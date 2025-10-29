Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.11 комментариев
Президент Франции Эмманюэль Макрон мечтает о военной интервенции на Украину, чтобы войти в историю как полководец, следует из сообщения на сайте СВР.
В СВР заявили, что после неудач во внутренней политике и неспособности справиться с социально-экономическим кризисом, Макрон надеется приобрести новую репутацию военного лидера.
По информации СВР, Париж готовит к отправке на Украину воинский контингент численностью до 2 тыс. солдат и офицеров, костяк которого составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно набранные из граждан стран Латинской Америки. Отмечается, что легионеры уже размещены в польских районах, граничащих с Украиной, где проходят интенсивную боевую подготовку, получают оружие и технику. По данным разведки, их переброска в центральные области Украины ожидается в ближайшее время.
Во Франции, отмечают в СВР, уже ведется развертывание дополнительных койко-мест в госпиталях, а медперсонал проходит полевую подготовку для работы с ранеными солдатами. В случае огласки предстоящей интервенции, Париж намерен заявить, что речь идет лишь о небольшой группе инструкторов для обучения мобилизованных ВСУ.
В СВР заявили, что Макрон повторяет ошибки исторических деятелей, таких как Наполеон и шведский король Карл XII, которые потерпели поражение в России, опираясь на помощь украинских гетманов.
Ранее начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль заявил, что французские военные готовы развернуть свои силы на Украине в 2026 году.
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине при условии прекращения огня.
МИД России отметил неприемлемость размещения на Украине контингента НАТО и предупредил о риске непредсказуемых последствий.
Эксперт Кнутов: Франция спешит «застолбить» свою зону влияния на Украине
«Иностранный легион – структура, подчиняющаяся непосредственно президенту Франции. В него входят иностранцы, которые после определенной выслуги получают возможность стать гражданами страны. Речь идет о выходцах из Латинской Америки и африканских государств – бывших французских колоний. Они проходят серьезную подготовку», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.
Легионеры обычно используют легкое и среднее вооружение, добавил собеседник, проведя параллель с российскими десантниками: «Они отличаются высоким уровнем подготовки и способны быстро перемещаться между разными участками». «Иностранный легион активно применялся в различных африканских конфликтах. Его последнее поражение было в Мали», – напомнил эксперт.
По мнению Кнутова, главная цель подготовки Парижа к развертыванию контингента – закрепить зону влияния. «Киев ранее заключил ряд закрытых соглашений, в том числе с Францией и Британией. Согласно этим документам, Украина разделена на отдельные зоны. Франция стремится установить контроль над объектами, указанными во франко-украинском договоре», – предположил он.
Официальной же причиной называется помощь ВСУ, отметил аналитик. «Расчет на то, что после прибытия французских солдат для охраны объектов украинское командование сможет высвободить пять-шесть тысяч военнослужащих – фактически целую бригаду – и направить их на фронт», – уточнил спикер. По его оценке, Францию в первую очередь заинтересует черноморское побережье – Одесса и Ильичевск.
«Париж намерен сохранить контроль над логистикой, а в перспективе получить возможность размещать авиационные и военно-морские базы. Фактически речь идет о скрытой интервенции под прикрытием отправки так называемых советников и инструкторов, а также об оккупации отдельных районов Украины», – подчеркнул аналитик, добавив, что Пятая республика подает негативный пример Польше и Германии.
Такое развитие событий осложняет мирное урегулирование конфликта, продолжил эксперт. «ВС России будут рассматривать иностранные подразделения как законные военные цели. Нашей армии предстоит вскрыть места дислокации контингента на территории Украины и нанести по ним удары высокоточным оружием. Полагаю, в этом случае Макрону не избежать серьезного недовольства внутри Франции, но вина за это ляжет на него самого», – заключил Кнутов.
Ранее Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке Франции к развертыванию войск на Украине. Как сообщили в пресс-бюро спецслужбы, численность контингента республики может составить более двух тысяч солдат и офицеров. При этом часть легионеров уже размещена в приграничных районах Польши.
Сама переброска военных в центральные области Украины планируется «в ближайшее время». В случае если информация о вмешательстве станет известна, Франция планирует заявить, что отправленные военные являются инструкторами мобилизованных солдат ВСУ. В то же время Пятая республика активно создает дополнительные койко-места в госпиталях.
В сообщении СВР также отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон «мечтает о лаврах Наполеона». «Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца», – говорится в документе.
При этом Макрон давно заслужил в ЕС репутацию главного сторонника идеи отправки западных войск на Украину. Еще в сентябре он заявлял, что 26 государств – членов объединения готовы разместить силы сдерживания в республике, чтобы «обеспечивать безопасность территории» после прекращения огня или установления мира.
