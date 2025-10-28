Шойгу рассказал о неудачах украинских дронов при атаках России

Шойгу сообщил, что менее процента украинских беспилотников достигли целей в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Украинские беспилотники, нанимаемые для атак по территории России, достигают своих целей в менее чем одном проценте случаев, передает ТАСС.

Сергей Шойгу сообщил: «Если говорить в процентном отношении, то меньше 1% беспилотников долетает, но меньше 1% – это тоже достижение [целей]». Такое заявление он сделал журналистам по итогам совещания по вопросам защиты критически важных объектов от террористических угроз в условиях специальной военной операции.

Секретарь Совбеза России отметил, что все российские компании, в том числе нефтяные и газовые, принимают максимальные меры для защиты своих объектов. К ним относятся инженерные меры и создание мобильных огневых групп, которые занимаются нейтрализацией летательных аппаратов.

В том же выступлении Сергей Шойгу заявил об увеличении количества случаев вербовки Украиной людей для совершения диверсий на территории России. Он подчеркнул: «Угрозы действительно возрастают. Если два года назад мы говорили о единицах, а потом это были десятки, то сейчас мы говорим о сотнях беспилотных летательных аппаратов [Украины против РФ]». Также секретарь Совбеза России подчеркнул, что усиливается привлечение граждан для диверсионных актов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны перехватило и уничтожило 17 украинских беспилотников самолетного типа в ночь с 27 на 28 октября.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитом дроне ВСУ, который пытался подлететь к городу.