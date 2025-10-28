Tекст: Дмитрий Зубарев

Как отмечает Telegram-канал «Северный ветер», силы ВДВ и морской пехоты, при поддержке артиллерии, беспилотников и авиации, продолжают продвигаться вглубь Сумской области. В ответ украинские формирования проводят перегруппировку, но не переходят к активным боям. На правом фланге штурмовые подразделения «Севера» продвинулись в лесополосе на глубину 150 метров.

Украинское командование перебросило на Сумское направление 43-ю отдельную артиллерийскую бригаду, оснащенную западными самоходными установками Archer, PzH2000 и реактивными системами «Хаймарс». Один из батальонов 80-й отдельной штурмовой бригады перебросили на Покровское направление, вместо восстановления после потерь.

На участках фронта Теткино и Глушково изменений нет, артиллерия группировки «Север» продолжает наносить удары по позициям ВСУ в Рыжевке.

В Харьковской области продолжается наступление на большинстве направлений, продержавших ожесточенное сопротивление ВСУ. В Волчанске и его окрестностях штурмовики заняли более десяти технических зданий и закрепились, продвижение на участке составило до 500 метров. В лесу западнее Синельниково заняты три украинских опорных пункта, здесь продвижение достигло 300 метров.

На участке Меловое–Хатнее «Север» продвинулся на 550 метров по лесополосам, авиация и системы «Солнцепек» наносили удары по позициям 3-й отдельной механизированной бригады ВСУ. На других направлениях пока существенных изменений нет, попыток атаки противника не отмечено.

Потери ВСУ за сутки составили свыше 210 человек, из них более 140 – в Сумской области и свыше 70 – в Харьковской. Уничтожены бронемашины, минометы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты, склады и робототехника.

