Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.7 комментариев
Полиция Петербурга задержала пятого подозреваемого в похищении Мостового
В полиции Санкт-Петербурга сообщили о задержании пятого участника уголовных дел, связанных с посягательством на футболиста и похищением бизнесмена.
Еще одного подозреваемого по делам о нападении на футболиста и похищении предпринимателя на Крестовском острове задержали правоохранители, передает ТАСС.
По сообщению пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, задержан пятый фигурант по текущему расследованию. Представитель ведомства Анастасия Глущенко подтвердила, что задержанный проходит по обоим эпизодам нападений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в интернете появилось видео с попыткой похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового возле его дома. Полиция в Петербурге задержала четверых подозреваемых после попытки похищения футболиста и похищения бизнесмена.