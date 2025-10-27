Американец в TikTok предложил награду за убийство генпрокурора

Ученые указали на странности пролетевшего над Подмосковьем астероида

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА Новости, специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, проанализировав первичные данные, выявили ряд характеристик, которые не укладываются в стандартные схемы. По предварительным расчетам, скорость объекта составляла приблизительно 20 км/с, что с высокой долей вероятности указывает на его астероидную природу. Однако дальнейший анализ выявил противоречия.

«Предварительная информация по траектории болида показывает наличие некоторого числа странностей», – констатировали в лаборатории.

Ключевой аномалией стала исключительная продолжительность видимости явления, которая составила около 25 секунд. Подобная «долгоиграемость» нетипична для природных тел, которые обычно сгорают в атмосфере гораздо быстрее, но вполне характерна для фрагментов космического мусора – отработавших спутников или ступеней ракет. Еще одним аргументом в пользу искусственного происхождения стала наблюдаемая интенсивная фрагментация, когда объект рассыпался на части, что свойственно конструкциям, созданным человеком.

Для более точного построения траектории ученые использовали видеозапись, сделанную в городе Жуковском, где в кадр, помимо самого болида, попали звезды Вега и Денеб, выступающие в роли астрономических ориентиров. Усредненные расчеты показали, что тело двигалось на высоте от 60 до 100 километров примерно в 450-500 км к северу от Москвы.

Исследователи также обратили внимание на географию поступивших сообщений. Несмотря на то, что расчетный путь пролегал над такими городами, как Вологда и Череповец, основной массив наблюдений поступил из столицы и ее окрестностей. Кроме того, практически отсутствуют свидетельства от наблюдателей, которые находились бы прямо под траекторией (в зените), что также вызывает вопросы.

В качестве гипотезы, объясняющей эти нестыковки, ученые рассматривают сценарий, при котором объект мог двигаться на значительно большей высоте – 400-500 км. В таком случае, чтобы объяснить наблюдаемую картину, ему потребовалось бы обладать экстремально высокой скоростью. На данный момент происхождение и природа космического гостя остаются загадкой, требующей дальнейшего тщательного изучения.

