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Ликсутов: Таксопарк на базе «Москвичей» заработает на Кубе в 2025 году
Ликсутов сообщил о запуске таксопарка на Кубе с автомобилями «Москвич» в 2025 году
Начало реализации проекта по созданию таксопарка на Кубе из автомобилей «Москвич» запланировано на текущий год, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Реализация проекта таксопарка на Кубе из российских автомобилей «Москвич» стартует в этом году. Проект включает поставку 50 автомобилей, среди которых 25 автомобилей модели «Москвич 3» и 25 электромобилей «Москвич 3е», сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«В прошлом году мы подписали с кубинской стороной меморандум о намерениях по организации в республике таксопарка на базе автомобилей «Москвич». А уже в этом году готовы приступить к реализации проекта», – приводятся слова Ликсутова в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.
Кроме поставок автомобилей будут доставлены запчасти к ним и пройдет обучение кубинских специалистов на заводе МАЗ «Москвич».
Проект осуществляется по заданию мэра Москвы Сергея Собянина и направлен на развитие сотрудничества с дружественными странами, уточнили в ведомстве.
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