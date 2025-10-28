Туристы застряли в пурге на горном перевале Камчатки

Tекст: Ольга Иванова

Ситуация случилась в районе Авачинского перевала на Камчатке, сообщает URA.RU. Вечером поступил сигнал о том, что на горном перевале на высоте примерно 1200 метров застряли три автомобиля, в которых находятся четыре человека. По словам министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергея Лебедева, положение людей осложнено быстрым ухудшением погоды и практически закончившимися запасами топлива в машинах.

Лебедев рассказал: «В 21 час 30 минут нам поступил звонок о том, что в районе Авачинского перевала застряло три автомобиля, в которых находятся четыре человека». Он отметил, что среди пострадавших нет детей. Сейчас в районе происшествия бушует мощный циклон: сильная пурга, порывистый ветер и нулевая видимость при температуре около минус 16 градусов.

Туристы не могут выбраться самостоятельно и ждут помощи спасателей. На место происшествия уже выдвинулась поисково-спасательная группа на снегоболотоходе «Кречет». Лебедев выразил удивление, что люди отправились в дорогу на перевал, несмотря на предупреждения о надвигающемся циклоне, которые транслировались по всем каналам и распространялись через сообщения.

Министр отметил, что несмотря на высокий риск и сложные погодные условия, спасатели направляются на помощь.