Тем не менее Владимир Путин неоднократно предупреждал европейских лидеров о том, что любой иностранный контингент на Украине станет законной целью для ВС РФ.
Хинштейн призвал Балицкого извиниться за слова о жителях Курской области
«С удивлением и недоумением увидел выступление своего коллеги, губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Он обвинил курян в том, что они якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ», – заявил Хинштейн в Telegram.
Хинштейн подчеркнул, что подобные публичные выступления среди официальных лиц недопустимы даже в мирное время, не говоря уже о нынешних условиях спецоперации на Украине, когда слова могут использоваться врагами для дестабилизации ситуации. Хинштейн назвал заявления Балицкого абсолютно неприемлемыми.
«Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами. Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее; тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей», – заявил он.
Как пишет «Московский комсомолец», поводом для резкого ответа Хинштейна стало высказывание Балицкого, который рассказал об успехах в обороне Запорожской области. При этом Балицкий ошибочно назвал жителей Курской «курчанами»: «Мы свою область защитили... в отличие от, так сказать, курчан».
Это уже не первый скандал с действиями или заявлениями Балицкого в последнее время. Так, на прошлой неделе глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что Балицкий превысил должностные полномочия, осовбодив от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии региона Галину Катющенко. Памфилова также направила телеграмму в Законодательное собрание Запорожской области о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах.
Комментируя эту ситуацию, политолог Евгений Минченко заявил, что если Балицкий продолжит использовать методы украинского «политикума», то его могут ждать неприятные последствия.
Политолог Рар: Союз Венгрии, Чехии и Словакии – не антиукраинский блок
«Евросоюз оказался перед лицом финансовой и политической дилеммы», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил о попытке ЕС использовать российские замороженные активы для финансирования Украины. Этот вопрос не только обнажает юридические риски, но и подрывает единство европейского сообщества, подчеркнул собеседник.
«Брюссель требует от всех членов объединения согласия на экспроприацию средств, но многие страны выступают против инициативы, опасаясь последствий. Поэтому Еврокомиссия угрожает строптивым созданием общего «союза для долгов». У такой меры тоже есть противники, один их них – ФРГ», – пояснил собеседник.
«На этом фоне в Центральной Европе формируется группа государств, полагающихся на суверенитет, реализм и фискальную осмотрительность. Возможный альянс между Будапештом, Братиславой и Прагой – это не антиукраинский блок, а первый признак возвращения политической рациональности в Старый свет», – считает Рар.
По его оценкам, союз может быть создан по мере приближения урегулирования на Украине. «Венгрия, Словакия, Чехия равняются больше на политику Дональда Трампа, нежели Урсулы фон дер Ляйен. К этим трем странам, вероятно, присоединятся некоторые другие государства юга Европы. Если же произойдет эскалация конфликта, оппозиционным силам в Евросоюзе свяжут руки, и они вряд ли смогут что-либо организовать», – рассуждает политолог.
«Впрочем, союз лишь из трех стран пока никак не изменит политику всего ЕС. Тройственному альянсу теоретически по силам заблокировать дальнейшие пакеты антироссийских санкций. Вместе с тем, стоит помнить, что после попытки противодействовать венгры и словаки быстро капитулируют. Дело в том, что у Брюсселя мощный рычаг для дисциплинирования строптивых – несогласных легко шантажируют и заставляют слушаться, угрожая им лишением денег», – заключил Рар.
Ранее стало известно о планах Венгрии вместе с Чехией и Словакией создать альянс в ЕС, «скептически ориентированный в отношении Украины». Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на советника венгерского премьер-министра Балаша Орбана.
По его словам, Виктор Орбан надеется объединиться с победившим недавно на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем, а также со словацким коллегой Робертом Фицо. Балаш Орбан напомнил, что похожий союз «очень хорошо сработал» во время миграционного кризиса. Объединение называлось «Вишеградская четверка» или V4. Группа была создана в феврале 1991 года, в нее входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша.
Появление альянса, «скептически относящегося к Украине», может «значительно затруднить» принятие любых решений относительно финансовой и военной помощи Киеву. Речь идет и об экспроприации Еврокомиссией заблокированных на площадке Euroclear суверенных активов России. «Я считаю, что это произойдет – и будет становиться все более заметным», – заявил советник венгерского премьера, отвечая на вопрос о возможном формировании союза.
Однако, пишет Politico, до создания прочного объединения еще далеко. Отмечается, что Фицо ранее «воздерживался от официального союза с венгерским премьером по конкретным направлениям политики», а Бабиш «еще не сформировал правительство».
