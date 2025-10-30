«Москвич» представил кроссовер «Москвич-8» на форуме «Российский промышленник»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Завод «Москвич» официально представил новую модель «Москвич-8» на форуме «Российский промышленник 2025» в Москве. Новый автомобиль отличается конструкцией семиместного кроссовера и стал четвертой моделью в линейке бренда, передает ТАСС.

Машина оснащена турбированным двигателем мощностью 174 лошадиные силы, а также семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Стоимость базовой версии автомобиля начинается от 2,98 млн рублей.

С июля 2025 года «Москвич-8» уже поступил в продажу, пополнив текущий модельный ряд производителя. Помимо этой новинки, автозавод выпускает кроссоверы «Москвич-3» и его электрическую версию «Москвич-3е», а также бензиновый кроссовер «Москвич-6».

Кроме того, на предприятии уже провели выпуск нескольких сотен кроссоверов «Москвич-5» для прохождения тестов в реальных условиях. Итоговое решение о запуске этой модели в серийное производство будет принято после завершения испытаний, отметили ранее на заводе.

