Американец в TikTok предложил награду за убийство генпрокурора
Житель Миннесоты разместил в TikTok сообщение с обещанием вознаграждения за убийство генпрокурора Пэм Бонди, после чего его арестовали, сообщает New York Post.
Мужчину из Миннесоты арестовали за размещение в сети предложения о награде за убийство генерального прокурора США Пэм Бонди, передает РИА «Новости». По данным New York Post, задержанный, 29-летний Тайлер Авалос, был известен как анархист с многочисленными судимостями.
Федеральные власти сообщили, что Авалос опубликовал в TikTok предложение выплатить 45 тыс. долларов за убийство Бонди. Информатор сообщил о предполагаемом заказе ФБР, после чего Авалоса задержали 16 октября. В сообщении фигурировала фотография Бонди с красной точкой на лбу, подписью «живая или мертвая/желательно мертвая», а также указана сумма вознаграждения. МВД уточнило, что подозреваемый написал сообщение в начале месяца.
