Полиция Петербурга задержала пятого подозреваемого в похищении Мостового

Трамп отреагировал на испытания «Буревестника»

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп, обсуждая тему испытаний ракеты «Буревестник» Россией, заявил, что ни Россия, ни США не играют в игры, передает РИА «Новости».

«Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – заявил Трамп.

Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится «лучшая в мире» американская атомная подводная лодка, передает ТАСС.

«Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Так что США не нужны ракеты с дальностью полета 8 тыс. миль», – заявил Трамп журналистам на борту самолета во время перелета из Куала-Лумпура в Токио.

Президент США также высказал мнение, что заявление России о завершении испытаний ракеты «Буревестник» во время конфликта на Украине неуместно. Он подчеркнул, что война, по его расчетам, должна была продолжаться неделю, но «сейчас конфликт вступает в четвертый год».

«Вот что следует делать (урегулировать конфликт – прим. ВЗГЛЯД) вместо испытаний ракет», – заявил президент США.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская делегация напрямую донесла до властей США информацию о «Буревестнике».

Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

