах был убит журналист Александр Тахтай, который занимался расследованием коррупции при строительстве оборонительных сооружений на Украине и критиковал украинских силовиков. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что жители Херсона неоднократно предупреждали его о заложенных взрывных устройствах и помогали предотвращать покушения.

    29 октября 2025, 19:19 • Новости дня
    Эксперт: Судьба военных ВСУ в Красноармейске и Купянске зависит от решений Зеленского

    Военный эксперт Козюлин: Зеленскому предстоит решить судьбу своих бойцов в Красноармейске и Купянске

    Эксперт: Судьба военных ВСУ в Красноармейске и Купянске зависит от решений Зеленского
    @ Anatolii Stepanov/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия всегда придерживалась принципов гуманизма в рамках СВО. Москва часто предлагает Киеву вывести собственных военных из окружения, но чрезмерная гордость украинского руководства приводит к гибели многих солдат, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин высказался за допуск журналистов к окруженным в Купянске и Красноармейске частям ВСУ.

    «Предложение Владимира Путина допустить журналистов в Купянск и Красноармейск еще раз подтверждает приверженность Москвы принципам гуманизма. В наших силах завершить освобождение городов штурмом, но мы пытаемся сделать это с минимальными потерями обеих сторон», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Фактически, украинское руководство поставлено перед выбором: либо организуйте капитуляцию своих военных, либо готовьтесь к большому числу смертей. Пойти на первое офису Владимира Зеленского мешает банальная гордость и неспособность трезво оценивать положение дел на фронте», – говорит он.

    «Этому потворствуют и западные СМИ, которые наперебой пишут о том, что Россия якобы «привирает» о своих успехах. Мы же предлагаем всем желающим самим убедиться, что реально происходит в Купянске и Красноармейске. Пусть сомневающиеся присылают своих корреспондентов к этим городам – мы к этому готовы», – добавил собеседник.

    «Может быть, этот шаг и приблизит капитуляцию боевиков из ВСУ. В конечном счете, Россия уже выступала с подобными инициативами, например, в «Азовстали» и Курском приграничье. В первом случае Киев пошел на уступки, но во втором решил пойти на отказ. Посмотрим, хватит ли Украине духу не повторять собственных ошибок», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин заявил о готовности прекратить боевые действия в районе Купянска и Красноармейска на время, пока там будут представители мировых СМИ. Он уточнил, что данный вопрос уже обсуждался с командующими соответствующих группировок войск. По его мнению, это необходимо, чтобы журналисты «зашли и своими глазами увидели», что там происходит.

    Президент также подчеркнул, что в ходе посещения населенных пунктов корреспондентами принципиально важно не допустить «провокаций» со стороны Украины. «Чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие», – добавил Путин.

    Напомним, во время недавнего доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце оказался 31 батальон ВСУ.

    Он добавил, что также взято под контроль более 70% Волчанска, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии контролируют переправы ВСУ через реку Оскол южнее города. Группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

    29 октября 2025, 18:04 • Новости дня
    Суд вновь арестовал поющую песни иноагентов певицу Логинову на 13 суток

    Tекст: Денис Тельманов

    Уличную певицу Диану Логинову вновь арестовали на тринадцать суток по статье о мелком хулиганстве после рассмотрения протокола полиции.

    Смольнинский суд Петербурга вынес новое решение о 13 сутках административного ареста для уличной певицы Дианы Логиновой, передает ТАСС. Основанием для привлечения к ответственности стал новый протокол полиции по статье за мелкое хулиганство.

    Руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила: «Логиновой назначено наказание в виде административного ареста на срок 13 суток по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)». Также ранее в тот же день девушка была признана виновной в организации массового пребывания людей, нарушавших общественный порядок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певицу Диану Логинову отправили под административный арест за организацию массового пребывания людей в публичном месте. Полиция задержала 18-летнего барабанщика Владислава Леонтьева, который выступал вместе с группой уличных музыкантов и исполнял песни иноагентов в Петербурге. Ленинский суд Петербурга назначил штраф Диане Логиновой за публичное исполнение композиции иноагента Елизаветы Гырдымовой (Монеточка) в центре города.