Российские войска освободили микрорайон Троянда в Красноармейске
Штурмовые группы 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии, продвигаясь в восточной части населенного пункта Димитров ДНР, нанесли поражение и выдавили подразделения ВСУ с удерживаемых позиций в районе шахты 5/6, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Была пресечена попытка противника провести контратаку на бронетехнике со стороны Гришино в ДНР для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Сорваны три попытки украинских вооруженных формирований вырваться из окружения в северном направлении. Уничтожены более 180 военнослужащих, три бронемашины и два пикапа.
Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой, трех штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Родинского, Вольного, Белицкого, Котлино ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.
Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 480 военнослужащих, четыре бронемашины и американская 155 мм гаубица М777, перечислили в оборонном ведомстве.
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны возле Павловки, Кондратовки, Варачино, Искрисковщины и Садков Сумской области.
А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ рядом с Волчанском.
При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.
Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Шийковки, Новосергеевки Харьковской области, Красного Лимана, Дробышево и Ямполя ДНР.
В районе Купянска Харьковской области подразделения 6-й армии продолжали сжатие кольца окружения группировки ВСУ. В Петропавловке Харьковской области от украинских боевиков зачищено 40 зданий. Уничтожена группа военнослужащих 1-й бригады нацгвардии, пытавшихся на шести лодках переправиться на правый берег Оскола, отчитались в Минобороны.
Предотвращены две попытки деблокирования окруженной группировки противника со стороны Нечволодовки Харьковской области. Всего в этом районе уничтожены до 50 украинских военнослужащих, бронемашина «Казак» и четыре пикапа.
За минувшие сутки в зоне ответственности группировки войск потери противника составили свыше 220 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены восемь станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.
Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Северска, Платоновки, Бондарного, Веролюбовки, Иванополья и Константиновки ДНР.
Противник при этом потерял до 210 военнослужащих, семь бронемашин и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, два склада с боеприпасами и склад горючего.
В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны поблищости от Вишневого, Рыбного, Успеновки и Нового Запорожской области.
При этом ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, пять бронемашин, два артиллерийских орудия и склад мат средств, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, утром во вторник сообщалось, что батальон ВСУ перебросили к Красноармейску вместо восполнения потерь.
Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска.
Российские штурмовые группы расширили зону контроля в Красноармейске.
СБУ заочно предъявила обвинения Киркорову из-за концертов в Крыму и Донбассе
Артиста обвиняют в том, что он не единожды «нарушал установленный Киевом порядок въезда на территорию Украины», передает RT. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины.
Ранее СБУ заочно предъявила обвинения рэперу Тимати, объявила в розыск телеведущего Бориса Корчевникова, а также режиссера Никиту Михалкова.
По его словам, Евросоюз рассматривает возможность переноса миссии по подготовке военных ВСУ на территорию Украины после завершения конфликта, передает ТАСС.
Клэнси сообщил порталу Euractiv, что планы по перемещению программы обучения разрабатываются на случай вступления в силу режима прекращения огня. Это позволит адаптировать тренировки к новой ситуации в сфере безопасности.
Клэнси отметил: «Вероятно, модель будет гибридной, [подготовка будет осуществляться] как в ЕС, так и на Украине». Он добавил, что каждая страна Евросоюза будет самостоятельно решать, направлять ли своих инструкторов и когда это делать. По его словам, некоторые государства могут отказаться от прямого участия, предпочтя оказывать поддержку без отправки специалистов на украинскую территорию.
Идея переноса подготовки обсуждается в ЕС уже более года, но тогда участники инициативу не поддержали. Как пишет Euractiv, сейчас она снова стала актуальной на фоне роста дипломатической активности со стороны США по урегулированию ситуации на Украине.
К настоящему моменту в рамках миссии Евросоюза с 2022 года обучение прошли более 80 тыс. украинских военнослужащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следы украинских диверсантов ведут в Скандинавию. Солдат для войны с Россией готовят от имени королевы Франции. Украинский легион, якобы созданный в Польше, оказался мистификацией.
Украинские власти ожидают, что западные партнеры продолжат выделять средства для ведения боевых действий еще в течение двух-трех лет, передает ТАСС.
Об этом Владимир Зеленский сообщил во время встречи с журналистами, подчеркнув, что обсуждал этот вопрос с европейскими лидерами.
«Я сказал европейским лидерам: мы не будем десятилетиями воевать, но вы должны показать, что в течение какого-то времени вы сможете стабильно финансово поддерживать Украину. И поэтому у них такая в голове программа – два-три года», – заявил Зеленский.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны взяли Украину «на поруки» и им предстоит долго ее содержать.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что Зеленский готов продолжать конфликт три года.
При этом сам Зеленский заявил, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта.
