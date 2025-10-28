Футболист «Зенита» Мостовой рассказал о нападении на него

Tекст: Ольга Иванова

Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о нападении на себя, сообщает URA.RU. По его словам, попытка похищения произошла в Петербурге.

Мостовой признался, что был сильно потрясен этим происшествием. «Безусловно, был в шоке, что в нынешнее время такое еще может произойти. После этого инцидента всю ночь с другом как раз находились на связи. Тяжело было уснуть, особо не спал. Но никому ничего не рассказывал», – сказал спортсмен.

В интервью клубной пресс-службе игрок отметил, что после случившегося ему было сложно уснуть, он всю ночь провел на связи со своим другом. Мостовой подчеркнул, что никому об этом не рассказывал, решив не делиться деталями произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Петербурга задержала пятого подозреваемого по уголовным делам о нападении на футболиста и похищении бизнесмена.

Генеральный директор компании «Физика Девелопмент» Сергей Селегеня стал жертвой похищения, его силой посадили в автомобиль и потребовали 10 млн рублей, угрожая пистолетом. Подозреваемые в похищении футболиста «Зенита» получили указания от человека с ником «Сатанист» через Telegram.