    29 октября 2025, 20:32 • Новости дня
    Суд назначил лидеру «Пасеки» Медведкину 15 лет за убийство

    Tекст: Денис Тельманов

    Измайловский суд огласил приговор основателю музыкального коллектива, признав его виновным по делу о гибели и покушении на двух предпринимателей.

    Измайловский суд Москвы вынес решение в отношении лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина, сообщает ТАСС. Суд признал Медведкина виновным в убийстве бывшего генерального директора фирмы «Цифровые платформы» Ивана Позднякова и в покушении на жизнь учредителя этой же компании Арсения Щельцина.

    «Признать Медведкина виновным и назначить ему наказание в виде 15 лет колонии», – заявил представитель суда. Приговор предусматривает отбывание срока в колонии строгого режима.

    Инцидент привел к возбуждению уголовного дела сразу по двум эпизодам: убийство и покушение на убийство. Судебное разбирательство длилось несколько месяцев, после чего был оглашен вердикт и вынесен приговор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель рок-группы «Пасека» Роман Медведкин может получить наказание в виде 17 лет лишения свободы по делу об убийстве экс-гендиректора ООО «Цифровые платформы» Ивана Позднякова.

    Городской суд Петербурга отклонил апелляцию защиты и подтвердил заочный приговор Валерию Шляфману по делу об убийстве Игоря Талькова в 1991 году.

    В Челябинске супруга уральского рэпера ТрикоПюшона, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убила его ножом в шею во время ссоры, музыкант водил знакомство с другим рэпером – Энди Картрайтом, которого расчленила собственная жена.

    29 октября 2025, 16:50 • Новости дня
    Дмитриев заявил о росте цен на нефть из-за санкций

    Дмитриев сообщил о вероятном сокращении поставок нефти и ее удорожании

    Tекст: Денис Тельманов

    Сокращение российских нефтяных поставок на мировой рынок может повысить стоимость сырья из-за ограниченных возможностей по замещению этих объемов.

    Санкции против компаний из России могут привести к значительному снижению объемов экспорта нефти и росту ее стоимости, передает ТАСС. Об этом заявил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе конференции Future Investment Initiative, проходящей в Саудовской Аравии.

    Глава РФПИ отметил: «Санкции против российской нефти приведут к сокращению поставок нефти и росту цен на нефть в мире, потому что Россия не может быть полностью заменена».

    По словам Дмитриева, исключение российской нефти из глобального рынка может вызвать дисбаланс спроса и предложения, что неизбежно приведет к удорожанию этого стратегического сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть начали снижаться, но остались стабильны благодаря разным факторам. Индия и КНР будут определять привлекательность российских нефти и газа самостоятельно. Россия предлагает энергоносители на выгодных условиях, что учитывает Венгрия при выборе поставщиков.

    30 октября 2025, 08:50 • Новости дня
    Цены на нефть начали снижаться после переговоров глав США и Китая

    Мировые цены на нефть снизились после переговоров между главами США и Китая

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть на фоне переговоров между президентом США и председателем КНР начали снижаться.

    Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.35 снижалась на 0,37% – до 64,07 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,41%, до 60,23 доллара, передает РИА «Новости».

    Эксперты оценивают прошедшую встречу лидеров США и КНР в Южной Корее. Американский президент заявил, что не обсуждал с председателем КНР закупки Китаем российской нефти.

    «Ситуация может быть нестабильной. Мы ожидаем ценовой коридор (по марке Brent) от 60 до 65 долларов, возможно и ниже 60 долларов», – цитирует Bloomberg руководителz исследований в области сырьевых товаров Westpac Banking Corp. Роберта Ренни.

