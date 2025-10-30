Посол Дарчиев назвал попытку вызвать его в сенат США провокацией Киева

Tекст: Вера Басилая

По словам Дарчиева, инициатива по приглашению его в американский сенат является провокацией, предпринятой по заказу киевского режима, передает РИА «Новости».

Посол России в США заявил, что за данной инициативой стоит сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов в России) , известный русофоб и автор законопроекта о признании России «государством-спонсором терроризма» под предлогом «похищения» украинских детей. Такие действия, как отметил посол, нацелены на прикрытие преступлений, совершаемых Вооруженными силами Украины против мирного населения.

Посол подчеркнул, что Россия неоднократно разъясняла ситуацию с детьми, оказавшимися в зоне боевых действий, способствовала воссоединению семей и предлагала Украине передать конкретные списки. Он отметил, что вместо этого распространяются фейковые данные о 20 тыс. «украденных» малолетних граждан, якобы подвергающихся насильственной русификации.

Дарчиев уточнил, что в июне с Украины был передан перечень из 339 имен, но около трети из них не подтвердились, так как многие дети никогда не были на территории России, часть уже совершеннолетние и вернулись к своим семьям. По остальным обращениям продолжается работа, сообщил дипломат.

По мнению посла, информация о десятках и сотнях тысяч «похищенных» детей, которая распространяется в западных СМИ, заведомо ложная и используется в пропагандистской войне против России. Он добавил, что к ответственности прежде всего нужно привлекать самого сенатора Грэма, в отношении которого в России возбуждены уголовные дела за публичные призывы к покушению на президента России и высказывания про «убийства русских».

Ранее The Hill сообщило, что сенаторы Линдси Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) и Брайан Шатц предложили пригласить Дарчиева выступить на слушаниях в сенате.

Посольство России в США заявило о кампании лжи вокруг информации о якобы похищенных украинских детях.

Американский сенатор Линдси Грэм сообщил о планах добиваться признания России «спонсором терроризма», если Москва не «вернет» Украине этих детей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициативы сенаторов США по украинским детям направлены на подрыв контактов Москвы и Вашингтона по вопросу воссоединения семей.