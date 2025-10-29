Россиянам посоветовали отсеивать фейки через «сито традиционных ценностей»

Глава «Москонцерта» Бачурин: Запад использует сгенерированные ИИ фейки как оружие в информационной войне

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Сейчас между Россией и Западом идет полномасштабная информационная война, в которой основным оружием выступают фейковые новости. В этой связи обществу необходимо научиться бороться с влиянием дезинформации. И основой этого противостояния должно стать умение граждан пропускать поступающую информацию через сито традиционных ценностей», – пояснил Илья Бачурин, гендиректор «Москонцерта», спикер форума.

По его словам, одним из важных элементов в борьбе за умы являются площадки, вроде «Википедии». «Примечательна тенденция пытаться создать аналоги этого сайта, как, например, это недавно сделал Илон Маск, объявивший о запуске «Грокопедии». И я не удивлен, что его новый ресурс пока во многом идет по пути конкурента, поскольку для любого медийного проекта важно не отрезать аудиторию. А новую потом можно привлечь большей функциональностью и разнообразием повесток», – указал он.

«Впрочем, нам не нужно обольщаться. «Грокопедия» работает на своего конкретного работодателя, основного владельца, следуя в его канве и соответствуя его представлениям о мироустройстве и политическим концепциям. Маск может обратить это оружие против консервативных устоев, и в конце концов против русского мира, выйдя играть на совершенно вражескую для нас поляну», – предупредил Бачурин.

«В этой связи, очевидно, что Россия должна просто гигантскими шагами идти по пути развития своего генеративного искусственного интеллекта, всевозможных чат-ботов, электронных платформ, не уступающих «Вики» и «Гроку», чтобы не допустить манипуляций массовым сознанием наших граждан. Параллельно с этим можно ограничить чужие ресурсы, но административные меры тут не должны стать главенствующими», – продолжил он.

«Важно внедрить новые проекты в функциональные процессы и ресурсы, которыми уже пользуются россияне. И главное, их популяризации будет способствовать большее соответствие запросам жителей нашей страны, чем те же «Вики» и «Грока». И тут опять не обойтись без ценностей, традиционно присущих нашей цивилизации», – резюмировал собеседник.

В среду в Москве прошел третий международный форум «Диалог о фейках 3.0», который объединил более четырех тыс. участников из 80 стран мира и 200 представителей СМИ. Мероприятие проводилось под эгидой ЮНЕСКО и было включено в официальный календарь глобальной недели медиа- и информационной грамотности организации, став единственным российским форумом с таким статусом.

Форум был организован АНО «Диалог Регионы» при поддержке партнеров: ТАСС, «Мастерской новых медиа» и международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network. На полях мероприятий политик, профильные эксперты и фактчекеры обсудили противодействие западной монополии на правду и способы борьбы с мошенничеством.

«Широкий состав участников форума со всего мира доказывает, что проблема фейков не знает границ, а значит, и наше объединение должно быть открытым для всех. Мы убираем барьеры, в том числе языковые. Наша общая цель – создать эффективные международные правила для борьбы с информационными угрозами, опасными для всего человечества», – заявил в рамках вступительного слова Владимир Табак, президент Global Fact-Checking Network (GFCN), генеральный директор АНО «Диалог».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступавшая на мероприятии, назвала форум важной вехой в сфере противодействия западной гегемонии на информацию и борьбы за правду. «Главным генератором фейков, изобретателем системы распространения дезинформации является, конечно, западный мир. Ложь, фейки, неправда, стали настоящей пандемией XXI века», – отметила она.

Масштабность мероприятия привлекла и провокаторов, которые пытались сорвать форум. Организаторам и участникам звонили злоумышленники от имени ФСБ России, сообщали об угрозе жизни и призывали воздержаться от посещения площадки.

Ранее Илон Маск пообещал, что «Грокопедия» будет лишена идеологической цензуры, что позволит выстроить по-настоящему справедливую информационную среду. Достичь этого планируется с помощью искусственного интеллекта Grok, который возьмет на себя «авторство» статей для энциклопедии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем американский миллиардер начал войну энциклопедий в интернете, и сумеет ли его ИИ-энциклопедия обойти конкурента.