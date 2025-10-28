МВД Турции сообщило о 26 пострадавших при землетрясении

Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.0 комментариев
Поздно вечером 27 октября в провинции Балыкесир на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1, из-за которого пострадали 26 человек и обрушилось четыре здания.
В результате землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего вечером 27 октября в провинции Балыкесир на западе Турции, пострадали 26 человек, но жертв удалось избежать, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.
Он подчеркнул: «В результате землетрясения 26 человек получили легкие травмы, погибших нет. Все пострадавшие выписаны из больниц», передает ТАСС.
По словам министра, разрушено четыре здания, три из которых были расселены еще в августе, а один четырехквартирный дом полностью разрушен. Зафиксировано 12 афтершоков магнитудой 4 и выше. На горячую линию экстренной помощи поступило 507 звонков, из них 30 касались сообщений о повреждении зданий.
Для ликвидации последствий центральные власти выделили местному руководству около шестисот тысяч долларов для расселения жильцов поврежденных домов и проведения аварийных работ. В течение полутора часов сразу после землетрясения в провинции отсутствовало электроснабжение, однако эта проблема на данный момент решена.
Как отмечает канал NTV, сотрудники Управления по ликвидации последствий ЧС обследовали пострадавшие здания в городе Сындыргы, где был эпицентр землетрясения. Эксперты выявили множество поврежденных строений и продолжают детальную проверку их конструкций и фундаментов.