Как передает РИА «Новости», «Баха» рассказал, что бойцы регулярно сталкиваются с иностранными наемниками, отличающимися амуницией и экипировкой от обычных украинских военных. По его словам, среди выявленных иностранных наемников заметно различие: «Наемник одет более качественно. Есть у них уставная форма, которую выдают всем, а у наемника – бронежилет получше, рюкзак какой-то тактический», – поделился Баха.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский боец рассказал о неадекватном поведении польского наемника на Украине. В Чернигове мощный взрыв у военной части ВСУ поразил группу иностранных наемников. Французский полковник участвовал в планировании операций вооруженных сил Украины в Киеве.
С 23.00 мск 27 октября до 7.00 мск 28 октября дежурные средства ПВО нейтрализовали 13 дронов над Калужской областью, три дрона – над Брянской, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Над территорией Московского региона уничтожили еще один БПЛА.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтоженном на подлете к столице беспилотнике.
Вечером в понедельник средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили над регионами России 23 дрона ВСУ. Над Тульской областью сбили четыре украинских БПЛА.
«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.
Напомним, около 22.30 понедельника Собянин сообщил о двух дронах ВСУ, уничтоженных средствами ПВО на подлете к столице.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за три вечерних часа понедельника уничтожили над регионами России 23 дрона ВСУ, сообщило Минобороны.
Один из батальонов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады был переброшен украинским командованием на покровское направление, пишет ТАСС. Источник из российских силовых структур сообщил, что вместо восполнения потерь в личном составе данный батальон был направлен из населенного пункта Садки, который находится в Сумской области Украины, ближе к Красноармейску .
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска в примерно 10 тыс. человек. Российские штурмовые группы расширили зону контроля в Красноармейске. Минобороны Украины перебросило спецназ в Красноармейск.
Александр Лукашенко заявил на Минской международной конференции по евразийской безопасности, что политика США по урегулированию ситуации на Украине может оказаться тщательно разыгранным спектаклем. По его словам, последние данные все больше подтверждают подобные опасения, и это вызывает тревогу, передает ТАСС.
«Хотелось бы, чтобы мы закончили эту войну, как положено, и игр здесь быть не может», – отметил Лукашенко.
Лукашенко также предостерег от излишних иллюзий относительно действий Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что американская политика может рассматриваться как часть гибридной войны и напомнил о недавних действиях Польши, сравнив их по значимости с поведением других западных стран.
Ранее Александр Лукашенко заявил о риске исчезновения Украины в случае затяжного конфликта.
Президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, но не исключил будущих переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности России восстанавливать отношения с США, несмотря на продолжающиеся санкции.
Песков призвал ЕС задуматься о необходимости союза с Польшей после слов Туска
Руководство стран Европы должно задуматься о целесообразности тесного союза с Польшей, которая оправдывает террористические действия против России.
Песков, комментируя недавние заявления польского политика о «праве» Украины наносить удары по инфраструктуре в европейской части России, заявил, что эти высказывания должны быть услышаны прежде всего в Брюсселе и в европейских столицах, передает ТАСС.
По его словам, руководство стран Европы должно задуматься о целесообразности тесного союза с Польшей, которая оправдывает террористические действия против России.
Песков подчеркнул, что на месте европейцев любой здравомыслящий человек испытывал бы опасения из-за такого тесного союза с государством, которое отстаивает право других государств на террористические действия.
По его словам, европейские чиновники по непонятным причинам абстрагируются от подобных высказываний польского руководства.
Он отметил, что действия руководства Польши вызывают вопросы как с точки зрения морали, так и в контексте общей безопасности стран Евросоюза.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о праве ВСУ наносить удары по любым объектам на территории Европы, которые связаны с Россией.
Польский суд ранее отказался экстрадировать украинского дайвера Владимира Журавлева, обвиняемого в подрыве «Северных потоков», что, по словам Туска, дало Киеву дополнительное основание для таких действий.
В Совете Федерации осудили высказывание Туска о «праве» Украины атаковать объекты России в Европе.
«Очередные зверские и бесчеловечные преступления ВСУ против мирных жителей! В результате террористической атаки уконацистов с помощью БпЛА в Выгоничском районе произошло возгорание жилого дома», – сообщил Богомаз в Telegram.
В результате инцидента погибла мирная жительница. 14-летняя девочка получила ранения, ее экстренно доставили в детскую областную больницу, где была оказана вся необходимая медицинская помощь.
Богомаз выразил глубокие соболезнования родным погибшей женщины и пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления. Семье предоставят всю необходимую поддержку и материальную помощь, подчеркнул губернатор.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль, в результате чего три женщины были госпитализированы с осколочными ранениями.