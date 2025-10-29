СВР: Макрон планирует военную интервенцию на Украину

Tекст: Вера Басилая

Президент Франции Эмманюэль Макрон мечтает о военной интервенции на Украину, чтобы войти в историю как полководец, следует из сообщения на сайте СВР.

В СВР заявили, что после неудач во внутренней политике и неспособности справиться с социально-экономическим кризисом, Макрон надеется приобрести новую репутацию военного лидера.

По информации СВР, Париж готовит к отправке на Украину воинский контингент численностью до 2 тыс. солдат и офицеров, костяк которого составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно набранные из граждан стран Латинской Америки. Отмечается, что легионеры уже размещены в польских районах, граничащих с Украиной, где проходят интенсивную боевую подготовку, получают оружие и технику. По данным разведки, их переброска в центральные области Украины ожидается в ближайшее время.

Во Франции, отмечают в СВР, уже ведется развертывание дополнительных койко-мест в госпиталях, а медперсонал проходит полевую подготовку для работы с ранеными солдатами. В случае огласки предстоящей интервенции, Париж намерен заявить, что речь идет лишь о небольшой группе инструкторов для обучения мобилизованных ВСУ.

В СВР заявили, что Макрон повторяет ошибки исторических деятелей, таких как Наполеон и шведский король Карл XII, которые потерпели поражение в России, опираясь на помощь украинских гетманов.

Ранее начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль заявил, что французские военные готовы развернуть свои силы на Украине в 2026 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине при условии прекращения огня.

МИД России отметил неприемлемость размещения на Украине контингента НАТО и предупредил о риске непредсказуемых последствий.