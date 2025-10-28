МВД Турции сообщило о 26 пострадавших при землетрясении

В результате землетрясения на западе Турции пострадали 26 человек

Tекст: Мария Иванова

В результате землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего вечером 27 октября в провинции Балыкесир на западе Турции, пострадали 26 человек, но жертв удалось избежать, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Он подчеркнул: «В результате землетрясения 26 человек получили легкие травмы, погибших нет. Все пострадавшие выписаны из больниц», передает ТАСС.

По словам министра, разрушено четыре здания, три из которых были расселены еще в августе, а один четырехквартирный дом полностью разрушен. Зафиксировано 12 афтершоков магнитудой 4 и выше. На горячую линию экстренной помощи поступило 507 звонков, из них 30 касались сообщений о повреждении зданий.

Для ликвидации последствий центральные власти выделили местному руководству около шестисот тысяч долларов для расселения жильцов поврежденных домов и проведения аварийных работ. В течение полутора часов сразу после землетрясения в провинции отсутствовало электроснабжение, однако эта проблема на данный момент решена.

Как отмечает канал NTV, сотрудники Управления по ликвидации последствий ЧС обследовали пострадавшие здания в городе Сындыргы, где был эпицентр землетрясения. Эксперты выявили множество поврежденных строений и продолжают детальную проверку их конструкций и фундаментов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в западной части Турции произошло сильное землетрясение, в результате которого были повреждены некоторые здания.

Ранее в Черном море было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7, что напугало жителей Стамбула.