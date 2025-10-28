Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.0 комментариев
Шойгу рассказал о неудачах украинских дронов при атаках России
Шойгу сообщил, что менее процента украинских беспилотников достигли целей в России
Секретарь Совбеза Сергей Шойгу отметил, что почти все украинские дроны, атакующие объекты на российской территории, не достигают поставленных целей.
Украинские беспилотники, нанимаемые для атак по территории России, достигают своих целей в менее чем одном проценте случаев, передает ТАСС.
Сергей Шойгу сообщил: «Если говорить в процентном отношении, то меньше 1% беспилотников долетает, но меньше 1% – это тоже достижение [целей]». Такое заявление он сделал журналистам по итогам совещания по вопросам защиты критически важных объектов от террористических угроз в условиях специальной военной операции.
Секретарь Совбеза России отметил, что все российские компании, в том числе нефтяные и газовые, принимают максимальные меры для защиты своих объектов. К ним относятся инженерные меры и создание мобильных огневых групп, которые занимаются нейтрализацией летательных аппаратов.
В том же выступлении Сергей Шойгу заявил об увеличении количества случаев вербовки Украиной людей для совершения диверсий на территории России. Он подчеркнул: «Угрозы действительно возрастают. Если два года назад мы говорили о единицах, а потом это были десятки, то сейчас мы говорим о сотнях беспилотных летательных аппаратов [Украины против РФ]». Также секретарь Совбеза России подчеркнул, что усиливается привлечение граждан для диверсионных актов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны перехватило и уничтожило 17 украинских беспилотников самолетного типа в ночь с 27 на 28 октября.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитом дроне ВСУ, который пытался подлететь к городу.