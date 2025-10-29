Эксперт: Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины

Эксперт Кнутов: Франция спешит «застолбить» свою зону влияния на Украине

Tекст: Анастасия Куликова

«Иностранный легион – структура, подчиняющаяся непосредственно президенту Франции. В него входят иностранцы, которые после определенной выслуги получают возможность стать гражданами страны. Речь идет о выходцах из Латинской Америки и африканских государств – бывших французских колоний. Они проходят серьезную подготовку», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

Легионеры обычно используют легкое и среднее вооружение, добавил собеседник, проведя параллель с российскими десантниками: «Они отличаются высоким уровнем подготовки и способны быстро перемещаться между разными участками». «Иностранный легион активно применялся в различных африканских конфликтах. Его последнее поражение было в Мали», – напомнил эксперт.

По мнению Кнутова, главная цель подготовки Парижа к развертыванию контингента – закрепить зону влияния. «Киев ранее заключил ряд закрытых соглашений, в том числе с Францией и Британией. Согласно этим документам, Украина разделена на отдельные зоны. Франция стремится установить контроль над объектами, указанными во франко-украинском договоре», – предположил он.

Официальной же причиной называется помощь ВСУ, отметил аналитик. «Расчет на то, что после прибытия французских солдат для охраны объектов украинское командование сможет высвободить пять-шесть тысяч военнослужащих – фактически целую бригаду – и направить их на фронт», – уточнил спикер. По его оценке, Францию в первую очередь заинтересует черноморское побережье – Одесса и Ильичевск.

«Париж намерен сохранить контроль над логистикой, а в перспективе получить возможность размещать авиационные и военно-морские базы. Фактически речь идет о скрытой интервенции под прикрытием отправки так называемых советников и инструкторов, а также об оккупации отдельных районов Украины», – подчеркнул аналитик, добавив, что Пятая республика подает негативный пример Польше и Германии.

Такое развитие событий осложняет мирное урегулирование конфликта, продолжил эксперт. «ВС России будут рассматривать иностранные подразделения как законные военные цели. Нашей армии предстоит вскрыть места дислокации контингента на территории Украины и нанести по ним удары высокоточным оружием. Полагаю, в этом случае Макрону не избежать серьезного недовольства внутри Франции, но вина за это ляжет на него самого», – заключил Кнутов.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке Франции к развертыванию войск на Украине. Как сообщили в пресс-бюро спецслужбы, численность контингента республики может составить более двух тысяч солдат и офицеров. При этом часть легионеров уже размещена в приграничных районах Польши.

Сама переброска военных в центральные области Украины планируется «в ближайшее время». В случае если информация о вмешательстве станет известна, Франция планирует заявить, что отправленные военные являются инструкторами мобилизованных солдат ВСУ. В то же время Пятая республика активно создает дополнительные койко-места в госпиталях.

В сообщении СВР также отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон «мечтает о лаврах Наполеона». «Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца», – говорится в документе.

При этом Макрон давно заслужил в ЕС репутацию главного сторонника идеи отправки западных войск на Украину. Еще в сентябре он заявлял, что 26 государств – членов объединения готовы разместить силы сдерживания в республике, чтобы «обеспечивать безопасность территории» после прекращения огня или установления мира.

Тем не менее Владимир Путин неоднократно предупреждал европейских лидеров о том, что любой иностранный контингент на Украине станет законной целью для ВС РФ.