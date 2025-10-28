Ночью над Россией сбили 17 украинских дронов

Tекст: Алексей Дегтярев

С 23.00 мск 27 октября до 7.00 мск 28 октября дежурные средства ПВО нейтрализовали 13 дронов над Калужской областью, три дрона – над Брянской, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Над территорией Московского региона уничтожили еще один БПЛА.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтоженном на подлете к столице беспилотнике.

Вечером в понедельник средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили над регионами России 23 дрона ВСУ. Над Тульской областью сбили четыре украинских БПЛА.