    30 октября 2025, 09:12 • Новости дня
    В Москву прибыл первый за восемь лет поезд из Алма-Аты

    Пассажирский поезд из Алма-Аты впервые за восемь лет прибыл в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    После восьмилетнего перерыва в Москву прибыл первый поезд с пассажирами из Алма-Аты, прямое железнодорожное сообщение между городами было возобновлено впервые с 2017 года.

    В Москву прибыл первый пассажирский поезд из Алма-Аты после восьмилетнего перерыва. Прямое железнодорожное сообщение между городами было возобновлено впервые с 2017 года. Новое расписание подразумевает движение беспересадочных вагонов между Алма-Атой и Москвой, передает РИА «Новости».

    Поезд прибыл на Московский Павелецкий вокзал утром в четверг. Пассажиры смогли отправиться в путь из Алма-Аты 26 октября, а время в дороге составляет примерно три с половиной суток. Поезд совершает остановки с возможностью посадки и высадки в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и других населенных пунктах.

    Отмечается, что из Москвы эти же беспересадочные вагоны будут отправляться в Алма-Ату 30 октября.

    В понедельник сообщалось, что пассажирский поезд отправился по маршруту Алма-Ата – Москва.

    РЖД сообщили, что беспересадочное железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой возобновлено после восьмилетнего перерыва.

    29 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    В Крыму стартовала программа творческого развития ветеранов и участников СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Академии творческих индустрий «Меганом» на базе проекта «Таврида.АРТ» началась флагманская программа «#СВОяКУЛЬТУРА».

    Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры России и фонда «Защитники Отечества». Ее главная цель – профессиональное и творческое развитие ветеранов и участников специальной военной операции, а также их семей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В программе принимают участие 40 представителей из 25 регионов страны. Все они – участники и ветераны СВО, заинтересованные развиваться через литературу, театр, кино, музыку и живопись. Слушателям расскажут о возможностях профобучения и карьерного роста, а также о трудоустройстве и проектной работе.

    «Эта программа для меня как глоток свежего воздуха и возможность реализовать тот талант, который во мне сидит», – поделилась впечатлениями участница программы Валерия Валинкевич, приехавшая на проект прямо из зоны специальной военной операции. Девушка раньше работала артисткой в доме культуры, а сейчас учит солдат работе с БПЛА и рисует портреты сослуживцев под названием «Лица СВО».

    Среди участников – ветеран из Москвы Владимир Земсков, награжденный орденом Мужества. Сейчас он работает над второй частью автобиографической книги, в которой расскажет о реабилитации после ранения и стремится помочь своим опытом другим бойцам. Завершение программы предполагает формирование индивидуальных траекторий для развития каждого участника в культуре, организации и просветительской деятельности.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 10:16 • Новости дня
    RTL сообщила о задержании пяти фигурантов ограбления Лувра в Париже

    RTL: Пять новых подозреваемых задержали после ограбления Лувра

    Tекст: Мария Иванова

    Во Франции задержаны сразу пять человек, которых подозревают в причастности к недавнему громкому ограблению Лувра, сообщила радиостанция RTL.

    Правоохранители задержали пять новых подозреваемых в рамках расследования ограбления Лувра, передает RTL.

    Как отмечает радиостанция со ссылкой на источники в судебных органах, все задержания прошли в Париже.

    «По данным судебных источников RTL, в рамках расследования ограбления Лувра были задержаны пять новых подозреваемых», – сообщила радиостанция. Ранее в этот же день телеканал BFMTV информировал о задержании третьего подозреваемого по этому же делу.

    Власти продолжают работу по установлению обстоятельств преступления и возможных связей между задержанными. Подробности о роли каждого фигуранта и о похищенных предметах пока не раскрываются.

    Ранее в четверг сообщалось, что полиция Франции задержала третьего подозреваемого по делу о недавнем ограблении музея Лувр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция установила личность подозреваемого в ограблении Лувра с помощью ДНК-экспертизы.

    До этого полиция задержала двух подозреваемых по делу о хищении из Лувра.

