Ученый Буряков призвал не доверять фитнес-браслетам при анализе сна и калорий

Tекст: Алексей Дегтярев

Большинство моделей используют оптические сенсоры и метод фотоплетизмографии для оценки пульса и уровня кислорода, указал Буряков в беседе с «Газетой.Ru».

Он пояснил, что их точность зависит от прилегания устройства, типа кожи, наличия татуировок, температуры окружающей среды, загрязнения или влаги.

В контролируемых условиях погрешность измерения пульса достигает около 5%, а кислорода в крови – 4–5% ARMS, что превышает точность медицинских пульсоксиметров. Буряков указал, что такие показатели стоит трактовать исключительно как ориентировочные.

При расчетах расхода калорий фитнес-браслеты не учитывают метаболизм, гормоны или мышечную массу пользователя, что приводит к ошибкам до 30–60% относительно стандартизированных методов.

Фазы сна устройства определяют по двигательным параметрам и ритму сердца, но чувствительность алгоритмов к сну высока только в части его обнаружения – специфичность остается низкой, особенно у людей с нарушениями сна, а точность классификации стадий сна не превышает 60%.

Достоверность результатов дополнительно снижают движения пользователя, низкое качество контакта с кожей, плохая периферическая перфузия и загрязнение сенсоров. Эксперт добавил, что регулярная очистка датчиков и правильная посадка ремешка улучшают качество сигналов, а внешние электромагнитные помехи и косметика пока не доказали серьезного влияния на замеры.

Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог Наталья Михайлова сообщала, что высокая популярность пищевых добавок с коллагеном и гиалуроновой кислотой не сопровождается убедительными научными доказательствами их пользы.